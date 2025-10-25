Hà Nội

Tai nghe iQOO TWS 5 gây sốt, chống ồn 60 dB, pin 48 giờ

Số hóa

Tai nghe iQOO TWS 5 gây sốt, chống ồn 60 dB, pin 48 giờ

vivo vừa ra mắt tai nghe iQOO TWS 5 với thiết kế cao cấp, khả năng chống ồn chủ động tới 60 dB, âm thanh sống động và thời lượng pin ấn tượng lên tới 48 giờ.

Thiên Trang (TH)
Sau khi trình làng flagship iQOO 15, vivo tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với tai nghe không dây iQOO TWS 5.
Mẫu tai nghe này được thiết kế hướng đến người dùng yêu thích âm thanh chất lượng cao và khả năng chống ồn mạnh mẽ.
iQOO TWS 5 được trang bị driver động 11 mm cùng màng loa gốm tungsten thế hệ hai cho âm thanh chi tiết và sống động.
Hệ thống chống ồn chủ động (ANC) giúp giảm tiếng ồn tới 60 dB, kết hợp khử ồn cuộc gọi bằng AI và chế độ xuyên âm tiện lợi.
Tai nghe hỗ trợ Bluetooth 5.4 LE, codec LDAC, AAC, SBC và LC3, cho dải tần âm thanh từ 16 Hz đến 48 kHz.
Thời lượng pin đạt 48 giờ khi tắt ANC, với tai nghe 12 giờ và hộp sạc bổ sung 36 giờ sử dụng.
Sản phẩm có hai màu Racing Yellow và Electric White, đạt chuẩn IP54 chống bụi nước, giá bán 399 tệ (khoảng 1,47 triệu đồng).
Hiện iQOO TWS 5 mới mở bán tại Trung Quốc, song vẫn được cộng đồng yêu công nghệ Việt Nam săn đón nhờ cấu hình “ngon trong tầm giá”.
