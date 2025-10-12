Hà Nội

Sennheiser HDB 630 ra mắt, tai nghe “2 trong 1” cho dân audiophile

Sennheiser HDB 630 ra mắt, tai nghe “2 trong 1” cho dân audiophile

Sennheiser HDB 630 mang đến âm thanh chuẩn phòng thu dù nghe không dây, hỗ trợ lossless, chống ồn chủ động và pin tới 60 giờ, giá gần 13,2 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Sau 3 năm im ắng kể từ Momentum 4, Sennheiser chính thức quay lại với tai nghe cao cấp HDB 630.
Mẫu tai nghe này được thiết kế dựa trên Momentum 4 nhưng nâng cấp toàn diện về âm học, hướng tới trải nghiệm “nghe tập trung”.
HDB 630 sở hữu màng loa Dynamic 42 mm, mang lại chất âm trung thực và tinh khiết như trong phòng thu.
Tai nghe hỗ trợ phát nhạc ở độ phân giải 24-bit/96 kHz qua cả kết nối USB-C lẫn jack 3,5 mm
Sennheiser tặng kèm bộ phát USB-C giúp mở khóa codec aptX Adaptive cho 80% thiết bị, kể cả khi không hỗ trợ sẵn.
Tính năng Crossfade cao cấp cho phép pha trộn hai kênh âm thanh, tái hiện cảm giác như nghe nhạc bằng loa ngoài.
Người dùng còn có thể tinh chỉnh âm thanh chi tiết bằng bộ EQ mới với khả năng so sánh A/B và lọc thông minh.
Sennheiser HDB 630 đạt 60 giờ pin cùng sạc nhanh 10 phút cho 7 giờ nghe, hiện đã cho đặt trước với giá 500 USD.
