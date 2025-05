Fanpage lừa bán vé "Anh trai vượt ngàn chông gai" đầy MXH

Theo thông tin từ Ban Tổ chức concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Hưng Yên cho biết, toàn bộ vé đã được bán hết qua trang web chính thức (www.ticketbox.vn). Tuy nhiên, nhu cầu cao khiến nhiều người dân, người hâm mộ tiếp tục tìm mua vé sang nhượng qua mạng xã hội, trở thành "mồi ngon" cho các đối tượng lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng đã lập fanpage, tài khoản giả mạo, tạo hội nhóm kín trên Facebook, Zalo… để đăng bài rao bán vé, kèm ảnh vé thật. Chúng viện lý do “bận đột xuất cần nhượng lại vé” hoặc “dư vé VIP gần sân khấu”, từ đó dụ người mua chuyển khoản trước. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, đẩy nạn nhân ra khỏi nhóm.

Trước đó, dù đã được cảnh báo nhưng chị Nguyễn Hà Linh (21 tuổi, Đà Nẵng) vẫn bị lừa 1,7 triệu đồng khi mua vé concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

"Mình đã mua vé vào Hưng Yên rồi nhưng vội quá quên không đặt vé xem chương trình. Đêm hôm qua nhớ ra thì vào những hội nhóm bán lại vé, giữa rất nhiều vé giá cao thì có một anh chào vé vị trí đẹp nhưng giá thấp với lý do bán mãi sát giờ chẳng ai mua, bỏ đi thì phí. Thấy vậy mình mua luôn, một phần vì vội, một phần vì ham rẻ nhưng ngay sau khi chuyển tiền, mình đã bị chặn và không liên lạc được", chị Linh kể với phóng viên.

Chị Linh cho biết đã liên hệ với chủ nhóm mua bán vé nhưng không được giải quyết triệt để, chỉ nhận được lời an ủi và cảnh báo cho lần sau. Chủ động tìm thông tin qua số điện thoại, số tài khoản thì chị chỉ tìm được thông tin của một người khác với ảnh đại diện xăm trổ và dòng trạng thái "chuyên đòi nợ thuê".

Bị lừa đảo với chiêu trò tinh vi hơn, anh Lê Trí Đức (34 tuổi, Nam Định) mất tới 83 triệu đồng khi mua vé concert cho cả gia đình.

Anh Đức phản ánh: "Tôi tìm vé trước khi mở bán 2 tiếng nên không nghĩ có lừa đảo sớm như vậy. Có một người chủ động nhắn tin với tôi, nói là công an quản lý khu vực đấy được tặng 10 vé miễn phí nhưng không dùng đến nên bán lại 1/3 giá gốc, tôi chỉ cần bấm vào đường link, điền thông tin gia đình và số tài khoản để làm tin là được. Tôi làm theo và đã mất 80 triệu đồng trong tài khoản. Tôi hỏi lại thì người ta bảo bị lỗi, chuyển khoản thêm 3 triệu để họ làm lệnh gửi lại và sau đó họ chặn tôi".

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác, chỉ giao dịch qua kênh chính thức hoặc mua bán trực tiếp. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương trong mùa lễ hội văn hóa.