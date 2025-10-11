Hà Nội

Fan 'đắm chìm' với khoảnh khắc Yugi Kiều Oanh thả dáng giữa hoàng hôn

Cộng đồng trẻ

Khoảnh khắc khoe dáng tuyệt đẹp trên du thuyền, hòa mình vào khung cảnh hoàng hôn lãng mạn của Yugi Kiều Oanh khiến fan cô nàng phải 'ngất ngây'.

Trầm Phương
Yugi Kiều Oanh là nữ streamer, cosplayer nổi tiếng, người được mệnh danh là "gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh" của làng cosplay Việt. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, Yugi Kiều Oanh đã chia sẻ những bức hình mới nhất trong chuyến nghỉ dưỡng của mình, lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. (Ảnh: FBNV)
Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1997 chọn một chiếc đầm lưới xuyên thấu màu đen, thiết kế ôm sát cơ thể, khéo léo khoe trọn đường cong nóng bỏng và vòng một đầy đặn, quyến rũ. (Ảnh: FBNV)
Điều khiến loạt ảnh này trở nên đặc biệt hơn cả chính là bối cảnh chụp: trên boong tàu giữa biển khơi, khi mặt trời đang từ từ lặn xuống. Màu sắc rực rỡ, ấm áp của hoàng hôn, từ tím hồng đến cam vàng, nhuộm cả bầu trời và mặt biển, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. (Ảnh: FBNV)
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hình thể, thần thái cuốn hút cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, lãng mạn đã tạo nên một khoảnh khắc "đóng băng" người xem. (Ảnh: FBNV)
Cộng đồng fan không ngớt lời khen ngợi dành cho nhan sắc và sự táo bạo trong phong cách thời trang của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Nguyễn Hữu Kiều Oanh (Yugi) là cái tên không còn xa lạ, cô nổi lên từ những màn cosplay ấn tượng các nhân vật game, anime/manga. Ban đầu, Yugi được biết đến với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng khi làm streamer game Liên Quân Mobile.(Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cô đã có sự chuyển đổi hình tượng ngoạn mục sang phong cách trưởng thành, quyến rũ và táo bạo hơn, nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ dừng lại ở cosplay và streamer, Yugi Kiều Oanh còn chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt của mình khi xuất hiện ở nhiều vai trò khác nhau như game thủ tại các giải đấu chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Dù ở vai trò nào, Yugi cũng luôn trở thành tâm điểm chú ý nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và thần thái tự tin. (Ảnh: FBNV)
