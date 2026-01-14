Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông ở Hà Nội mất 850 triệu khi cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo

Người dân nên cảnh giác trước các cuộc gọi lừa đảo, không cài đặt phần mềm giả mạo EVN để tránh mất tiền và dữ liệu quan trọng.

Gia Đạt

Ngày 14/1, Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông mất 850 triệu đồng khi cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo. Mới đây, ông M (SN 1955; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo ông chưa đóng tiền điện và yêu cầu tải ứng dụng “EVN” để thanh toán.

canh-giac-binh-chon-phim-hay-online-mat-1-ty-dong.jpg
Ảnh minh họa.

Sau khi cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn, ông bị chiếm đoạt 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ông M chỉ xóa ứng dụng giả mạo và tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường mà không kiểm tra, làm sạch thiết bị.

Thực tế, điện thoại của ông vẫn bị nhiễm mã độc, cho phép các đối tượng lừa đảo âm thầm chiếm quyền điều khiển, theo dõi thông tin và đánh cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông có đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi nhân viên ngân hàng thực hiện tất toán sổ tiết kiệm, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút mất.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

- Khi nghi ngờ điện thoại bị cài mã độc, cần ngừng ngay việc giao dịch ngân hàng, đưa thiết bị đi kiểm tra, làm sạch hoặc khôi phục cài đặt gốc, đồng thời đổi toàn bộ mật khẩu, mã PIN, sinh trắc học. Việc chỉ xóa ứng dụng giả mạo là chưa đủ, bởi mã độc có thể vẫn tồn tại trong thiết bị.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #EVN giả mạo #Hà Nội #chiếm đoạt tiền #bảo mật điện thoại #tấn công mạng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố 3 bị can lừa đặt cọc mua xe, ủng hộ lũ lụt ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt cọc tiền mua xe ôtô và huy động tiền ủng hộ lũ lụt.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra Quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng dưới hình thức đặt cọc tiền mua ô tô và huy động tiền ủng hộ lũ lụt.

anh-3-nguyen-ngoc-quang.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nguyên Giám đốc ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình công tác để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của khách hàng.

Ngày 13/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Như Trường (sinh năm 1985, trú tại khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Giám đốc một Ngân hàng - Chi nhánh Móng Cái, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

image0.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam cho bị can Đỗ Như Trường.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đào Hoàng Mạnh bị tố giác đã nhận tiền, lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào một nhà máy tại địa phương.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2025 tại tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, Đào Hoàng Mạnh, sinh năm 1986, trú tại Tổ dân phố 13, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang bị tố giác đã nhận tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào nhà máy tại địa phương. Tuy nhiên, Mạnh đã chiếm đoạt tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

capture-2895.png
Đối tượng Đào Hoàng Mạnh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới