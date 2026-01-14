Người đàn ông ở Hà Nội mất 850 triệu khi cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo

Người dân nên cảnh giác trước các cuộc gọi lừa đảo, không cài đặt phần mềm giả mạo EVN để tránh mất tiền và dữ liệu quan trọng.

Ngày 14/1, Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông mất 850 triệu đồng khi cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo. Mới đây, ông M (SN 1955; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo ông chưa đóng tiền điện và yêu cầu tải ứng dụng “EVN” để thanh toán.

Ảnh minh họa.

Sau khi cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn, ông bị chiếm đoạt 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ông M chỉ xóa ứng dụng giả mạo và tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường mà không kiểm tra, làm sạch thiết bị.

Thực tế, điện thoại của ông vẫn bị nhiễm mã độc, cho phép các đối tượng lừa đảo âm thầm chiếm quyền điều khiển, theo dõi thông tin và đánh cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông có đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi nhân viên ngân hàng thực hiện tất toán sổ tiết kiệm, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút mất.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

- Khi nghi ngờ điện thoại bị cài mã độc, cần ngừng ngay việc giao dịch ngân hàng, đưa thiết bị đi kiểm tra, làm sạch hoặc khôi phục cài đặt gốc, đồng thời đổi toàn bộ mật khẩu, mã PIN, sinh trắc học. Việc chỉ xóa ứng dụng giả mạo là chưa đủ, bởi mã độc có thể vẫn tồn tại trong thiết bị.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

