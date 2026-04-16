Mạo danh Elon Musk hứa cho tiền, bẫy lừa mới cực nguy

Nhiều người bất ngờ nhận tin nhắn từ “Elon Musk” hứa hỗ trợ hàng nghìn USD, nhưng đằng sau là chiêu lừa deepfake tinh vi nhằm đánh cắp tài khoản và tiền.

Thiên Trang (TH)
Lợi dụng danh tiếng của Elon Musk, các nhóm tội phạm mạng đang triển khai chiến dịch lừa đảo mới với lời hứa hỗ trợ tài chính lên tới 5.000 USD để dụ nạn nhân.
Những tin nhắn hoặc video giả mạo này thường xuất hiện trên các nền tảng phổ biến như YouTube, Facebook hay X, khiến nhiều người dễ tin rằng đây là chương trình thật.
Thực tế, không có bất kỳ chương trình hỗ trợ hay hoàn thuế nào từ Tesla, SpaceX hay cá nhân Elon Musk, tất cả chỉ là kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản.
Điểm nguy hiểm nằm ở việc kẻ gian sử dụng công nghệ Deepfake để tạo video “Elon Musk” nói chuyện trực tiếp với biểu cảm và giọng nói gần như thật.
Các video này thường đi kèm đường link dẫn đến website giả mạo, nơi người dùng bị yêu cầu nhập thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mã số thuế hoặc thông tin đăng nhập.
Theo các chuyên gia bảo mật tại Bitdefender, việc kết hợp người nổi tiếng với AI khiến tỷ lệ nạn nhân sập bẫy cao hơn nhiều so với các hình thức lừa đảo truyền thống.
Dấu hiệu nhận biết phổ biến là yêu cầu hành động gấp, hiển thị đồng hồ đếm ngược, hoặc yêu cầu trả phí nhỏ để nhận khoản tiền lớn – những chiêu trò đánh vào tâm lý “không có bữa trưa miễn phí”.
Để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, kích hoạt bảo mật hai lớp và tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân qua các liên kết không rõ nguồn gốc.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
#lừa đảo #deepfake #Elon Musk #bảo mật #lừa đảo trực tuyến #tin giả

