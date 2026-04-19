Elon Musk khoe Chip AI Tesla AI5 nhanh gấp 40 lần thế hệ cũ

Elon Musk cho biết mẫu chip Tesla AI5 nhanh gấp 40 lần phiên bản tiền nhiệm AI4, được sử dụng cho xe Tesla, robot Optimus và trung tâm dữ liệu xAI.

Tuệ Minh

"Chúc mừng đội ngũ Tesla AI hoàn thành thiết kế chip AI5. AI 6, Dojo 3 và các mẫu chip thú vị khác cũng đang được phát triển". Elon Musk viết trên X.

Tỷ phú chủ sở hữu Tesla cho biết mẫu chip Tesla AI5 nhanh gấp 40 lần phiên bản tiền nhiệm AI4, được sử dụng cho xe Tesla, robot Optimus và trung tâm dữ liệu xAI.

Ông cũng cảm ơn TSMC và Samsung đảm nhiệm việc sản xuất chip mới. "Đây sẽ là một trong những chip AI được sản xuất nhiều nhất từ trước đến nay", tỷ phú Mỹ nhấn mạnh.

Theo hình ảnh được Musk chia sẻ, AI5 có một mạch tích hợp ASIC khá nhỏ bao quanh bởi 12 gói chip nhớ từ SK Hynix (nhiều khả năng sử dụng công nghệ GDDR6 hoặc GDDR67). Theo Tom's Hardware, thông số này cho thấy chip có giao diện đầu vào/ra (I/O Interfacing) của bộ nhớ khá rộng.

Chip Tesla AI5. Ảnh: X/Elon Musk
Trong vi xử lý và vi điều khiển, I/O Interfacing được đánh giá quan trọng, mục đích đảm bảo việc truyền tải dữ liệu và thông tin hiệu quả giữa các thành phần bên trong và bên ngoài của một hệ thống máy tính. Do đó, nếu thực sự AI5 có 12 gói nhớ GDDR6/7, chip sẽ có giao diện bộ nhớ 384 bit. Tùy thuộc loại bộ nhớ được sử dụng, nó có thể cung cấp băng thông bộ nhớ từ 768 GB/giây đến 1.536 GB/giây.

Musk cho biết AI5 vừa "hoàn thiện thiết kế", tức thiết kế chip cuối cùng mới được gửi đến nhà máy sản xuất, nhưng hình ảnh cho thấy bộ xử lý đã được chế tạo với ký hiệu "KR 2613", tức đã đóng gói vào tuần thứ 13 của năm 2026.

Các dòng chip mới sẽ là nền tảng cho các sản phẩm chủ lực của Tesla.

Tesla chưa công bố hiệu năng của AI5. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính quý III/2025, Musk nhấn mạnh chip được cải tiến đáng kể so với AI4. "Tôi nghĩ, đội ngũ kỹ sư Tesla đang thực sự thiết kế một mẫu chip AI đáng kinh ngạc", ông nói khi đó. "AI5 sẽ tốt hơn AI4 đến 40 lần. Nhờ loại bỏ phần cứng lỗi thời, Tesla thực sự có thể tích hợp AI5 vào một nửa diện tích, đồng thời tăng tốc kết nối bộ nhớ, các lõi CPU Arm và các khối PCIe".

Thông báo hôm 15/4 của Musk cũng cho thấy Tesla chưa từ bỏ tham vọng xây dựng dự án siêu máy tính Dojo 3. Tháng 8/2025, một số nguồn tin cho biết nhóm phụ trách dự án "đã bị bỏ rơi". Peter Bannon, đứng đầu dự án Dojo tại Tesla, khi đó cũng nghỉ hưu.

Nhưng đầu năm nay, tỷ phú thông báo Tesla đang đẩy mạnh dự án này và sử dụng hoàn toàn chip tự phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia. "Thiết kế AI5 ở trạng thái rất tốt, cho phép chúng tôi dồn nguồn lực trở lại cho Dojo 3", Musk viết trên X ngày 21/1.

Dojo 3 sẽ là siêu máy tính đầu tiên do Tesla tự chế tạo chỉ sử dụng phần cứng nội bộ. Trước đó, bản tiền nhiệm Dojo và Dojo 2 vẫn sử dụng thiết kế hỗn hợp giữa chip tự phát triển và bộ xử lý đồ họa của Nvidia.

Dojo 3 sẽ là siêu máy tính đầu tiên do Tesla tự chế tạo chỉ sử dụng phần cứng nội bộ.

Điểm nhấn của dự án nằm ở lộ trình ra mắt phần cứng với tốc độ "chóng mặt". Theo Musk, Dojo 3 sử dụng chip AI5, AI6 và AI7 với chu kỳ phát hành 9 tháng một lần, dù giới chuyên gia lo ngại việc xây dựng một kiến trúc hoàn toàn mới trong thời gian ngắn như vậy rất khó khăn, nếu không muốn nói bất khả thi.

Siêu máy tính Dojo 3 không chỉ dùng cho xử lý dữ liệu trên xe tự lái FSD (Full Self-Driving). Musk hé lộ siêu máy tính sẽ được áp dụng cho AI ngoài không gian. Dù vậy, giới chuyên gia vẫn thận trọng về khả năng thành công của Dojo 3.

Dojo 1 từng được đánh giá là siêu máy tính mạnh nhất khi ra mắt nhưng sau đó bị Nvidia vượt mặt, còn Dojo 2 bị hủy bỏ giữa chừng. Nếu thuận lợi, Dojo 3 sẽ giúp Tesla tự chủ hoàn toàn về hạ tầng AI, giảm chi phí vận hành hàng tỷ USD mỗi năm và củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe thông minh. Musk thậm chí tuyên bố Tesla sẽ sản xuất chip AI với sản lượng lớn hơn tất cả các hãng chip khác cộng lại.

Tesla, Elon Musk/X
Số hóa - Xe

Tesla giành lại vị trí hãng xe điện số một, doanh số BYD giảm 25%

Tesla trở lại là nhà sản xuất ôtô điện lớn nhất thế giới với lượng xe bàn giao tăng trong quý I và đối thủ chính là BYD của Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm.

Video: So sánh va chạm an toàn giữa Tesla và BYD.

Hãng xe Tesla do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo đã bàn giao 358.023 xe điện cho khách hàng toàn cầu trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, BYD - hãng từng giành vị trí dẫn đầu làng xe điện thế giới trong năm ngoái và thu hút sự chú ý trên toàn cầu - lại trải qua quý I đầy khó khăn. Trong 3 tháng đầu năm nay, BYD đã bàn giao 310.389 xe thuần điện cho khách hàng, giảm 25% so với cùng kỳ.

5 lời hứa của Elon Musk về Tesla năm 2025 đều “trật nhịp”

Elon Musk từng kỳ vọng 2025 là năm bùng nổ của Tesla, nhưng doanh số, robotaxi, Optimus đến Tesla Semi đều không đạt như tuyên bố.

Năm 2025 khép lại với nhiều tuyên bố tham vọng của Elon Musk về Tesla nhưng phần lớn vẫn chưa trở thành hiện thực.
Doanh số xe điện của Tesla không tăng 20-30% như kỳ vọng mà tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp, dù thị trường toàn cầu vẫn tăng trưởng mạnh.
Tesla còn loay hoay, Trung Quốc tăng tốc đua robot 9.000 tỷ USD

Khi Tesla chưa bán nổi robot Optimus, Trung Quốc đã bứt tốc với tham vọng chiếm hơn 60% thị trường robot hình người trị giá 9.000 tỷ USD.

Robot hình người đang trở thành mặt trận công nghệ mới, nơi Trung Quốc nổi lên như đối thủ dẫn đầu còn Tesla vẫn dừng ở kỳ vọng.
Elon Musk coi robot Optimus là trụ cột định giá Tesla hàng chục nghìn tỷ USD, nhưng đến nay sản phẩm này vẫn chưa được thương mại hóa.
