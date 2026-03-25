Elon Musk ra mắt TeraFab, nhà máy chip 2nm khổng lồ

Tesla công bố TeraFab tại Austin, nhà máy chip 2nm với sản lượng 1 terawatt mỗi năm, 80% hướng lên không gian phục vụ dự án AI và vũ trụ.

Thiên Trang (TH)
Elon Musk vừa chính thức giới thiệu TeraFab, tổ hợp sản xuất chip bán dẫn 2nm với quy mô chưa từng có. Nhà máy đặt tại Austin, Texas, phục vụ Tesla, SpaceX và xAI.
TeraFab được kỳ vọng đạt công suất tính toán 1 terawatt mỗi năm. Musk khẳng định sản lượng này vượt xa tổng công suất của TSMC, Samsung và Intel cộng lại.
Điểm đặc biệt là toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo, kiểm thử và đóng gói chip đều tích hợp trong một tòa nhà duy nhất. Musk gọi đây là “cải tiến đệ quy nhanh”.
80% sản lượng chip sẽ được triển khai ngoài không gian thông qua Starship, tận dụng năng lượng Mặt Trời. 20% còn lại phục vụ nhu cầu trên Trái Đất.
Sản phẩm đầu tiên là chip AI5, dùng cho FSD, Robotaxi và robot Optimus. Trong khi đó, chip D3 sẽ phục vụ vệ tinh AI quỹ đạo với khả năng chịu điều kiện khắc nghiệt.
Musk thừa nhận các đối tác như Samsung và TSMC không đáp ứng đủ tốc độ mở rộng. Vì vậy, Tesla quyết định tự xây dựng TeraFab để chủ động nguồn chip.
Các chuyên gia cảnh báo dự án đối mặt thách thức lớn, đặc biệt là nguồn cung máy khắc quang EUV từ ASML – nút thắt cổ chai toàn cầu.
Dù còn nhiều nghi ngại, TeraFab vẫn được xem là bước đi táo bạo, mở ra kỷ nguyên chip 2nm quy mô terawatt, phục vụ tham vọng “nền văn minh thiên hà” của Elon Musk.
