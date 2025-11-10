Elon Musk chuẩn bị thành "siêu tỷ phú" đầu tiên của nhân loại

Các cổ đông Tesla đã bật đèn xanh cho gói thù lao khổng lồ dành cho Elon Musk, mở ra kịch bản ông có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm mốc nghìn tỷ USD tài sản. Gói thù lao này không phải trả bằng tiền mặt, mà dưới dạng quyền chọn cổ phiếu, cho phép Elon Musk nhận tối đa hơn 423 triệu cổ phiếu Tesla trong 10 năm tới, nếu Tesla đạt hàng loạt chỉ tiêu tài chính và vận hành, trong đó có vốn hóa 8.500 tỷ USD. Con số này tương đương tăng 466% so với hiện tại.

Mức tài sản 1.000 tỷ USD sẽ đưa Elon Musk vượt xa mọi CEO từng tồn tại. Nhưng Tesla đang ở thời điểm khó: doanh số giảm, lợi nhuận giảm, ưu đãi xe điện tại Mỹ bị siết lại. Elon Musk nói ông cần quyền biểu quyết mạnh để thực thi chiến lược mới: đặt cược vào AI, robot hình người, robotaxi và Full Self-Driving. Ông nói robot sẽ lớn hơn cả smartphone, và mục tiêu của ông không phải tiêu tiền, mà để có quyền kiểm soát.