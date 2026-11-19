[e-Magazine] Phạm Thư Kỳ thay đổi quan niệm làm đẹp, trở lại MIQVN

Từng dừng chân ở Top 13 Miss International Queen Vietnam (MIQVN) 2024, Phạm Thư Kỳ quyết định trở lại cuộc thi năm 2027. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Thư Kỳ cho biết cô không còn đặt nặng những tiêu chuẩn hình thể như trước, mà chú trọng hơn đến sức khỏe và sự tự tin.

- Điều gì thôi thúc chị quyết định trở lại MIQVN 2027? Chị đã ấp ủ dự định này từ khi nào?

Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ đến việc quay trở lại MIQVN từ khá lâu, nhưng không phải lúc nào tôi cũng chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện điều đó.

Sau MIQVN 2024, tôi có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới, gặp gỡ nhiều người và hiểu hơn về bản thân. Có những điều tôi cảm thấy mình đã làm tốt, nhưng cũng có rất nhiều điều nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ có cách thể hiện khác đi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn theo dõi cuộc thi và đôi lúc tự hỏi nếu có thêm một cơ hội, mình sẽ làm gì khác so với lần đầu tiên.

Có lẽ điều thôi thúc tôi lớn nhất là cảm giác mình vẫn còn một chút tiếc nuối, một chút đam mê và rất nhiều điều chưa có cơ hội thể hiện. Tôi không muốn quyết định trở lại chỉ vì cảm xúc nhất thời, mà muốn bản thân có đủ sự chuẩn bị và nghiêm túc với lựa chọn này.

- Nhìn lại hành trình từ MIQVN 2024 đến nay, chị cảm nhận bản thân đã trưởng thành như thế nào? Đâu là trải nghiệm có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thay đổi của chị?

Tôi nghĩ mình đã thay đổi khá nhiều, không chỉ về ngoại hình mà còn ở cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống.

Nếu như trước đây tôi thường quan tâm đến việc người khác nhìn nhận mình như thế nào, thì hiện tại tôi học được cách quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc và giá trị của chính mình.

Hành trình thay đổi ngoại hình cũng là một phần khá đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Tôi từng có khoảng thời gian rất tự ti về cơ thể, từng thử nhiều phương pháp giảm cân, từ những cách khoa học đến cả những cách không thực sự tốt cho sức khỏe. Tôi cũng từng trải qua phẫu thuật hút mỡ và bị biến chứng sau đó.

Đó là một trải nghiệm không dễ dàng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nhìn lại, tôi cảm thấy biết ơn vì mình đã học được rằng không có vẻ đẹp nào đáng để đánh đổi sức khỏe.

Có lẽ điều trưởng thành nhất mà tôi nhận ra là mình không cần phải hoàn hảo mới có thể tự tin xuất hiện trước mọi người. Tôi vẫn có những thiếu sót, vẫn còn những điều cần học hỏi, nhưng hiện tại tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được là chính mình.

- So với lần đầu tham gia MIQVN, lần trở lại này chị đặt ra mục tiêu cụ thể nào? Chị kỳ vọng có thể chinh phục được những cột mốc nào trong cuộc thi?

Lần trở lại này, tôi chắc chắn có những kỳ vọng lớn hơn so với năm 2024, nhưng tôi cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

Ở lần đầu tiên, tôi đến với cuộc thi bằng sự háo hức và mong muốn được trải nghiệm. Kết quả Top 13 là một kỷ niệm mà tôi luôn trân trọng.

Còn ở MIQVN 2027, tôi muốn mình có sự chuẩn bị tốt hơn, tự tin hơn và biết cách thể hiện bản thân rõ ràng hơn.

Tất nhiên, nếu nói không mong muốn tiến sâu hơn thì không đúng. Tôi cũng có mục tiêu và mong muốn chinh phục những thành tích cao hơn, thậm chí là vương miện. Nhưng tôi hiểu rằng cuộc thi có rất nhiều thí sinh tiềm năng, mỗi người đều có thế mạnh riêng.

Vì vậy, tôi muốn tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát: sự chuẩn bị, tinh thần học hỏi và thái độ nghiêm túc. Kết quả cuối cùng sẽ là điều tôi đón nhận bằng sự trân trọng.

- Để chuẩn bị cho MIQVN 2027, chị đã xây dựng kế hoạch rèn luyện ra sao? Chị đang tập trung đầu tư vào những kỹ năng nào như hình thể, catwalk, ứng xử và ngoại ngữ?

Tôi nghĩ mình còn khá nhiều điều phải cải thiện nên lần trở lại này muốn có sự chuẩn bị bài bản hơn.

Về hình thể, tôi vẫn duy trì việc tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng khoa học. Trước đây, tôi từng quá chú trọng vào cân nặng và những con số trên bàn cân. Hiện tại, tôi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sức bền và một vóc dáng cân đối.

Về catwalk, tôi muốn cải thiện kỹ thuật di chuyển, khả năng kiểm soát cơ thể và xử lý những tình huống trên sân khấu. Đây cũng là kỹ năng tôi cần dành thêm thời gian luyện tập.

Đối với ứng xử, tôi muốn rèn luyện khả năng tư duy và diễn đạt suy nghĩ mạch lạc hơn. Tôi không đặt mục tiêu phải trả lời thật hoa mỹ, mà mong muốn mỗi câu trả lời đều xuất phát từ những điều mình thực sự hiểu và tin tưởng.

Ngoại ngữ cũng là kỹ năng tôi cần đầu tư nghiêm túc. Tôi muốn cải thiện tiếng Anh để có thể giao tiếp tự nhiên, chủ động hơn trong các phần thi và những tình huống cần tương tác với bạn bè quốc tế.

- Về hình ảnh cá nhân, chị có dự định làm mới phong cách trang điểm, trang phục và trình diễn như thế nào để tạo dấu ấn riêng trong lần trở lại?

Tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi hoàn toàn hình ảnh vốn có, mà muốn phát triển nó theo hướng trưởng thành và phù hợp hơn với bản thân ở hiện tại.

Tôi vẫn yêu thích sự nữ tính, quyến rũ và có một chút sắc sảo. Tuy nhiên, tôi muốn tiết chế những chi tiết không cần thiết, hướng đến sự thanh lịch và tinh tế nhiều hơn.

Về trang phục, tôi muốn thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo mỗi lựa chọn đều phù hợp với vóc dáng và cá tính của mình.

Còn về trình diễn, tôi muốn tìm ra một phong cách riêng thay vì cố gắng bắt chước bất kỳ ai. Tôi tin rằng mỗi người đều có một nét thu hút khác nhau và điều quan trọng là mình phải biết phát huy thế mạnh của bản thân.

Tôi cũng không đặt nặng việc lúc nào xuất hiện cũng phải thật nổi bật. Đôi khi sự vừa đủ, tự nhiên và phù hợp lại là điều khiến người khác nhớ đến mình lâu hơn.

- Bên cạnh các kỹ năng trình diễn, chị đã chuẩn bị những gì về kiến thức xã hội, câu chuyện cá nhân và dự án cộng đồng? Chị muốn truyền tải thông điệp nào đến khán giả thông qua cuộc thi?

Tôi nghĩ đây là một trong những phần mình cần dành nhiều thời gian chuẩn bị nhất.

Trước đây, khi tham gia cuộc thi, tôi có thể chia sẻ khá nhiều về hành trình của mình, nhưng để biến những trải nghiệm cá nhân thành một thông điệp có ích cho người khác thì tôi nghĩ mình vẫn cần học hỏi thêm.

Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề xã hội, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến cộng đồng LGBTQ+, cơ hội học tập, việc làm và sự bình đẳng trong cuộc sống.

Về câu chuyện cá nhân, tôi nghĩ mình không cần phải kể một câu chuyện quá đặc biệt hay cố gắng biến những khó khăn từng trải qua thành điều gì đó thật lớn lao.

Tôi chỉ muốn chia sẻ một cách chân thành rằng tôi cũng từng tự ti, từng có những lựa chọn chưa đúng, từng muốn thay đổi bản thân chỉ để được người khác công nhận.

Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp một bạn trẻ nào đó cảm thấy bớt cô đơn, biết yêu thương bản thân hơn hoặc lựa chọn những phương pháp làm đẹp an toàn hơn thì tôi đã cảm thấy những chia sẻ ấy có ý nghĩa.

- Chị lựa chọn Golden Radiance (tạm dịch: Hào quang vàng) làm thông điệp cho hành trình tái xuất. Vì sao chị chọn hình ảnh ánh sáng vàng? Thông điệp này phản ánh những giá trị và khát vọng nào của chị ở thời điểm hiện tại?

Tôi chọn Golden Radiance một phần vì hơi duy tâm. Tôi mang mệnh Kim và đặc biệt yêu thích ánh sáng vàng, ánh sáng của buổi chiều êm dịu, không chói gắt như ánh sáng trắng.

Đối với tôi, màu vàng không nhất thiết phải đại diện cho sự giàu sang hay hào nhoáng. Nó mang đến cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và có một chút bình yên.

Tôi nghĩ hình ảnh này cũng khá giống với hành trình của mình. Có những khoảng thời gian tôi rất muốn được tỏa sáng, muốn được mọi người nhìn thấy và công nhận. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận ra rằng điều quan trọng hơn cả là mình có thể cảm thấy hài lòng với những gì bản thân đang cố gắng mỗi ngày.

Golden Radiance không phải là lời khẳng định rằng tôi đã trở thành một phiên bản hoàn hảo hay đã đạt được tất cả những điều mình mong muốn.

Ngược lại, đó là một lời nhắc nhở rằng dù hành trình có lúc thuận lợi hay khó khăn, mình vẫn có thể tiếp tục trưởng thành và tìm thấy ánh sáng của riêng mình.

Tôi hy vọng lần trở lại này sẽ mang đến một hình ảnh Phạm Thư Kỳ chân thật hơn, bình tĩnh hơn và biết trân trọng hành trình của bản thân hơn.

- Nếu có cơ hội chinh phục vương miện MIQVN 2027, chị mong muốn thực hiện dự án hoặc hoạt động cụ thể nào để đóng góp cho cộng đồng? Xa hơn, chị có đặt mục tiêu đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss International Queen?

Nếu may mắn có được cơ hội chinh phục vương miện, tôi mong muốn thực hiện những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng LGBTQ+, đặc biệt là các bạn trẻ còn gặp khó khăn trong việc hòa nhập và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Tôi quan tâm đến những hoạt động định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng và kết nối cơ hội việc làm. Tôi nghĩ đôi khi điều mà một người cần không chỉ là sự động viên, mà còn là một cơ hội thực tế để họ có thể tự lập và xây dựng cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng để thực hiện được một dự án có ý nghĩa cần có sự đồng hành của nhiều cá nhân và tổ chức. Vì vậy, tôi muốn bắt đầu từ những việc phù hợp với khả năng của mình, làm từng bước và cố gắng duy trì lâu dài.

Còn về Miss International Queen, đây chắc chắn là một ước mơ rất đẹp đối với tôi. Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam, tôi sẽ rất tự hào và cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Nhưng trước khi nghĩ đến một sân khấu quốc tế, tôi muốn tập trung làm tốt hành trình tại MIQVN 2027 trước đã.

Tôi không dám nói mình là người phù hợp nhất hay đã sẵn sàng nhất, nhưng tôi tin rằng nếu có cơ hội, mình sẽ trân trọng và nỗ lực hết mình.

Cuối cùng, tôi chỉ mong khi mọi người nhìn lại hành trình này, họ có thể thấy rằng Phạm Thư Kỳ của năm 2027 đã khác năm 2024, không phải vì tôi trở nên hoàn hảo hơn, mà vì tôi đã biết cách yêu thương, chấp nhận và có trách nhiệm hơn với chính mình.