[e-Magazine] Mẫu nhí Hồng Hạnh kể sự cố hỏng giày trên sàn diễn

Hồng Hạnh (sinh năm 2015) đoạt danh hiệu Á quân 2 Siêu mẫu nhí Toàn cầu 2026 và Giải vàng Thời trang Việt Nam Đương đại 2024. Chia sẻ với PV Tri Thức và Cuộc sống, em nhắc lại một sự cố đáng nhớ khi trình diễn tại Đồng Nai, đồng thời kể về những trải nghiệm trong quá trình theo đuổi thời trang.

“Có lần em diễn ở Đồng Nai, em bị hỏng một chiếc giày trong khi trình diễn. Em thấy buồn vì chưa hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình”, Hồng Hạnh kể.

Khi được hỏi sẽ xử lý thế nào nếu gặp tình huống tương tự, nữ người mẫu nhí cho biết em sẽ rút kinh nghiệm, kiểm tra trang phục và giày kỹ hơn trước khi bước lên sân khấu.

Không chỉ ghi nhớ sự cố này, Hồng Hạnh còn có thêm trải nghiệm qua các cuộc thi và chương trình thời trang, từng bước làm quen với môi trường trình diễn chuyên nghiệp.

Theo mẹ của Hồng Hạnh, danh hiệu Á quân 2 Siêu mẫu nhí Toàn cầu 2026 mang đến cho em nhiều trải nghiệm ngoài thành tích tại cuộc thi.

“Con được học tập trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, có thể tự mình phát huy tối đa những tiềm năng của bản thân. Giải thưởng cũng giúp con bổ sung những kỹ năng cần thiết, hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc, biết chia sẻ yêu thương và hòa đồng với bạn bè hơn”, gia đình Hồng Hạnh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ Giải vàng Thời trang Việt Nam Đương đại 2024 đến nay, gia đình Hồng Hạnh nhận thấy em có sự tiến bộ trong kỹ năng trình diễn.

“Hồng Hạnh đã có lối trình diễn riêng, ngày càng hoàn thiện những bước đi chuyên nghiệp của mình. Con có thể đảm nhận những bộ trang phục khó và luôn cố gắng hoàn thành tốt phần trình diễn để tạo dấu ấn riêng trong lòng người xem”, phụ huynh Hồng Hạnh nhận xét.

Sau khi đạt các giải thưởng, Hồng Hạnh nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình thời trang. Tuy nhiên, gia đình Hồng Hạnh có sự chọn lọc, ưu tiên những hoạt động phù hợp với độ tuổi và định hướng phát triển của em.

“Chúng tôi dựa vào các tiêu chí như chủ đề có phù hợp với lứa tuổi hay không, ý nghĩa của bộ sưu tập mà nhà thiết kế mang lại. Sau khi Hạnh đạt giải, đa số hoạt động em tham gia là tuyên truyền tiếng Việt, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, trình diễn áo dài và các chương trình từ thiện”, mẹ Hồng Hạnh cho biết.

Với gia đình Hồng Hạnh, hoạt động nghệ thuật không phải mục tiêu duy nhất trong quá trình trưởng thành của em. “Gia đình luôn ưu tiên việc học của con lên hàng đầu, sau đó mới đến sở thích của Hạnh. Chúng tôi không gò bó, cũng không thúc ép Hồng Hạnh phải đặt mục tiêu theo danh hiệu. Con luôn có khoảng thời gian vui chơi như các bạn sau thời gian học tập cũng như khi đi trình diễn”, phụ huynh Hồng Hạnh chia sẻ.

Trong quá trình tham gia các cuộc thi và trình diễn, Hồng Hạnh thường có mẹ đồng hành. “Hồng Hạnh luôn có mẹ đồng hành trong hầu hết các cuộc thi và trình diễn. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động đều do Hạnh lựa chọn tham gia hay không, dựa trên việc con có thấy mình đủ khả năng, đủ sức khỏe hay không. Khi tham gia, con chỉ cần trình diễn, phát huy hết khả năng của mình là được. Còn giải thưởng không quan trọng, có cũng được, không cũng không sao”, phụ huynh Hồng Hạnh cho biết.

Nói về cách nhìn nhận thành tích của con, mẹ Hồng Hạnh bày tỏ: “Vì con lúc nào cũng là phiên bản hoàn hảo nhất và tốt nhất với gia đình, thầy cô và nhất là với mẹ”.

Thời gian tới, gia đình Hồng Hạnh tiếp tục tạo điều kiện để em phát triển năng khiếu nghệ thuật, tích lũy thêm kinh nghiệm sân khấu. “Trước mắt, gia đình sẽ luôn ưu tiên việc học trước, các phần còn lại Hồng Hạnh có thể phát triển đến đâu hay đến đó.

Tất nhiên, Hồng Hạnh vẫn cần học hỏi, trao đổi thêm các kỹ năng. Hiện tại, Hồng Hạnh theo học một phần về diễn xuất, vẫn tập và theo học lớp catwalk của thầy Givan Trần. Hồng Hạnh sẽ tham gia các buổi trình diễn để có thêm kinh nghiệm sân khấu”, mẹ Hồng Hạnh chia sẻ.