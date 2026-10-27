[e-Magazine] Cao Phú Quý: ‘Diễn xuất khác ca hát ở cách thể hiện cảm xúc’

Cao Phú Quý đoạt nhiều thành tích về âm nhạc. Mới đây, em thử sức ở một lĩnh vực mới khi tham gia phim “Căn nhà không mái che”. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Cao Phú Quý cho biết em từng trượt casting, phải học diễn xuất một tháng trước khi có cơ hội đảm nhận vai Triết. Trải nghiệm này giúp Quý hiểu hơn về cách thể hiện cảm xúc, đồng thời mở ra mong muốn khám phá những dạng nhân vật đa dạng hơn.

- Cơ duyên nào đưa em đến với bộ phim “Căn nhà không mái che”, điều gì khiến em muốn bước vào lĩnh vực diễn xuất?

Cơ duyên đến với diễn xuất của em bắt đầu từ một buổi chiều rất tình cờ, khi mẹ gọi điện báo ê-kíp phim "Căn nhà không mái che" muốn mời em casting. Lần đầu, em trượt vai và nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Nhưng khoảng một tuần sau, em được gọi lại, nhận thử thách học diễn xuất trong một tháng tại câu lạc bộ N2H dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Tiến Ngọc. Sau đó, em casting lại và may mắn được trao vai Triết.

Đến với diễn xuất, em mong muốn xây dựng một hình ảnh Cao Phú Quý mới mẻ, đa dạng cá tính và có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Em muốn khán giả thấy rằng ngoài ca hát và âm nhạc, em còn có thể thử sức ở những lĩnh vực khác, qua đó khám phá thêm khả năng của bản thân.

- Cơ hội đến với vai Triết không xuất hiện ngay từ lần casting đầu tiên. Nhìn lại quá trình đó, em rút ra điều gì về cách đón nhận những cơ hội trong nghệ thuật?

Thực ra, "Căn nhà không mái che" không phải bộ phim đầu tiên em đi casting. Trước đó, em từng thử vai trong phim "Cách em một milimét" nhưng chưa phù hợp với nhân vật.

Qua những lần như vậy, em hiểu rằng cơ hội không phải lúc nào cũng đến ngay từ lần đầu tiên. Với vai Triết, nếu hôm đó em chọn đi chơi mà không nhận lời casting, nếu em bỏ cuộc sau lần đầu tiên hoặc không kiên trì học diễn xuất suốt một tháng, có lẽ vai diễn này đã không thuộc về em.

Em tin rằng khi mình nghiêm túc theo đuổi điều gì đó và không dễ dàng bỏ cuộc, mình sẽ có thêm cơ hội đến gần khán giả. Đó cũng là cách để mọi người nhìn thấy khả năng của em, đồng thời giúp em nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn những gì từng nghĩ.

- Âm nhạc thường có giai điệu và nhịp điệu để người biểu diễn bám theo, còn diễn xuất đòi hỏi sự tương tác với bạn diễn và tình huống trên phim trường. Em thấy sự khác biệt lớn nhất giữa hai lĩnh vực này là gì?

Với em, sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách thể hiện cảm xúc. Trên sân khấu âm nhạc, em cần lan tỏa năng lượng, cảm xúc và sức mạnh giọng hát đến khán giả. Nhưng với diễn xuất, em phải tiết chế nhiều hơn, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, biểu cảm hoặc hành động mà không cần lời thoại.

Đặc biệt, với vai Triết, em phải đặt mình vào những hoàn cảnh và cảm xúc mà ngoài đời em chưa từng trải qua, như đau khổ, uất ức hay mất mát. Làm thế nào để thực sự hiểu và thể hiện những cảm xúc ấy một cách chân thật là thử thách rất lớn đối với em. Nhưng cũng chính điều đó giúp em học cách thấu hiểu những con người và số phận khác mình.

- Triết là nhân vật có những tổn thương và nỗi lo riêng. Khi tìm hiểu nhân vật, chi tiết nào khiến em suy nghĩ nhiều nhất? Em đã tiếp cận những cảm xúc ấy ra sao để thể hiện nhân vật tự nhiên?

Điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để Triết chấp nhận một người phụ nữ khác trở thành mẹ của mình, khi nhân vật vốn rất yêu mẹ và đã mất mẹ từ nhỏ.

Để thể hiện cảm xúc ấy tự nhiên nhất, ngoài trao đổi với đạo diễn và các thầy, em còn trò chuyện với mẹ mình, đồng thời trao đổi với các diễn viên đảm nhận vai bố Toản và mẹ Hạnh để hiểu hơn về tâm lý cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật.

Mẹ em từng hỏi: “Nếu một ngày mẹ không còn trên đời, con sẽ làm gì?”. Câu hỏi ấy khiến em thực sự trống rỗng, vì em không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu thiếu mẹ. Từ đó, em cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của Triết để hiểu rằng điều em cần thể hiện không chỉ là sự phản đối việc bố lấy vợ, mà sâu xa hơn là nỗi khao khát có mẹ bên cạnh.

- Trong quá trình quay phim, có khoảnh khắc hoặc góp ý nào từ đạo diễn, các diễn viên khiến em thay đổi cách hiểu về diễn xuất? Em áp dụng điều đó như thế nào khi tiếp tục làm việc trên trường quay?

Là một tân binh trong nghề diễn, em chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, với những cảnh khó, em rất cần sự hỗ trợ từ bạn diễn, đặc biệt là chú Duy Hưng và cô Huyền Lizzie, những người đảm nhận vai các thành viên trong gia đình Triết.

Trước mỗi cảnh quay, đạo diễn cũng dành nhiều thời gian trò chuyện, giúp em hiểu tâm lý và tìm được cảm xúc của nhân vật. Nhờ vậy, khi đã hiểu hoàn cảnh, em có thể bắt nhịp cảm xúc khá nhanh. May mắn là những cảnh khó thường chỉ cần quay khoảng ba lần trở lại.

Với em, cảm xúc chân thật rất quý giá, bởi không phải lúc nào mình cũng có thể tìm lại đúng trạng thái cảm xúc ấy để diễn lại. Vì thế, em cố gắng lắng nghe hướng dẫn, tập trung vào hoàn cảnh nhân vật và tận dụng tốt cảm xúc trong từng cảnh quay.

- Khi làm việc cùng các diễn viên giàu kinh nghiệm, em quan sát và học hỏi điều gì từ cách họ chuẩn bị vai diễn, thể hiện cảm xúc hoặc xử lý những tình huống phát sinh trên phim trường?

Em quan sát thấy các cô chú rất nghiêm túc với công việc, từ việc chuẩn bị tâm lý cho nhân vật đến cách tập trung trong từng cảnh quay. Điều em học được là sự chuyên nghiệp không chỉ thể hiện khi máy quay bắt đầu chạy, mà còn nằm ở khâu chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và thái độ với cả ê-kíp.

Em cũng nhận ra rằng khi có tình huống phát sinh, mình cần bình tĩnh, lắng nghe và linh hoạt thay vì quá lo lắng vì mọi thứ không diễn ra đúng như dự tính. Là một diễn viên trẻ, em biết mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên luôn cố gắng học hỏi từ những người đi trước.

Em nghĩ tài năng có thể giúp mình có cơ hội, nhưng sự chăm chỉ và thái độ nghiêm túc mới giúp mình đi được đường dài.

- Việc tham gia các hoạt động nghệ thuật khi vẫn đang đi học đòi hỏi em phải sắp xếp thời gian và sức lực. Em làm gì để duy trì việc học, theo đuổi sở thích mà không tạo quá nhiều áp lực cho bản thân?

Thú thực, trước đây em chủ yếu theo đuổi âm nhạc và ca hát nên đã quen với việc sắp xếp thời gian học tập và đi diễn. Nhưng khi tham gia "Căn nhà không mái che", lịch học và công việc của em bị xáo trộn khá nhiều.

Hiện tại, em vẫn đang cố gắng cân bằng và rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường. Dự kiến sau khi phim đóng máy vào cuối tháng 11, em sẽ tập trung nhiều hơn cho việc học, bù đắp những kiến thức còn thiếu ở trường cũng như trong âm nhạc.

Em hiểu rằng theo đuổi nghệ thuật là một hành trình dài, nên việc học tập và rèn luyện nền tảng vẫn luôn rất quan trọng. Em muốn mình có thể phát triển ở nhiều lĩnh vực nhưng vẫn cần giữ được sự cân bằng để không ảnh hưởng đến việc học.

- Sau trải nghiệm với "Căn nhà không mái che", em muốn khán giả nhìn thấy thêm khía cạnh nào ở mình trong những dự án tiếp theo? Nếu có cơ hội kết hợp âm nhạc với diễn xuất, em muốn thử sức với hình thức thể hiện nào?

Sau "Căn nhà không mái che", em mong khán giả nhìn thấy sự nỗ lực của em trên hành trình chinh phục nghệ thuật. Em mới 14 tuổi, còn rất nhiều điều phải học hỏi, trau dồi tri thức và tích lũy vốn sống. Em hy vọng khán giả sẽ cho em thời gian để lớn lên, trưởng thành và hoàn thiện mình hơn.

Thú thật, âm nhạc vẫn là tình yêu lớn nhất của em, nhưng diễn xuất cũng mở ra nhiều điều thú vị. Sau vai Triết, em muốn thử sức với những nhân vật cá tính, gai góc hơn, thậm chí là những vai công tử nhà giàu ăn chơi, nổi loạn.

Em muốn khám phá giới hạn của bản thân và cho khán giả thấy một Cao Phú Quý đa dạng hơn trên màn ảnh. Nếu có cơ hội kết hợp âm nhạc với diễn xuất, em cũng mong được thử nghiệm những cách thể hiện mới, để hai lĩnh vực mình yêu thích có thể bổ trợ cho nhau.

- Cảm ơn em đã dành thời gian chia sẻ!