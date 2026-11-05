Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Vũ Hồng Hạnh: ‘Tôi trưởng thành hơn khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026’

Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.

Thu Cúc (ảnh: FB Vũ Hồng Hạnh)

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô từng hoạt động người mẫu, giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và hiện tại vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước thềm chung kết cuộc thi, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Vũ Hồng Hạnh bày tỏ, cô mong muốn thể hiện hình ảnh một cô gái tự tin, chân thành và không ngại thử thách.

“Tôi mong khán giả sẽ nhìn thấy một Vũ Hồng Hạnh trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin hơn so với những ngày đầu bước vào nhà chung. Tôi hy vọng có thể thể hiện những gì đã học hỏi, tích lũy, đồng thời mang đến hình ảnh một Hồng Hạnh chân thành và luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn của chính mình”, cô nói.

Nhắc đến khoảnh khắc khó quên nhất tại hành trình tham gia cuộc thi, người đẹp nhớ lại ngày đầu tiên kéo vali vào nhà chung.

“Hôm ấy, tôi phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lý, diện mạo và bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Thời điểm đó, tôi chưa biết mình sẽ phải đối mặt với những điều gì, trải qua thử thách nào và bản thân sẽ thay đổi ra sao.

Chính sự bỡ ngỡ, hồi hộp cùng những điều chưa biết đã khiến ngày đầu tiên trở thành kỷ niệm đặc biệt. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã đi được một hành trình dài và có nhiều thay đổi so với cô gái ngày đầu bước vào nhà chung”, Hồng Hạnh chia sẻ.

hanh4.jpg
Vũ Hồng Hạnh trong những ngày đầu ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đặc biệt, Hồng Hạnh bất ngờ và hạnh phúc khi giành giải Thí sinh được yêu thích nhất, nhờ vậy được vào Top 25. Cô xem tình cảm của khán giả là nguồn động viên trong chặng đường còn lại.

“Việc giành giải Thí sinh được yêu thích nhất và có cơ hội vào Top 25 là niềm vui, sự bất ngờ rất lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ mọi người.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã ủng hộ mình qua màn ảnh nhỏ. Cảm ơn mọi người vì luôn động viên, tiếp thêm tinh thần và đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua. Tình cảm ấy là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và tự tin hơn trên hành trình phía trước”, cô bày tỏ.

hanh2.jpg
hanh3.jpg
Người đẹp khoe vẻ dịu dàng trong thiết kế váy ren vàng nhạt khi chụp ảnh bên hàng dừa.
Vũ Hồng Hạnh vào thẳng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vũ Hồng Hạnh vào thẳng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhìn lại quá trình tham gia cuộc thi, Hồng Hạnh cho biết những thử thách và trải nghiệm tại nhà chung giúp cô trở nên lý trí, vững vàng hơn.

“Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi đã trải qua nhiều thử thách, học hỏi thêm những điều mới và có cơ hội rèn giũa bản thân để trở thành một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ hơn”, người đẹp chia sẻ.

Xem video Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại sự kiện. Nguồn Vietnamnet
#Vũ Hồng Hạnh #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Thí sinh được yêu thích nhất #Hoa hậu Sinh viên Việt Nam

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

4.000 câu hỏi của công chúng, áp lực ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện nhận gần 4.000 câu hỏi từ công chúng và sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5 trong phần thi ứng xử.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 7/11, với sự tham gia của 25 thí sinh. Một trong những nội dung được chú ý là phần thi ứng xử dành cho Top 5 chung cuộc.

Đáng chú ý, công chúng được tham gia đóng góp câu hỏi cho phần thi này. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Theo Tiền Phong, một số người gửi nhiều hơn một câu hỏi. Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận nội dung đến hết ngày 6/11, sau đó lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhan sắc mặn mà của Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương

Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.

tienphong2.jpg
Mới đây, Hoa hậu Mai Phương xuất hiện tại một sự kiện, khoe nhan sắc mặn mà. Ảnh: Tiền Phong.
tienphong1.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2002 chọn phong cách trang nhã, đề cao sự hài hòa giữa trang phục, kiểu tóc và lối trang điểm. Ảnh: Tiền Phong.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[e-Magazine] Hồng Hạnh: Tôi muốn thử thách bản thân tại Hoa hậu Việt Nam 2026

vu-hong-hanh-1.jpg

Từ công việc người mẫu khi còn là sinh viên đến những trải nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, Vũ Hồng Hạnh từng bước khám phá khả năng và định hướng cho tương lai. Sau danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, người đẹp sinh năm 2003 tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới