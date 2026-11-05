Vũ Hồng Hạnh: ‘Tôi trưởng thành hơn khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026’

Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô từng hoạt động người mẫu, giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và hiện tại vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước thềm chung kết cuộc thi, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Vũ Hồng Hạnh bày tỏ, cô mong muốn thể hiện hình ảnh một cô gái tự tin, chân thành và không ngại thử thách.

“Tôi mong khán giả sẽ nhìn thấy một Vũ Hồng Hạnh trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin hơn so với những ngày đầu bước vào nhà chung. Tôi hy vọng có thể thể hiện những gì đã học hỏi, tích lũy, đồng thời mang đến hình ảnh một Hồng Hạnh chân thành và luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn của chính mình”, cô nói.

Nhắc đến khoảnh khắc khó quên nhất tại hành trình tham gia cuộc thi, người đẹp nhớ lại ngày đầu tiên kéo vali vào nhà chung.

“Hôm ấy, tôi phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lý, diện mạo và bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Thời điểm đó, tôi chưa biết mình sẽ phải đối mặt với những điều gì, trải qua thử thách nào và bản thân sẽ thay đổi ra sao.

Chính sự bỡ ngỡ, hồi hộp cùng những điều chưa biết đã khiến ngày đầu tiên trở thành kỷ niệm đặc biệt. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã đi được một hành trình dài và có nhiều thay đổi so với cô gái ngày đầu bước vào nhà chung”, Hồng Hạnh chia sẻ.

Vũ Hồng Hạnh trong những ngày đầu ở Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đặc biệt, Hồng Hạnh bất ngờ và hạnh phúc khi giành giải Thí sinh được yêu thích nhất, nhờ vậy được vào Top 25. Cô xem tình cảm của khán giả là nguồn động viên trong chặng đường còn lại.

“Việc giành giải Thí sinh được yêu thích nhất và có cơ hội vào Top 25 là niềm vui, sự bất ngờ rất lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ mọi người.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã ủng hộ mình qua màn ảnh nhỏ. Cảm ơn mọi người vì luôn động viên, tiếp thêm tinh thần và đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua. Tình cảm ấy là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và tự tin hơn trên hành trình phía trước”, cô bày tỏ.

Người đẹp khoe vẻ dịu dàng trong thiết kế váy ren vàng nhạt khi chụp ảnh bên hàng dừa.



Vũ Hồng Hạnh vào thẳng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhìn lại quá trình tham gia cuộc thi, Hồng Hạnh cho biết những thử thách và trải nghiệm tại nhà chung giúp cô trở nên lý trí, vững vàng hơn.

“Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi đã trải qua nhiều thử thách, học hỏi thêm những điều mới và có cơ hội rèn giũa bản thân để trở thành một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ hơn”, người đẹp chia sẻ.