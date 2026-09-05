[e-Magazine] Hiền Ngô: ‘Tôi chưa từng cho phép mình nghĩ tới giới hạn’

Bên cạnh diễn xuất, Hiền Ngô dành thời gian rèn luyện cưỡi ngựa, sử dụng binh khí để chuẩn bị cho những vai diễn khác biệt trên màn ảnh.

Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nữ diễn viên chia sẻ về quá trình hóa thân thành nữ sát thủ Mã Hồng Diễm trong “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”, những lựa chọn nghề nghiệp và nỗ lực hoàn thiện bản thân sau nhiều năm làm nghề.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai nữ sát thủ trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh?

- Khi biết ê-kíp Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh tổ chức tuyển diễn viên, tôi lập tức đăng ký tham gia. Với tôi, đây giống như một thử thách đến rất đúng thời điểm. Tuy nhiên, ở lần casting đó, may mắn chưa mỉm cười với tôi.

Sau này, trong quá trình phát triển kịch bản, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn xây dựng thêm một số nhân vật, trong đó có nữ sát thủ Mã Hồng Diễm.

Tôi từng có cơ hội hợp tác với anh Johnny Trí Nguyễn nên anh biết tôi có một số kỹ năng về hành động, cưỡi ngựa và sử dụng binh khí. Những kỹ năng đó khá phù hợp với yêu cầu của nhân vật, vì vậy anh Johnny Trí Nguyễn đã đề xuất tôi với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Tôi biết đây là cơ hội mình chờ đợi từ lâu: một vai diễn đủ khác biệt, đủ sức nặng để tôi có thể bứt phá hơn trong nghề, lại được đóng chung phim với thần tượng của mình. Vì vậy, tôi lập tức nắm lấy cơ hội.

- Với chị, điều khó nhất khi đóng một nữ sát thủ là phần hành động hay phần cảm xúc?

- Tôi nghĩ cả hành động lẫn cảm xúc đều quan trọng như nhau. Một vai diễn chỉ thực sự có màu sắc khi người diễn viên cân bằng được cả hai yếu tố đó.

Những cảnh hành động đòi hỏi thể lực và kỹ thuật, còn các phân đoạn tâm lý lại cần sự tập trung để thể hiện nội tâm qua ánh mắt và cảm xúc của nhân vật.

- Chị có lo khán giả chú ý đến ngoại hình nhiều hơn những gì chị thể hiện trong vai diễn?

- Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình diễn chỉ để đẹp trước máy quay. Điều tôi mong muốn là khán giả nhớ đến mình như một diễn viên có khả năng và thực lực, thay vì chỉ là “bình hoa di động”.

- Quá trình thực hiện Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh đặt ra những thử thách gì về thể lực và tâm lý với chị?

- Ngay từ khi nhận lời tham gia dự án của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, tôi đã xác định đây là vai diễn đòi hỏi sự chuẩn bị rất nghiêm túc.

Về hành động, cả ê-kíp diễn viên phải tập luyện nhiều tháng để nâng cao thể lực, làm quen với binh khí và các kỹ năng cần thiết. Về tâm lý, từ lúc nhận kịch bản đến khi đóng máy, tôi gần như sống cùng nhân vật Mã Hồng Diễm mỗi ngày để giữ cảm xúc liền mạch và tự nhiên nhất khi lên hình.

Tôi chưa từng cho phép mình nghĩ tới giới hạn. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao đi tới tận cùng cảm xúc và hoàn thành tốt vai diễn này.

- Có khi nào ngoại hình nhẹ nhàng khiến chị bị đánh giá thấp khi casting những vai gai góc?

- Tôi không nghĩ ngoại hình là giới hạn lớn nhất của diễn viên. Quan trọng vẫn là nội lực và khả năng khiến khán giả tin vào nhân vật mình thể hiện.

Đôi khi, chính sự đối lập giữa vẻ ngoài và năng lượng của nhân vật lại tạo ra bất ngờ thú vị cho người xem.

- Việc theo đuổi những vai thiên về hành động ở Việt Nam đặt ra cho chị những thách thức gì?

- Đây là điều tôi từng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng với tôi, khó không có nghĩa là không thể làm được. Càng khó, tôi lại càng muốn chinh phục.

Tôi biết con đường mình chọn không dễ để nổi bật, nhưng đó là điều phù hợp với đam mê và định hướng của bản thân. Tôi tin nếu mình nghiêm túc và thật sự có tâm với nghề, khán giả rồi sẽ cảm nhận được.

- Được biết chị còn tham gia phim Sợi chỉ đỏ. Điều gì khiến vai diễn trong phim này trở nên đặc biệt với chị? Trải nghiệm diễn xuất ở dự án này khác Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh thế nào?

- Đây là một vai diễn đặc biệt với tôi trong phim của đạo diễn Hàm Trần. Trong quá trình đồng hành cùng nhân vật, tôi cảm thấy mình kết nối rất thật với câu chuyện và có thêm nhiều góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống cũng như con người.

Nếu Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh có màu sắc quyết liệt và thiên về hành động nhiều hơn, thì Sợi chỉ đỏ lại cho tôi nhiều khoảng lặng để đi sâu vào tâm lý nhân vật.

Quá trình đồng hành cùng vai diễn khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cảm xúc con người, các mối quan hệ và những góc khuất trong nội tâm.

- Có phân đoạn nào trong Sợi chỉ đỏ khiến chị mệt về cảm xúc hơn cả những cảnh hành động?

- Tôi xin phép giữ lại một chút bí mật để khán giả tự cảm nhận khi xem phim. Tôi nghĩ như vậy sẽ thú vị hơn.

- Chị thường bắt đầu xây dựng nhân vật từ kịch bản, quan sát người thật hay trải nghiệm cá nhân?

- Với tôi, cả ba yếu tố đều cần thiết. Trước tiên là phải hiểu nhân vật thông qua kịch bản, sau đó là quá trình trao đổi với đạo diễn và ê-kíp để tìm ra màu sắc phù hợp nhất.

Ngoài kỹ thuật, trải nghiệm cá nhân và vốn sống cũng rất quan trọng, bởi diễn xuất còn đến từ những va chạm, cảm nhận thật trong cuộc sống.

- Có giai đoạn nào chị cảm thấy mình phải làm thật nhiều thứ để không bị bỏ lại phía sau?

- Có chứ. Tôi hiểu nếu muốn đi đường dài với nghề thì mình phải luôn chuẩn bị cho bản thân đủ kỹ năng và sự chủ động.

Ngoài diễn xuất, tôi còn học thêm ngoại ngữ, kỹ năng dẫn chương trình và nhiều kỹ năng khác để hoàn thiện bản thân. Nghề này thay đổi rất nhanh, nếu mình đứng yên sẽ rất dễ bị tụt lại.

- Khi công việc không diễn ra như kỳ vọng, chị thường làm gì để vượt qua giai đoạn đó?

- Tôi nghĩ trong nghề nào cũng sẽ có những giai đoạn phải đối mặt với khó khăn hoặc những điều không như kỳ vọng. Khi rơi vào trạng thái đó, tôi thường chọn cách nhìn lại bản thân để xem mình còn thiếu điều gì và cần thay đổi ra sao để tốt hơn.

Điều quan trọng nhất với tôi là luôn giữ tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực để sẵn sàng bước tiếp. Bởi cuối cùng, không ai hiểu bản thân mình hơn chính mình.

- Điều gì ở Hiền Ngô hiện tại khác nhiều nhất so với cô gái mới tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội?

- Ngày mới vào nghề, tôi là một cô gái khá rụt rè và thiếu tự tin. Sau nhiều năm làm nghề và va chạm với cuộc sống, tôi nghĩ mình đã trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều chưa từng thay đổi, đó là niềm đam mê và tình yêu dành cho nghệ thuật.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!