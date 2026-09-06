[e-Magazine] Dollar Phát: ‘Em muốn thử những vai có chiều sâu hơn’

Từ một cơ duyên tình cờ, Dollar Phát dần có cơ hội tham gia nhiều dự án phim ảnh và tích lũy những trải nghiệm trước máy quay.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Dollar Phát kể về hành trình đến với diễn xuất, những dấu mốc đáng nhớ, cuộc sống thường ngày và sự đồng hành của gia đình, thầy cô. Em cũng tiết lộ những dạng vai muốn thử sức trong thời gian tới.

Dollar Phát bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi. Thời điểm đó, mẹ cho Phát thử sức với một số công việc liên quan đến nghệ thuật. Sau đó, mẹ em thấy thông tin trên Facebook tìm một diễn viên nhí cho phân cảnh chiếu dịp Tết nên đăng ký cho con tham gia.

Buổi ghi hình chỉ có một cảnh nhưng Phát được nhận xét có năng khiếu diễn xuất. Sau lần thử sức ấy, em tiếp tục nhận được lời mời tham gia những dự án dài hơi hơn.

“Bộ phim đầu tiên của em là Gia đình hòa thuận, em được quay cùng NSND Hồng Vân. Đó là những kỷ niệm mà đến bây giờ em vẫn nhớ”, Phát kể.

So với những ngày đầu đứng trước máy quay, thay đổi rõ nhất mà nam diễn viên nhí cảm nhận ở bản thân là sự tự tin. Quá trình làm việc cũng giúp em linh hoạt hơn trước những tình huống phát sinh.

“Em đã biết ứng biến và xử lý tình huống tốt hơn trước”, Phát nói.

Trong những nhân vật từng thể hiện, Sông của “Chiếc vòng ngọc bích” để lại cho Phát nhiều kỷ niệm. Điều em nhớ rõ là trải nghiệm phải chuyển đổi liên tục giữa những trạng thái tâm lý trái ngược.

Sông trải qua hai giai đoạn cuộc sống khác biệt, từ nghèo khó đến đủ đầy. Nhân vật có lúc hài hước, vui vẻ nhưng cũng trải qua những biến cố và cảnh chia ly.

Có ngày, Phát phải thực hiện nhiều phân đoạn với tạo hình và cảm xúc hoàn toàn khác nhau. “Em vừa mặc đồ nghèo, rách để diễn cảnh chia cắt với cha Tâm, khóc rất nhiều. Hết cảnh, em lại thay đồ công tử, vui vẻ bên ông bà nội như chưa hề có cuộc chia ly. Đến tối, em lại mặc đồ rách để diễn cảnh tìm cách trốn đi”, em nhớ lại.

Quá trình thực hiện Chiếc vòng ngọc bích còn cho Phát cơ hội nhận được sự hướng dẫn của đạo diễn và sự quan tâm từ các thành viên trong đoàn phim.

“Em may mắn được bác đạo diễn chỉ dạy rất nhiều. Em cũng được cô Trinh trong đoàn thương và chăm sóc. Đến bây giờ, em vẫn giữ tình cảm rất thân thiết với cô chú”, nam diễn viên nhí chia sẻ.

Với Phát, Sông trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình diễn xuất. “Bé Sông đã giúp em có thêm nhiều trải nghiệm và cũng là nhân vật đưa em đến gần hơn với khán giả”, em nói.

Cách Phát chuẩn bị cho mỗi vai diễn cũng thay đổi theo thời gian. Khi còn nhỏ, mẹ thường đọc kịch bản trước do em chưa thể tự phân tích câu chuyện, trong khi lịch học khá dày.

Mẹ giúp Phát hình dung tính cách, hoàn cảnh của nhân vật rồi hai mẹ con cùng đọc lại kịch bản. Khi đã nắm được mạch câu chuyện, em bắt đầu học thoại và tìm hiểu tâm lý của vai diễn.

Hiện tại, Phát có thể tự thực hiện những bước chuẩn bị này. “Em thường đọc kỹ kịch bản, xem nhân vật đang ở hoàn cảnh nào, tính cách ra sao, có mối quan hệ như thế nào với những người xung quanh và cảm xúc trong từng phân đoạn. Sau đó, em mới tìm cách thể hiện sao cho tự nhiên nhất”, em cho biết.

Rời phim trường, Phát dành thời gian cho những sở thích quen thuộc như xem phim, nghe nhạc và chơi game. Nam diễn viên nhí cũng yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bơi lội.

Một ngày không có lịch quay của em thường bắt đầu với việc đến trường, sau đó là làm bài, nghỉ ngơi và dành thời gian cho những hoạt động mình yêu thích.

Trong các môn học, Phát thích nhất môn Ngữ văn. “Em thích môn Văn vì môn học này mang đến cho em sự sáng tạo, cảm xúc và khả năng diễn đạt”, em chia sẻ.

Lịch quay đôi khi khiến thời gian sinh hoạt của Phát khác với bạn bè. Những ngày bận công việc, em tranh thủ học vào các khoảng thời gian phù hợp để theo kịp chương trình.

Ở trường, bạn bè biết Phát tham gia diễn xuất nên thường tò mò về những gì diễn ra phía sau máy quay. Có người sau khi xem phim còn tìm em để hỏi về nhân vật và quá trình ghi hình.

“Có bạn xem phim rồi nhận ra em trên màn ảnh, sau đó hỏi em về quá trình quay. Những lúc như vậy em cảm thấy rất vui”, Phát kể.

Thầy cô cũng hỗ trợ nam diễn viên nhí khi lịch quay ảnh hưởng đến thời gian trên lớp. Phát đặc biệt nhớ sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn.

“Thầy cô sợ em không theo kịp các bạn nên chỉ dạy em rất kỹ. Thầy giám thị còn hay trêu rằng Phát phải cố gắng học giỏi, còn khi đi phim thì phải diễn thật hay để thầy xem”, em kể.

Sự đồng hành của gia đình giúp Phát duy trì nhịp sinh hoạt phù hợp giữa những ngày đi học và làm việc. Mẹ hỗ trợ em sắp xếp lịch học, lịch quay và thời gian nghỉ ngơi.

“Ba mẹ luôn nhắc em rằng dù làm nghệ thuật thì vẫn phải hoàn thành việc học và giữ nề nếp sinh hoạt. Em rất biết ơn ba mẹ vì luôn ở bên, giúp em được làm điều mình yêu thích”, Phát nói.

Ngoài những ngày bận rộn, em trân trọng khoảng thời gian đơn giản bên người thân. Một bữa ăn, cuộc trò chuyện hay chuyến đi chơi cùng nhau đều là những khoảnh khắc Phát yêu thích.

“Em thích nhất những lúc cả gia đình cùng ăn uống, trò chuyện hoặc đi chơi. Đó là lúc em có thể nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng”, nam diễn viên nhí chia sẻ.

Ở tuổi 13, Phát muốn gặp những nhân vật khác với bản thân ngoài đời, từ tính cách đến hoàn cảnh. Em cũng hứng thú với những vai đòi hỏi nhiều sắc thái cảm xúc để thử sức ở những khía cạnh mình chưa từng thể hiện.

“Em muốn thử những nhân vật có tính cách hoặc hoàn cảnh khác với mình để có cơ hội khám phá khả năng của bản thân. Em cũng muốn thử những vai có chiều sâu hơn và đòi hỏi nhiều cảm xúc”, Phát nói.

Về lựa chọn nghề nghiệp khi trưởng thành, nam diễn viên nhí cho rằng hiện tại vẫn còn quá sớm để đưa ra câu trả lời chắc chắn.

“Em chưa muốn khẳng định mình sẽ làm diễn viên cả đời, nhưng em biết diễn xuất là điều em rất yêu thích. Nếu sau này vẫn còn niềm đam mê, em rất muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật”, Phát chia sẻ.

Thay vì đặt ra một đích đến quá xa, Phát muốn tập trung vào việc học và những cơ hội ở hiện tại. “Trước mắt, em cứ cố gắng học tốt và làm tốt từng cơ hội mình có. Với em, đó là điều quan trọng nhất”, nam diễn viên nhí nói.