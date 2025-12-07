“Dũng con bác Bơ” Đức Hiếu xả vai khoe hình thể nam thần cuồn cuộn

Hà Nội

Giải trí

Không chỉ diễn xuất duyên dáng, ngoài đời Đức Hiếu còn sở hữu vẻ ngoài điển trai chuẩn “nam thần”, đặc biệt gây chú ý khi diện áo ba lỗ khoe cơ bắp săn chắc.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ phim giờ vàng ăn khách Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Dũng – con bác Bơ do Phùng Đức Hiếu thủ vai không phải tuyến nhân vật trung tâm. Tuy nhiên, chính sự tự nhiên, chân thật trong cách biểu đạt cảm xúc đã giúp anh trở thành điểm sáng thú vị.
Từ những phân đoạn “bị ép hẹn” đến cảnh “gặp lại đầy khó xử”, Đức Hiếu đều thể hiện mượt mà, khiến người xem không khỏi bật cười vì duyên dáng nhưng vẫn đồng cảm với nét ngượng ngùng rất đời.
Ngoài đời thực, Phùng Đức Hiếu lại càng khiến người hâm mộ “đổ rầm” bởi phong thái nam tính.
Những hình ảnh anh xả vai, diện áo ba lỗ khoe thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nhanh chóng nhận được “bão” tương tác trên mạng xã hội.
Gương mặt điển trai, sống mũi cao, đường nét hài hòa cùng vóc dáng rắn rỏi giúp Đức Hiếu mang đậm khí chất của một nam thần đời thường.
Phong cách thời trang đời thường của Đức Hiếu cũng ghi điểm: năng động, khỏe khoắn và đậm chất đàn ông.
Những trang phục đơn giản như áo thun, áo ba lỗ, quần jean lại trở thành “vũ khí” giúp tôn lên hình thể cân đối và sức hút mạnh mẽ của Đức Hiếu.
Năm 2020, Đức Hiếu kết hôn với MC Thùy Linh sau gần một năm hẹn hò. Kém vợ 5 tuổi nhưng Đức Hiếu luôn thấy cả hai đẹp đôi vì bà xã trẻ trung, nhí nhảnh trong khi anh có vẻ ngoài chững chạc hơn tuổi.
Đức Hiếu từ ngày lấy vợ hay được gọi bằng danh xưng 'ông xã MC Thùy Linh'. Anh không buồn vì kém nổi tiếng so với bà xã mà coi đó là động lực để phấn đấu.
Sinh năm 1992, Đức Hiếu từng gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim như "Chúng ta của 8 năm sau", "Phố trong làng", "Hồ sơ cá sấu"… Ảnh: FB Phùng Đức Hiếu
#Phùng Đức Hiếu #diễn viên Phùng Đức Hiếu #diễn viên Hiếu Su #dũng con bác bơ

