Đục vỡ xương khớp chiếm đoạt tiền bảo hiểm, nhóm đối tượng phạm tội danh gì?

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp Tạ Minh Châu (SN 1995, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê) – kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây tự đục vỡ xương khớp, gây thương tích giả nhằm, chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ hơn 6 tỷ đồng.

Cùng bị bắt giữ còn có 4 đối tượng là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính, 6 đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Tạ Minh Châu

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy, hành vi của Châu cùng các đồng phạm là vô cùng tàn nhẫn, tinh vi, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Chỉ vì lòng tham mà sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, vô nhân tính để lừa gạt các công ty bảo hiểm, gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Do đó, việc phát hiện xử lý bằng chế tài nghiêm khắc của luật hình sự là cần thiết.

Vi phạm pháp luật hình sự, y đức, đạo đức nghề nghiệp

Nguyên tắc trong bảo hiểm là lấy số đông bù số ít. Người mua bảo hiểm thường sẽ không mong muốn bản thân mình được nhận tiền, mua bảo hiểm để có được sự yên tâm và đề phòng những rủi ro khi không may tai nạn xảy ra.

Các đối tượng trong vụ án

Tuy nhiên, các đối tượng trong vụ án này lại cấu kết với nhau, dựng nền những vụ tai nạn và tự gây ra thương tích để trục lợi bảo hiểm với số tiền rất lớn. Điều này cho thấy, sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức xã hội, thể hiện lòng tham và ý thức coi thường pháp luật, thủ đoạn rất tinh vi có sự tiếp tay của người am hiểu chuyên môn về y tế.

Trong đó, Tạ Minh Châu, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có hành vi không chỉ vi phạm pháp luật hình sự mà còn vi phạm y đức, vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi dùng chính những kiến thức chuyên môn của mình để hại người, để trục lợi chứ không phải là để cứu người theo bản chất của nghề y cao quý.

Các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 4, Điều 9, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Theo đó, cố tình gây ra thương tích để được hưởng bảo hiểm là hành vi vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo quy định tại điều 213 Bộ luật Hình sự về Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, đồng thời gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, các đối tượng này có thể bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Ngoài ra, các bị can trong vụ án này còn có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề từ 1 đến 5 năm.

Trong vụ án trên, các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ với nhau và thực hiện trót lọt nhiều lần trước khi bị phát hiện nên có thể bị áp dụng nhiều tình tiết định khung và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội từ 2 lần trở lên, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, thực hiện phạm tội tinh vi, xảo quyệt..

Điều đáng chú ý là cả đối tượng nhập vai người mua bảo hiểm, người bị tai nạn cũng bị xử lý hình sự theo điều 213 Bộ luật Hình sự cùng với các đồng phạm khác. Các tội danh này đều có cấu thành vật chất và lỗi cố ý, vụ án có đồng phạm, có tổ chức nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc. Đối với đối tượng Châu, người có chuyên môn về y tế đã thực hiện hành vi gây thương tích cho người mua bảo hiểm còn có thể bị xử lý thêm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản hoặc các biện pháp ngăn chặn khác để thu giữ tài sản do phạm tội mà có, ngăn chặn tài sản của các bị can để đảm bảo thi hành án.

Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra

Kịp thời phát hiện các nhân viên y tế không đủ tài đức để chấn chỉnh, xử lý

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường cho biết, vụ án này không chỉ đặc biệt ở số tiền chiếm đoạt lớn, các đối tượng phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi mà còn có sự tiếp tay giúp sức của người có chuyên môn y tế, từng là cán bộ y tế ở địa phương.

Hiện trường khu vực các đối tượng tiến hành gây mê và can thiệp xương.

Châu biết rõ hành vi của mình là gây ra thương tích cho người bệnh, nhưng vì vụ lợi, vì lòng tham mà vẫn cố ý gây ra thương tích cho người khác để trục lợi. Mặc dù những người liên quan đồng ý để cán bộ y tế gây ra thương tích nhưng pháp luật không cho phép thỏa thuận này, không cho phép ủy quyền, nhờ, thuê người khác gây thương tích cho bản thân. Do đó, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của hai tội danh là tội vi phạm quy định về kinh doanh bảo hiểm và tội cố ý gây thương tích.

Ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ tính chất mức độ của hành vi, làm rõ phương thức thủ đoạn và làm rõ hậu quả của hành vi đã gây ra đối với xã hội của các đối tượng trên, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều khiển phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Luật sư Cường cho rằng, cần có những kiến nghị với cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện ra các bác sĩ, nhân viên y tế không đủ tài đức để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi chỉ vì lòng tham và ý thức coi thường pháp luật mà sẵn sàng thực hiện hành vi gây ra thương tích cho người khác để trục lợi.