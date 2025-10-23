Du lịch Halloween tại châu Á những điểm đến náo nhiệt và bí ẩn khó quên

Halloween châu Á không chỉ hóa trang rùng rợn mà còn nhộn nhịp, từ Đà Lạt, Hồng Kông, Singapore đến Tokyo, mang đến trải nghiệm văn hóa khó quên.
Toyota đang lên kế hoạch khởi động sản xuất pin thể rắn vào năm 2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ xe điện (EV) của hãng.
Sau khi Toyota bZ3X đạt doanh số hơn 33.000 xe, GAC bất ngờ công bố mẫu Aion i60 phát triển từ cùng nền tảng nhưng có giá bán "mềm" hơn, chỉ từ 369 triệu đồng.
Mercedes-Benz CLS500 2015 khi mới về Việt Nam có giá bán khởi điểm 4,77 tỉ đồng, nay chủ xe bán trên sàn ôtô cũ lại với mức giá chỉ hơn 1 tỷ đồng.
Mới đây, nam rapper MCK khiến netizen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới bên cạnh một cô gái được cho là người yêu mới của anh chàng.
Các nhà khoa học Hàn Quốc đã tạo ra nguyên mẫu cơ bắp nhân tạo có thể chuyển đổi giữa trạng thái mềm dẻo như cao su và cứng như thép.
Trong thiết kế đầm đỏ rực rỡ, Bảo Khuyên Susan thể hiện một phong thái vừa quyến rũ, vừa mang nét bí ẩn, ma mị khó cưỡng.
Không chiêu trò nhưng Cô giáo dạy Yoga có tên Guo Z vẫn khiến netizen "say như điếu đổ" nhờ phong cách đầy tinh tế và vẻ đẹp tự nhiên hiếm thấy.
Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải kết hôn năm 2015, có hai con gái chung. Mới đây, Tu Kiệt Khải bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự.
Quân đội Nga đang bao vây tiêu diệt Lữ đoàn tác chiến Kara-Dag số 15 của Ukraine gần Kupyansk; hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát phía nam Kupyansk.
'Nàng Hậu số 1 Vbiz' Kỳ Duyên vừa đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khoe lưng trần siêu gợi cảm, bài đăng nhanh chóng viral với hàng chục nghìn tương tác.
Cột đá Axum là biểu tượng của nền văn minh cổ Axum – một trong những vương quốc hùng mạnh nhất châu Phi cổ đại, nổi tiếng với kiến trúc đá độc đáo.
Từng sống trên các đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, Moropus là sinh vật kỳ lạ nửa ngựa nửa thú có vuốt, khiến giới nghiên cứu cổ sinh học tò mò suốt thế kỷ qua.
Fujitsu FMV UX-K3 chính thức trở thành laptop 14 inch nhẹ nhất thế giới, nặng chỉ 634 gram.
Ngày 21/10 bừa qua, Isuzu chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu SUV 7 chỗ MU-X tại thị trường Thái Lan với nhiều nâng cấp mới.
Không phô trương ồn ào, những con giáp này lặng lẽ tích lũy tài sản, nắm giữ bí quyết làm giàu khiến ai cũng ngỡ ngàng vì độ “mát tay” tiền bạc.
Từng là hot girl đình đám một thời, Sam nay đã trở thành bà mẹ hai con nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ.
Giữa hàng nghìn cái tên nổi bật, Mira - nữ streamer đến từ Nga, tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tâm lý học và Thần kinh học bất ngờ trở thành cái tên nổi tiếng.
Mì cua lông Thượng Hải món ăn tinh tế, kết hợp thịt và gạch cua béo ngậy, sốt đậm đà, là trải nghiệm ẩm thực mùa thu – đông không thể bỏ qua.
Mới đây, Kurosakiqi – nữ cosplayer đến từ châu Á, đã khiến cộng đồng mạng “bùng nổ” khi tung ra bộ ảnh cosplay Elastigirl cực kỳ nóng bỏng và tinh tế.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất có tình yêu đẹp, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió và có sự gia tăng thu nhập.
Khu biệt phủ được đại gia tộc họ Vương xây dựng trong khoảng thời gian hơn 300 năm dưới triều đại nhà Minh và nhà Thanh.