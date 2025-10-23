Du lịch Halloween tại châu Á những điểm đến náo nhiệt và bí ẩn khó quên

Hà Nội

Halloween châu Á không chỉ hóa trang rùng rợn mà còn nhộn nhịp, từ Đà Lạt, Hồng Kông, Singapore đến Tokyo, mang đến trải nghiệm văn hóa khó quên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Halloween – lễ hội hóa trang nổi tiếng diễn ra vào ngày 31/10 – không chỉ là dịp để trẻ em xin kẹo hay trang trí bí ngô, mà còn là cơ hội cho du khách trải nghiệm không khí mùa thu kỳ bí và náo nhiệt. Ảnh Vinwonders
nhiệt. Từ các bữa tiệc hóa trang đường phố, lễ diễu hành rực rỡ đến những ngôi nhà ma tái hiện truyền thuyết dân gian, Halloween đã trở thành một phần văn hóa được nhiều quốc gia châu Á sáng tạo theo cách riêng. Ảnh: lilysnews.biz.id
Theo khảo sát của Booking.com, khoảng 51% du khách Việt muốn khám phá những nền văn hóa khác biệt, trong khi 49% tìm kiếm trải nghiệm mới lạ trong hành trình của mình. Nhờ vậy, các thành phố châu Á đã tổ chức nhiều sự kiện Halloween độc đáo, từ đường phố sôi động, công viên giải trí cho đến các khu trải nghiệm kinh dị sống động. Ảnh vntravellive
Tháng 10, Đà Lạt huyền ảo với sương mù nhẹ và tiết trời se lạnh, lý tưởng cho du khách yêu thích không gian bí ẩn. Căn biệt thự Pháp cổ trên đèo Prenn dù chỉ mở cửa ban ngày vẫn giữ không khí u tịch, gợi tò mò với những giai thoại ma bí ẩn. Bên cạnh đó, Crazy House – Nhà khách Hằng Nga với kiến trúc xoắn ốc và hành lang uốn lượn như dẫn du khách vào thế giới tưởng tượng sống động. Ảnh Vietnammoi
Halloween tại Hồng Kông biến đường phố thành lễ hội sôi động với ánh đèn neon và trang phục sáng tạo. Disneyland Hồng Kông tổ chức Disney Halloween Time với diễu hành và gặp gỡ các nhân vật Disney, trong khi Lan Kwai Fong trở thành đại tiệc hóa trang. Các khu mua sắm như Mong Kok, Tsim Sha Tsui nhộn nhịp với nhà ma, biểu diễn nghệ thuật và sự kiện theo chủ đề. Du khách muốn trải nghiệm nhẹ nhàng có thể đi Big Bus Tour để tận hưởng không khí Halloween về đêm. Ảnh luhanhvietnam
Singapore là điểm đến lý tưởng cho du khách Việt nhờ gần và các lễ hội Halloween hoành tráng. Halloween Horror Nights tại Universal Studios Singapore gây ấn tượng với các ngôi nhà ma và khu “scare zones” hồi hộp. Clarke Quay trở thành bữa tiệc hóa trang ngoài trời, còn đảo Sentosa náo nhiệt với lễ hội Halloween đầy màu sắc. Night Safari – vườn thú bán hoang dã về đêm – mang đến trải nghiệm rùng rợn và thú vị giữa thiên nhiên huyền bí. Ảnh HAW PAR VILLA
Tại Kuala Lumpur, Nights of Fright ở Sunway Lagoon là lễ hội kinh dị hoành tráng với ánh sáng và màn hù dọa trực tiếp. Cao nguyên Genting với sự kiện Haunted Highlands đưa du khách khám phá truyền thuyết ma địa phương qua các con hẻm u ám. LEGOLAND Malaysia tổ chức Brick-or-Treat Monster Party, mang đến thế giới quái vật vui nhộn cho cả gia đình. ẢnhInternet
Tokyo biến Halloween thành lễ hội hóa trang sáng tạo hơn là kinh dị. Shibuya và Harajuku trở thành bữa tiệc hóa trang với trang phục từ nhân vật anime đến biểu tượng rùng rợn cổ điển. Tokyo Disneyland, DisneySea và Sanrio Puroland mang đến các cuộc diễu hành và màn biểu diễn Halloween đặc sắc, còn Moomin Valley ở ngoại ô Tokyo là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng không gian yên bình, cổ tích. Ảnh dulich
Halloween tại châu Á không chỉ là lễ hội hóa trang mà còn là trải nghiệm văn hóa đa dạng, sáng tạo và gắn kết. Từ Việt Nam, Singapore, Hồng Kông, Kuala Lumpur đến Tokyo, du khách sẽ tìm thấy những hoạt động sôi động, rùng rợn hay lãng mạn, tạo nên hành trình khó quên trong mùa lễ hội kỳ bí. Ảnh Vntrip
Vân Giang (Tổng hợp)
