Du khách bất ngờ với 'tour guide 4 chân' tại Mũi Điện

Du lịch

Chú chó không chỉ thân thiện, mà còn giúp du khách tránh rủi ro, trở thành 'hướng dẫn viên' bốn chân đáng yêu của Mũi Điện.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày gần đây, du khách ghé thăm danh thắng Mũi Điện – Bãi Môn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc Phú Yên) không chỉ háo hức chờ đón khoảnh khắc bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, mà còn truyền tai nhau câu chuyện thú vị về một “nữ hướng dẫn viên 4 chân” đặc biệt đang gây sốt mạng xã hội. Nhân vật ấy là một chú chó Vàng thông minh, thân thiện, được du khách trìu mến gọi bằng cái tên “bạn chó Vàng”. Ảnh FB Phượt luôn
Trên con đường đá men theo sườn núi dẫn lên hải đăng Mũi Điện, nhiều du khách không khỏi bật cười thích thú khi bắt gặp hình ảnh chú chó vàng thoăn thoắt chạy phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại chờ khách. Có lúc, chú khẽ sủa như nhắc nhở mọi người cẩn thận ở những đoạn đường dốc, trơn trượt. Sự xuất hiện bất ngờ nhưng gần gũi của “hướng dẫn viên” bốn chân khiến hành trình leo núi vốn khá vất vả trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ hơn. Ảnh FB Phượt luôn
Câu chuyện về “bạn chó Vàng” bắt đầu lan truyền mạnh mẽ sau bài chia sẻ của Quỳnh Ngô, một hướng dẫn viên du lịch đến từ TP Cần Thơ, sau chuyến tham quan cùng nhóm bạn tại Bãi Môn – Mũi Điện. Anh kể rằng khi cả nhóm đang loay hoay tìm lối xuống, một chú chó vàng bất ngờ xuất hiện và đi trước như dẫn đường. Mỗi khi nhóm dừng lại chụp ảnh, chú chó cũng dừng theo và kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh FB Phượt luôn
Đáng chú ý, trong lúc di chuyển, chú chó bất ngờ dừng lại khá lâu. Khi một thành viên trong nhóm tiến lại gần kiểm tra, mọi người phát hiện một con rắn đang ẩn nấp ven đường. Nhờ hành động ấy, cả nhóm đã kịp thời tránh được nguy hiểm. Sau khi đưa mọi người trở lại bãi gửi xe an toàn, chú chó lặng lẽ rời đi, không đòi hỏi thức ăn hay bất kỳ sự đáp trả nào. Ảnh FB Phượt luôn
Không riêng nhóm của Quỳnh Ngô, nhiều du khách khác cũng từng được “bạn chó Vàng” đồng hành. Trong không gian còn tối mờ của Mũi Điện vào sáng sớm hoặc những thời điểm vắng người, chú chó dẫn họ men theo lối mòn xuyên rừng núi suốt 30–45 phút lên tận ngọn hải đăng. Khi du khách dừng lại nghỉ ngơi, chụp ảnh, chú cũng kiên nhẫn chờ đợi; khi có người mệt và đi chậm, chú quay lại, đi cùng cho đến khi cả nhóm tiếp tục hành trình. Ảnh FB Phượt luôn
Trên Google Maps, khi tìm kiếm cụm từ “bạn chó Vàng”, du khách dễ dàng bắt gặp hàng loạt hình ảnh cùng những lời chia sẻ đầy thiện cảm. Nhiều người để lại đánh giá 5 sao, xem chú chó như một “tour guide 4 chân” tận tâm và thông minh. Ảnh Chụp màn hình
Trong phần bình luận, nhiều du khách còn nhắn nhủ những người đến sau hãy mang theo ít thức ăn như một lời cảm ơn dành cho “hướng dẫn viên” thầm lặng này. Ảnh Chụp màn hình
Theo tìm hiểu, chú chó vàng là thú cưng của ông Đinh Hoàng Phong (50 tuổi), người đã gắn bó với khu vực Mũi Điện hơn 20 năm. Những ngày đầu khi nơi đây chưa phát triển du lịch, gia đình ông thường lên núi chăn thả bò và chú chó theo chân chủ, quen thuộc từng lối mòn, vách đá. Có lẽ chính sự gắn bó lâu dài với vùng đất này đã khiến chú trở thành người bạn dẫn đường tự nhiên, âm thầm hỗ trợ du khách. Ảnh FB Phượt luôn
Mũi Điện, còn gọi là mũi Đại Lãnh, là điểm cực Đông nổi tiếng, được xem là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Khu vực này gây ấn tượng với những vách núi dựng đứng, gành đá trầm tích vươn ra biển lớn và bãi cát Bãi Môn trắng mịn ôm lấy làn nước xanh trong. Ảnh FB Phượt luôn
Giá vé tham quan hiện nay là 20.000 đồng đối với du khách ngoại tỉnh và 10.000 đồng với khách nội tỉnh. Để lên hải đăng, du khách phải đi bộ xuyên rừng núi khoảng 30–45 phút. Ảnh FB Phượt luôn
Giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ ấy, hình ảnh “bạn chó Vàng” lặng lẽ dẫn đường, không đòi hỏi sự đáp trả, đã trở thành một nét chấm phá đặc biệt của Mũi Điện. Với nhiều du khách, chuyến đi không chỉ là hành trình ngắm bình minh, mà còn là cuộc gặp gỡ đáng nhớ với một “hướng dẫn viên” bốn chân hiền lành, trung thành và đầy tình cảm giữa núi rừng miền biển. Ảnh FB Phượt luôn
