Hàu mào gà bị săn lùng ráo riết vì lý do đặc biệt

Giải mã

Hàu mào gà (Lopha cristagalli) là loài nhuyễn thể biển có hình dạng kỳ lạ, sinh sống phổ biến ở vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

T.B (tổng hợp)
Hình dáng giống mào gà trống. Vỏ của hàu mào gà phát triển thành những nếp gấp cao, trông giống chiếc mào trên đầu gà trống, tạo nên vẻ ngoài độc đáo khó nhầm lẫn. Ảnh: Pinterest.
Sống bám cố định trên đá và san hô. Hàu mào gà là loài sống bám, thường cố định vĩnh viễn vào đá, rạn san hô hoặc vỏ sinh vật khác, tạo thành những mảng hàu gồ ghề dưới đáy biển nông. Ảnh: wikimedia.org.
Vỏ dày và cực kỳ cứng. Vỏ hàu mào gà thường dày, nặng và có cấu trúc chắc chắn, giúp chúng chống chịu tốt trước sóng mạnh, kẻ thù tự nhiên và điều kiện môi trường khắc nghiệt. Ảnh: lifg.australian.museum.
Phân bố rộng ở vùng biển nhiệt đới. Loài này xuất hiện nhiều tại Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, từ bờ biển Đông Phi, Đông Nam Á đến Bắc Úc và các đảo nhiệt đới. Ảnh: infradoxxs.com.
Có khả năng lọc nước hiệu quả. Giống các loài hàu khác, hàu mào gà ăn bằng cách lọc nước, giữ lại tảo và sinh vật phù du, góp phần cải thiện chất lượng nước và cân bằng hệ sinh thái biển. Ảnh: berkeley.edu.
Ăn được nhưng không phổ biến trong ẩm thực. Mặc dù là hàu, nhưng hàu mào gà hiếm khi được dùng làm thực phẩm do thịt ít, vỏ dày và hình dạng không thuận tiện cho việc khai thác. Ảnh: Pinterest.
Có giá trị thẩm mỹ và sưu tầm. Nhờ hình dáng lạ mắt, vỏ hàu mào gà thường được giới sưu tầm vỏ sò ưa chuộng hoặc dùng làm vật trang trí, trưng bày trong các bảo tàng sinh vật biển. Ảnh: ryanphotographic.com.
