Bệnh viện Trung ương Huế cấm thầu 3 năm Công ty Vươn Thịnh vì gian lận hồ sơ
Phát hiện hành vi cung cấp tài liệu sai lệch, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh ngay khi công bố kết quả.
Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.
Dù trúng thầu với giá giảm 50%, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ vừa bị CDC Tây Ninh chấm dứt hợp đồng do không đảm bảo năng lực thực hiện.
Tại gói thầu xây lắp kè chống sạt lở 3,3 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư, Công ty Cao Đại Minh là cái tên duy nhất trúng thầu.
Liên danh Phước Thịnh - Phú Bình An đã giành quyền cung ứng thiết bị cho dự án giáo dục tại phường Hố Nai, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.
Vượt qua đối thủ nhờ tỷ lệ tiết kiệm 14,4%, Công ty Nguyễn Lợi đã được phê duyệt thực hiện gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại xã Đinh Lạc.
Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất từ chối, Công ty Cơ điện Toàn Năng đã được phê duyệt thực hiện dự án lưới điện tại khu vực Đồng Xuân với giá hơn 8,6 tỷ đồng.
Dự án đường Mỹ Yên – Tân Bửu vừa ghi nhận liên danh Công ty Thạnh Hưng Thành và Công ty 622 trúng thầu thi công xây dựng sau khi vượt qua đối thủ về năng lực.
Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Liên danh Đường Lò Lu đã chính thức trúng gói thầu XL5 thuộc dự án nâng cấp đường Lò Lu với giá trị sát nút giá dự toán công bố.
Thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty Việt Phú đã vượt qua 3 đối thủ để trúng gói thầu xây lắp tại TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ấn tượng.
Nhiều nhà thầu bị loại do các lỗi kỹ thuật hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn thiết bị là thực trạng khá phổ biến trong đấu thầu thiết bị giáo dục hiện nay.
Từ thực tiễn, các chuyên gia kiến nghị cần siết chặt công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo Luật Đấu thầu.
Công ty Kim Phong đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng là thách thức lớn đối với quản lý và chất lượng.
Tại Ban Quản lý Dự án Bình Thạnh, hoạt động đấu thầu xây lắp đang thu hút sự chú ý khi hiệu quả tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.
Liên danh Hương Tràm – Thiết bị Giáo dục là “cặp bài trùng” trong mua sắm thiết bị giáo dục, được Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ lựa chọn.
Cuối năm, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết kế và Xây dựng Minh Nhật liên tục trúng hàng loạt gói thầu sửa chữa nhỏ tại các trường học trên địa bàn TP HCM.
Các đối thủ lần lượt bị loại do gian lận, Liên danh của Hưng Thịnh Phát vượt qua các bước thẩm định và trúng thầu với giá hơn 15,574 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang được phê duyệt trúng thầu với giá 1,024 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 75 ngày.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính trúng thầu độc lập với giá gói thầu được phê duyệt là hơn 7,49 tỷ đồng, trong khi giá trúng thầu chỉ hơn 6,03 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Thống kê đến tháng 12/2025 cho thấy, Xây dựng Hoàn Thành đã tham gia 65 gói thầu trên toàn quốc và trúng 32 gói, với tổng giá trị hơn 72,4 tỷ đồng.