Bệnh viện Trung ương Huế cấm thầu 3 năm Công ty Vươn Thịnh vì gian lận hồ sơ

Phát hiện hành vi cung cấp tài liệu sai lệch, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh ngay khi công bố kết quả.

