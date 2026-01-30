Tạm giữ 10 tấn gia cầm vi phạm an toàn thực phẩm ở Khánh Hòa

Toàn bộ số gia cầm đã sơ chế, giết mổ, tuy nhiên chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ…

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia cầm vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm thuộc hộ kinh doanh T.V.Đ (phường Tây Nha Trang) do ông T.V.Đ (SN 1982, trú phường Bắc Nha Trang) làm chủ.

Bên trong cơ sở giết mổ gia cầm. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận cơ sở có nhiều hành vi vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Không có bảng, biển, tiêu lệnh theo quy định; không có quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ; chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm...

Ngoài ra, rác thải phát sinh sau quá trình sơ chế, chế biến được để lẫn lộn với thực phẩm đã sơ chế. Trong 2 kho đông lạnh bảo quản thực phẩm của cơ sở chứa khoảng 10 tấn gà nguyên con và thực phẩm từ gà đa số không có tem, nhãn, không được đóng gói theo quy cách...

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở chưa xuất trình được các loại hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 tấn thực phẩm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng liên quan xác minh, làm rõ.