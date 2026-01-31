Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật, Minh Tường Phát trúng thầu ở Đồng Tháp

Video

Đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật, Minh Tường Phát trúng thầu ở Đồng Tháp

Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.

#Minh Tường Phát #đấu thầu #Đồng Tháp #trường mầm non #lỗi kỹ thuật #trúng thầu

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT