Sở ATTP TP HCM cảnh báo toàn hệ thống giáo dục, mở rộng kiểm tra Sago Food

Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã phối hợp mở rộng kiểm tra công ty Sago Food sau vụ nghi cung cấp suất ăn bán trú hết hạn sử dụng cho các trường học.

Ngày 30/1, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an TPHCM và lực lượng Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng phát đi cảnh báo đến toàn bộ hệ thống giáo dục trên địa bàn, yêu cầu rà soát lại nguồn cung thực phẩm, tăng cường kiểm soát quy trình nhập hàng, chế biến và lưu mẫu thức ăn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hiện Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng) đã tạm dừng ổ chức ăn bán trú.

Trước đó, ngày 28/1, Công ty Sago Food, có trụ sở tại xã Hiệp Phước, đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm cho nhiều trường học tại TPHCM, bị phản ánh sử dụng thịt hết hạn trong quá trình chế biến. Thông tin này đã khiến nhiều phụ huynh và người dân bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường.

Hiện nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn của Công ty Sago Food, gồm: Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), Trường THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận) sau khi phát hiện thực phẩm bẩn, hết hạn sử dụng được đưa vào trường học.