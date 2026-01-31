Hà Nội

Huy Trần cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc khi ở bên vợ con

Giải trí

Huy Trần cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc khi ở bên vợ con

Huy Trần trân trọng từng khoảnh khắc bình dị khi được ở bên Ngô Thanh Vân và bé Gạo, gọi vợ con là “cục cưng”.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Huy Trần)
Trên trang cá nhân, đăng tải hình ảnh chuyến nghỉ dưỡng của gia đình, Huy Trần viết: "Bên hai cục cưng này, trái tim lại rung động như lần đầu yêu. Tôi quá may mắn".
Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa bé Gạo đi biển. Xuất hiện trong loạt ảnh, bé Gạo nhanh chóng gây chú ý. Nhiều khán giả khen ngợi con gái Ngô Thanh Vân - Huy Trần có ngoại hình đáng yêu.
"Này là bánh Bao chứ không phải bánh Gạo nữa đâu ạ", "Bé trộm vía đã quá luôn anh chị ơi", "Trộm vía đôi má bánh bao của em Gạo, cưng xỉu", "Thấy anh gọi hai cục cưng mà thấy hạnh phúc lan tỏa cả gia đình này", bình luận của một số cư dân mạng về gia đình Ngô Thanh Vân.
Huy Trần ghi lại khoảnh khắc vợ con cùng ngắm biển.
Ngô Thanh Vân - Huy Trần vẫn giấu mặt con gái giống như nhiều sao Việt.
Huy Trần khéo léo chăm con, từ thay tã, pha sữa, ru con ngủ đến những lúc thức khuya trông con cùng vợ.
Chồng Ngô Thanh Vân thường nói về cảm giác hạnh phúc khi được chứng kiến từng thay đổi nhỏ của con, từ ánh mắt, nụ cười đến những khoảnh khắc đời thường rất đỗi bình dị.
Huy Trần luôn ân cần chăm sóc Ngô Thanh Vân, hỗ trợ vợ trong các dự án. Có thể nói, vợ chồng Ngô Thanh Vân không chỉ là bạn đời mà còn là bạn đồng hành đúng nghĩa.
Huy Trần ghi điểm với vẻ ngoài phong độ, nam tính và điềm đạm. Anh sở hữu vóc dáng cao ráo, săn chắc, được duy trì nhờ lối sống lành mạnh và thói quen rèn luyện đều đặn. Phong cách thời trang của Huy Trần hướng đến sự tối giản nhưng tinh tế.
Dù xuất hiện ở sự kiện hay đời thường, Huy Trần luôn giữ hình ảnh chỉn chu, phong độ.
