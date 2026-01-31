Công cụ gỗ cổ xưa nhất của Hy Lạp hé lộ bí mật lịch sử

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những công cụ cầm tay bằng gỗ có niên đại 430.000 tuổi tại Hy Lạp. Đây là những công cụ cổ nhất từng được tìm thấy.