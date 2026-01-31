Hà Nội

Công cụ gỗ cổ xưa nhất của Hy Lạp hé lộ bí mật lịch sử

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những công cụ cầm tay bằng gỗ có niên đại 430.000 tuổi tại Hy Lạp. Đây là những công cụ cổ nhất từng được tìm thấy.

Theo nghiên cứu mới, các nhà khảo cổ học ở Hy Lạp đã phát hiện những công cụ cầm tay bằng gỗ có niên đại 430.000 năm tuổi. Đây là những công cụ cổ nhất thuộc loại này được tìm thấy trên thế giới cho đến nay. Ảnh: Original art by G. Prieto, copyright K. Harvati.
Hai công cụ này được các chuyên gia tìm thấy trên bán đảo Peloponnese ở miền nam Hy Lạp. Chúng được tạo ra bởi một loài người tiền sử chưa được xác định. Ảnh: D. Michailidis, copyright K. Harvati.
"Những hiện vật này đại diện cho các công cụ cầm tay bằng gỗ cổ nhất từng được tìm thấy, đẩy lùi bằng chứng về việc sử dụng loại công cụ này ít nhất 40.000 năm", các nhà nghiên cứu cho hay. Ảnh: N. Thompson, copyright K. Harvati.
Một trong những công cụ bằng gỗ được tìm thấy tại địa điểm Marathousa dài 81 cm nhưng bị vỡ vụn, sờn ở một đầu. Điều này cho thấy nó có thể được sử dụng như một dụng cụ đào đất. Ảnh: Annemieke Milks / CC BY-NC-ND 4.0.
Công cụ bằng gỗ còn lại dài 5,7 cm, với phần đầu được bo tròn và có nhiều vết lõm. Hiện các chuyên gia chưa rõ nó được sử dụng để làm gì. Thế nhưng, họ suy đoán rằng nó có thể nó đã được sử dụng để chế tạo các công cụ bằng đá. Ảnh: Annemieke Milks / CC BY-NC-ND 4.0.
Các nhà nghiên cứu cho hay 2 công cụ trên dường như đã bị chôn vùi trong lớp đất ẩm. Điều này giúp chúng và các di vật hữu cơ khác được bảo quản trong môi trường ít oxy. Tại nơi tìm thấy 2 công cụ cầm tay bằng gỗ, các nhà khoa học còn khai quật được hài cốt động vật và dấu vết của thực vật. Nhờ vậy, họ có thể tái tạo lại cảnh quan nơi đây vào khoảng thời gian các công cụ được chế tạo. Ảnh: Annemieke Milks / CC BY-NC-ND 4.0.
"Hệ động vật bao gồm cả động vật có vú sống trên cạn và bán thủy sinh, cũng như động vật thân mềm nước ngọt, rùa và chim, cho thấy một môi trường ven hồ phong phú", nhóm nghiên cứu cho biết. Họ cho hay cũng tìm thấy bộ xương của voi, hà mã, hươu và lợn rừng tại địa điểm này. Ảnh: Annemieke Milks / CC BY-NC-ND 4.0.
Vào thời điểm các công cụ bằng gỗ được sử dụng, khí hậu ở châu Âu đang trải qua "một thời kỳ băng hà cực kỳ lạnh giá" trong khi môi trường ven hồ này lại tương đối dễ chịu. Ảnh: Earth.com.
Hai công cụ bằng gỗ có niên đại khoảng 430.000 năm tuổi - tức khoảng 130.000 năm trước khi người Homo sapiens (hay còn gọi người hiện đại) xuất hiện. Do đó, các chuyên gia hiện vẫn chưa rõ loài người tiền sử nào đã tạo ra chúng. Ảnh: Dorling Kindersley / Getty Images.
Một số chuyên gia suy đoán loài người có thể đã tạo ra những công cụ cổ xưa trên có thể là người Homo heidelbergensis hoặc người Neanderthal thuở sơ khai. Ảnh: Benoît Clarys, Universität Tübingen.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
#công cụ cầm tay bằng gỗ cổ xưa #Hy Lạp #công cụ cổ xưa #công cụ

