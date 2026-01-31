Hà Nội

'Hot girl tóc tém' đón sinh nhật với bộ ảnh vừa ngọt ngào vừa gợi cảm

Cộng đồng trẻ

'Hot girl tóc tém' đón sinh nhật với bộ ảnh vừa ngọt ngào vừa gợi cảm

Trong không gian ấm cúng của một căn phòng sang trọng, hot girl Hà My đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tuổi mới đầy ấn tượng, khoe trọn vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa trước loạt ảnh đón sinh nhật của cô nàng hot girl nổi tiếng với mái tóc tém cá tính - Hà My. Không cầu kỳ tiệc tùng náo nhiệt, Hà My chọn cho mình một phong cách đón tuổi mới riêng tư, tinh tế nhưng vẫn cực kỳ thu hút. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn lớn nhất trong bộ ảnh chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nét cá tính của mái tóc ngắn "pixie" và sự gợi cảm của trang phục. Hà My diện bộ đồ lót màu đen tối giản, khéo léo khoe vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng sứ không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Để tăng thêm phần sang trọng, cô nàng kết hợp cùng chiếc áo khoác lông xám tro hờ hững trên vai. Cách phối đồ này không chỉ tạo cảm giác ấm áp, mềm mại mà còn tôn lên những đường nét quyến rũ một cách rất tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Dù mang phong cách gợi cảm, bộ ảnh vẫn tràn ngập sự ngọt ngào đúng chất một buổi tiệc sinh nhật. (Ảnh: IGNV)
Chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây đỏ mọng với một ngọn nến lung linh là "đạo cụ" chính, tạo nên sự tương phản màu sắc thú vị với tông màu trầm của căn phòng.(Ảnh: IGNV)
Hà My lúc thì mơ màng, lúc lại tinh nghịch cầm chiếc kem que hay nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy một tâm hồn yêu đời và tràn đầy năng lượng trong ngày đặc biệt. (Ảnh: IGNV)
Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng kết hợp cùng ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số cầm tay tạo nên một vibe "retro" vừa gần gũi vừa nghệ thuật. (Ảnh: IGNV)
Lướt qua các bức ảnh, có thể thấy Hà My rất tự tin với những hình xăm nhỏ trên cánh tay - những dấu ấn cá nhân khẳng định bản sắc riêng. Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi má hồng hào, tạo nên vẻ ngoài trong trẻo nhưng vẫn vô cùng sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh sinh nhật lần này của Hà My nhanh chóng nhận được "bão like" và hàng loạt lời chúc mừng từ người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng phong cách tóc tém thực sự sinh ra để dành cho cô, giúp cô nổi bật giữa dàn hot girl hiện nay. (Ảnh: IGNV)
#Hà My #hot girl #tóc tém #sinh nhật #ảnh quyến rũ #trang phục

