Sốc nặng kiểu tự vệ của loài thằn lằn kỳ dị nhất thế giới

Giải mã

Sốc nặng kiểu tự vệ của loài thằn lằn kỳ dị nhất thế giới

Thằn lằn mào (Chlamydosaurus kingii) là một trong những loài bò sát độc đáo nhất thế giới, nổi bật với chiếc mào xòe rộng như một chiếc ô sinh học.

T.B (tổng hợp)
Sở hữu chiếc mào cổ mang tính biểu tượng. Đặc điểm nổi bật nhất của thằn lằn mào là lớp da lớn bao quanh cổ, có thể xòe rộng khi bị đe dọa. Chiếc mào này giúp thằn lằn trông to lớn và đáng sợ hơn, khiến kẻ săn mồi chùn bước dù thực tế nó không có nọc độc hay sức tấn công mạnh. Ảnh: Pinterest.
Là bậc thầy của màn đe dọa thị giác. Khi đối mặt nguy hiểm, thằn lằn mào không chỉ xòe mào mà còn há to miệng, phát ra tiếng rít và đứng thẳng bằng hai chân sau. Sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh tạo nên một màn thị uy ấn tượng, thường đủ để xua đuổi kẻ thù mà không cần giao chiến. Ảnh: Pinterest.
Chiếc mào còn đóng vai trò điều hòa nhiệt. Ngoài tác dụng phòng vệ, mào cổ của thằn lằn mào còn giúp điều chỉnh thân nhiệt. Khi xòe ra dưới ánh nắng, mào hấp thụ nhiệt nhanh hơn, hỗ trợ cơ thể đạt nhiệt độ thích hợp cho hoạt động trao đổi chất. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở Bắc Úc và New Guinea. Loài này sinh sống trong các khu rừng thưa, savan và vùng cây bụi, nơi có khí hậu nóng và khô theo mùa. Chúng thường sống trên cây, chỉ xuống mặt đất khi săn mồi hoặc di chuyển giữa các khu vực sinh cảnh. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng chạy bằng hai chân độc đáo. Khi cần bỏ chạy, thằn lằn mào có thể dựng cơ thể lên và chạy bằng hai chân sau, tạo dáng vẻ rất giống khủng long nhỏ. Kiểu di chuyển này giúp chúng tăng tốc nhanh trên quãng ngắn và tránh được nhiều mối nguy trên mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn thiên về côn trùng. Thức ăn chủ yếu của Chlamydosaurus kingii là côn trùng như kiến, bọ cánh cứng, nhện và châu chấu. Đôi khi chúng cũng ăn các loài thằn lằn nhỏ hoặc động vật không xương sống khác, tùy điều kiện môi trường và mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản theo mùa rõ rệt. Mùa sinh sản của loài này thường trùng với mùa mưa. Con cái đẻ trứng trong hố cát hoặc đất mềm, số lượng trứng và giới tính con non có thể chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường trong quá trình ấp tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng nổi tiếng của động vật Úc. Nhờ ngoại hình đặc biệt, thằn lằn mào thường xuất hiện trong phim ảnh, sách giáo khoa và các chương trình thiên nhiên. Nó trở thành biểu tượng sinh động cho sự thích nghi kỳ diệu của động vật hoang dã tại lục địa Úc khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
