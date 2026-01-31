Hà Nội

10 năm vun vén, vợ chồng Lê Phương chính thức có nhà phố

10 năm vun vén, vợ chồng Lê Phương chính thức có nhà phố

Sau một thập kỷ cùng nhau vun vén và nỗ lực không ngừng, vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên chính thức sở hữu căn nhà phố đầu tiên.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Lê Phương)
Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương đăng tải một số hình ảnh về nhà mới. Cô viết trên trang cá nhân: "Ngày lành tháng tốt. Bắt đầu từ con số 0 và hiện tại là số 8. Chúng con biết ơn tất cả!".
Lê Phương cùng ông xã Trung Kiên làm lễ nhập trạch.
Trước khi về nhà phố, trong gần 10 năm qua, Lê Phương - Trung Kiên cùng hai con sống trong một căn hộ chung cư.
Từ sân khấu, sự kiện đến những chuyến đi xa, Trung Kiên - Lê Phương gần như không rời nửa bước. Nam ca sĩ luôn âm thầm đứng phía sau, chăm sóc, quan tâm vợ từng chi tiết nhỏ, trong khi Lê Phương không ngại dành cho chồng những ánh nhìn trìu mến, cử chỉ thân mật đầy tin cậy. Chính sự ăn ý tự nhiên ấy tạo nên hình ảnh một cặp vợ chồng lúc nào cũng song hành, quấn quýt như hình với bóng.
Vợ chồng Lê Phương ưu tiên gia đình và con cái. Những khoảnh khắc đời thường được Lê Phương chia sẻ cho thấy Trung Kiên là người chồng tâm lý, yêu thương con riêng của vợ như ruột thịt, còn Lê Phương thì luôn dành cho chồng sự trân trọng và biết ơn.
Trung Kiên - Lê Phương là điểm tựa vững chắc của nhau trong công việc.
Theo Người Đưa Tin, trong một chương trình, Lê Phương bày tỏ, có Trung Kiên lo lắng, dạy dỗ con gái nên đi đâu cô cũng yên tâm. "Nhiều người hay nói hơi tế nhị: Nhìn vô biết ai trụ cột gia đình! Ủa, sao biết? Trụ cột gì? Ai đi kiếm tiền thì mục đích cuối cùng cũng là để nuôi con và dạy con thôi. Ai dạy con được thì dạy, ai kiếm tiền được về lo cho gia đình thì đi thôi, đâu có phân biệt trai gái. Quan trọng là ai dạy tốt", Lê Phương chia sẻ.
Về thu nhập, Lê Phương chia sẻ trên Vietnamnet, cô vẫn sống được bằng chính công việc diễn xuất.
"Hơn 20 năm làm nghề, thu nhập của tôi ổn, đủ để vun vén cuộc sống, lo cho gia đình", Lê Phương nói.
