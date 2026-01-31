10 năm vun vén, vợ chồng Lê Phương chính thức có nhà phố

Sau một thập kỷ cùng nhau vun vén và nỗ lực không ngừng, vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên chính thức sở hữu căn nhà phố đầu tiên.
Trong không gian ấm cúng của một căn phòng sang trọng, hot girl Hà My đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tuổi mới đầy ấn tượng, khoe trọn vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ.
Trong không gian ấm cúng của một căn phòng sang trọng, hot girl Hà My đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tuổi mới đầy ấn tượng, khoe trọn vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ.
CEO Telegram Pavel Durov gây tranh cãi khi tuyên bố chỉ người “thiếu suy nghĩ” mới tin WhatsApp an toàn, giữa lúc Meta vướng kiện tụng về mã hóa.
Mercedes-Benz S-Class 2026 ra mắt bản facelift quy mô lớn, nâng cấp sâu nền tảng điện tử, màn hình Superscreen, hệ treo thông minh và loạt công nghệ an toàn...
Đảo Bohol ở Philippines khiến du khách mê đắm bởi vẻ đẹp như cổ tích của đồi Chocolate, truyền thuyết về nơi đây thu hút sự quan tâm của công chúng.
Thằn lằn mào (Chlamydosaurus kingii) là một trong những loài bò sát độc đáo nhất thế giới, nổi bật với chiếc mào xòe rộng như một chiếc ô sinh học.
Các hộ dân ở làng Tràng Cát đang hối hả thu hoạch lá dong phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Không chỉ khoe trình chơi bóng, Hiền Hồ còn gây ấn tượng khi xuất hiện trên sân Pickleball với gu thời trang năng động, tôn trọn đường cong 'vạn người mê'.
Sự xuất hiện của Đoàn Minh Anh tại sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi cô khoe nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ và thần thái ngày càng cuốn hút.
Thời tiết lạnh, hanh khô khiến da dễ mất nước, bong tróc. Nhiều thói quen chăm sóc sai lầm vô tình làm da thêm khô nẻ, nhạy cảm và nhanh lão hóa.
Tại xã biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn đã hoàn thiện sau 151 ngày thi công thần tốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão có tầm nhìn xa, dự phòng trước những tình huống có thể xảy ra, tài vận hanh thông.
Các khoảng xanh không chỉ làm giảm sự bức bí của nhà ống đô thị mà còn gợi lại hình ảnh quen thuộc của nhà ở truyền thống Việt Nam.
Khoe dáng bên chiếc xế hộp, Ciin chiếm trọn spotlight nhờ thần thái ngút ngàn và giao diện xinh đẹp không tì vết trong loạt ảnh mới nhất.
Ngay sau khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa của Varvara Yakovenko, nhan sắc nổi bật cùng thần thái cuốn hút của mỹ nhân người Nga gây chú ý.
Không cần nhà hàng sang trọng, Kuala Lumpur vẫn hấp dẫn du khách bằng những quán ăn đường phố lâu đời, lưu giữ tinh hoa ẩm thực Malaysia với giá bình dân.
"Khát máu" không kém bá tước Dracula trong tác phẩm của Bram Stoker, nữ bá tước Elizabeth Bathory tra tấn, tắm máu của các thiếu nữ để giữ mãi tuổi xuân.
Người Oromo là cộng đồng dân tộc lớn nhất Ethiopia, sở hữu lịch sử lâu đời cùng bản sắc văn hóa độc đáo của vùng Sừng châu Phi.
Garmin Fenix 8 MicroLED không chỉ là đồng hồ thể thao cao cấp mà còn hỗ trợ thanh toán MoMo tiện lợi.
Những ngày giáp Tết, làng hoa An Cơ (Tây Ninh) rộn ràng vào vụ. Nhìn từ trên cao, những luống hoa xanh mướt tạo nên bức tranh mùa xuân yên bình.
Mới đây, sau gần 2 năm kể từ thông báo nợ nần đó, Sang Vlog cập nhật thành tựu mới khiến nhiều người chú ý.