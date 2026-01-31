Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đào quất xuống phố, chiếm vỉa hè Hà Nội

Xã hội

Đào quất xuống phố, chiếm vỉa hè Hà Nội

Dù TP Hà Nội cho phép 149 chợ hoa Tết nhưng tình trạng buôn bán đào quất tự phát, lấn chiếm và cho thuê vỉa hè vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố.

Theo Đ.Hưng/VOV
Chợ hoa Tết được thành phố Hà Nội cho phép hoạt động tại 149 vị trí địa điểm trên địa bàn xã phường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều vị trí địa điểm công cộng vườn hoa, vỉa hè hoạt động buôn bán tự phát.
Chợ hoa Tết được thành phố Hà Nội cho phép hoạt động tại 149 vị trí địa điểm trên địa bàn xã phường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều vị trí địa điểm công cộng vườn hoa, vỉa hè hoạt động buôn bán tự phát.
Ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại tình trạng lộn xộn kinh doanh buôn bán đào quất chiếm vỉa hè, lòng đường rầm rộ như mọi năm nhưng một số tuyến phố đã xuất hiện rao cho thuê điểm bán hoa Tết. Ông Bá một người dân sống ở phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng) cho biết, các năm trước tại khu vực vườn hoa Pasteur, Yersin thường không tổ chức chợ hoa nhưng năm nay lại cho hoạt động chợ hoa Tết. Việc này khiến người dân quanh đây bất ngờ do tạm thời mất không gian sinh hoạt thể dục".
Ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại tình trạng lộn xộn kinh doanh buôn bán đào quất chiếm vỉa hè, lòng đường rầm rộ như mọi năm nhưng một số tuyến phố đã xuất hiện rao cho thuê điểm bán hoa Tết. Ông Bá một người dân sống ở phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng) cho biết, các năm trước tại khu vực vườn hoa Pasteur, Yersin thường không tổ chức chợ hoa nhưng năm nay lại cho hoạt động chợ hoa Tết. Việc này khiến người dân quanh đây bất ngờ do tạm thời mất không gian sinh hoạt thể dục".
Băng rôn mời chào cho thuê điểm bán hoa Tết trên đường Nguyễn Xiển.
Băng rôn mời chào cho thuê điểm bán hoa Tết trên đường Nguyễn Xiển.
Tuy nhiên, vẫn còn tình nhiều điểm bán đào, quất tự phát xuất hiện dọc các tuyến phố, không nằm trong quy hoạch.
Tuy nhiên, vẫn còn tình nhiều điểm bán đào, quất tự phát xuất hiện dọc các tuyến phố, không nằm trong quy hoạch.
Trên phố Nguyễn Quốc Trị đào rừng đổ bộ chiếm vỉa hè từ nhiều ngày nay.
Trên phố Nguyễn Quốc Trị đào rừng đổ bộ chiếm vỉa hè từ nhiều ngày nay.
Hai bên đường Tố Hữu khu vực Vạn Phúc, Hà Đông ngập các cửa hàng hoa.
Hai bên đường Tố Hữu khu vực Vạn Phúc, Hà Đông ngập các cửa hàng hoa.
Đào, quất bày bán dưới chân cầu dành cho người đi bộ.
Đào, quất bày bán dưới chân cầu dành cho người đi bộ.
Xếp la liệt trên vỉa hè.
Xếp la liệt trên vỉa hè.
Đào, quất được kê sát mép đường, xen lẫn dòng phương tiện qua lại, gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm.
Đào, quất được kê sát mép đường, xen lẫn dòng phương tiện qua lại, gây cản trở giao thông trong giờ cao điểm.
Không chỉ vè hè lòng đường cũng bị chiếm dụng để bày bán cây cảnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Không chỉ vè hè lòng đường cũng bị chiếm dụng để bày bán cây cảnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một điểm bán hoa lan Hồ Điệp nằm trọn dưới lòng đường.
Một điểm bán hoa lan Hồ Điệp nằm trọn dưới lòng đường.
Xuất hiện các điểm trông giữ xe, cho thuê vỉa hè tại điểm bán hoa tự phát.
Xuất hiện các điểm trông giữ xe, cho thuê vỉa hè tại điểm bán hoa tự phát.
Theo Đ.Hưng/VOV
#Quản lý chợ hoa Tết tại Hà Nội #Buôn bán đào quất tự phát #Chiếm dụng vỉa hè và lòng đường #tổ chức chợ hoa xuân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT