4 tọa độ ngắm hoa mận ở Mộc Châu, chỉ cần giơ máy là có ảnh đẹp

Thung lũng Nà Ka, Phiêng Cành, Mu Náu và Pa Khen đều tỏa sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận, thu hút du khách khám phá vẻ đẹp Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỗi độ xuân về, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) lại bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Không phô trương rực rỡ, mùa hoa mận mang đến vẻ đẹp bình yên, thuần khiết, níu chân du khách tìm về thiên nhiên và nhịp sống chậm nơi vùng cao Tây Bắc. Ảnh Hoàng Hải
Nhắc đến hoa mận Mộc Châu, thung lũng Nà Ka gần như là cái tên không thể bỏ qua. Nằm cách Nông trường Mộc Châu khoảng 16 km, Nà Ka được xem là “thủ phủ” hoa mận với diện tích trồng lên tới hàng trăm hecta. Ảnh Bùi Huy Khang
Vào chính vụ, cả thung lũng phủ kín sắc trắng bạt ngàn, những lối mòn nhỏ len giữa các vườn mận tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn. Đây cũng là địa điểm được đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia lựa chọn để ghi lại những khung hình toàn cảnh đặc trưng của mùa hoa mận Tây Bắc. Ảnh Bùi Huy Khang
Cùng nằm trên cung đường vào Nà Ka, bản Phiêng Cành mang đến trải nghiệm khác biệt khi hoa mận gắn liền với sinh hoạt thường ngày của đồng bào Mông. Những cành mận trắng nở quanh hiên nhà, phủ kín sân vườn, bờ rào đá và chạy dọc các con đường đất đỏ. Ảnh Oanh Đỗ
Tại Phiêng Cành, mỗi bức ảnh không chỉ có hoa mà còn có con người, váy áo thổ cẩm rực rỡ và nhịp sống chậm rãi của vùng cao. Di chuyển bằng xe máy giúp du khách dễ dàng dừng lại, bắt trọn những khoảnh khắc rất “đời” trên đường vào bản. Ảnh Linh Jii
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, thung lũng mận Mu Náu gây ấn tượng bởi tầm nhìn rộng và không gian thoáng đãng. Những vườn mận lâu năm đan xen rừng mơ cổ thụ, hoa ban tạo nên bức tranh thiên nhiên nhiều tầng lớp. Ảnh Vũ Đức Minh Hiếu
Từ trên cao nhìn xuống, sắc trắng của hoa mận hòa cùng mây trời mang đến cảm giác vừa choáng ngợp, vừa yên bình. Du khách có thể kết hợp ghé quán cà phê Mu Náu Ơi để ngắm trọn thung lũng hoặc trải nghiệm glamping qua đêm giữa vườn mận, tận hưởng trọn vẹn mùa xuân nơi cao nguyên. Ảnh Cúc Lam
Cách quốc lộ 6 khoảng 10 km, tiểu khu Pa Khen (xã Tân Lập) hiện lên như một góc Mộc Châu rất đỗi bình yên. Không có những vườn mận quy mô lớn, hoa mận ở Pa Khen nở rải rác quanh sân nhà, ven hàng rào đá, dọc các lối đi nhỏ trong bản. Ảnh Internet
Chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút riêng. Những bức ảnh chụp tại Pa Khen thường mang màu sắc đời thường, tự nhiên, không cần sắp đặt cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ thơ mộng rất riêng của mùa xuân vùng cao. Ảnh Hàn Thương
