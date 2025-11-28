Hà Nội

Làng du lịch Đắk Lắk đồng loạt đón khách miễn phí, trở thành điểm tựa mùa lũ

Du lịch

Làng du lịch Đắk Lắk đồng loạt đón khách miễn phí, trở thành điểm tựa mùa lũ

Các homestay tại làng Lò, Đắk Lắk tạm ngừng kinh doanh, mở cửa miễn phí đón người dân và tình nguyện viên, chung tay hỗ trợ vùng lũ an toàn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Homestay của anh Tùng và một số người bạn xung quanh đón đoàn thiện nguyện đến lưu trú miễn phí. Ảnh Báo Vietnamnet Anh Tùng Lê, chủ homestay tại làng Lò 3, cho biết anh và nhiều chủ cơ sở lưu trú khác đã chủ động tạm dừng kinh doanh để tập trung hỗ trợ cộng đồng.
“Ai đến cũng được ở. Chúng tôi mở cửa 24/24, chuẩn bị đủ chăn màn, đồ sinh hoạt và nhu yếu phẩm cơ bản,” anh Tùng chia sẻ trên báo Đà Nẵng
Từ hành động tự phát của một vài cá nhân, tinh thần tương thân tương ái dần lan tỏa khắp làng. Các hộ kinh doanh, người dân, thậm chí cả những người bán hàng online đều tìm cách góp sức.
Người dân, các đoàn cứu trợ lưu trú miễn phí tại làng Lò những ngày qua. Ảnh Báo Vietnamnet Từ nơi trú ẩn đến điểm điều phối cứu trợ
Gia đình anh Đặng Ngọc Thái Hoàng, chủ homestay “Ông Bà Tám”, đã dành hai phòng trong homestay và thêm một căn nhà bỏ trống để làm nơi trú tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. “Nhà tôi may mắn không bị ngập, nên việc hỗ trợ bà con là điều nên làm,” anh Hoàng nói.
Không chỉ cho chỗ ở, nhiều chủ homestay còn tham gia điều phối cứu trợ. Anh Lê Quý Tài, chủ homestay Sea Space, hiện là người kết nối giữa các đoàn thiện nguyện và người dân bị thiệt hại nặng. Mỗi ngày, anh điều phối hàng chục chuyến xe chở nước sạch, mì gói, áo quần và thuốc men. “Lúc này chúng tôi không nghĩ chuyện làm ăn nữa. Mọi sức lực đều dành cho việc hỗ trợ bà con vùng lũ,” anh chia sẻ.
Nhiều homestay ở làng Lò mở cửa đón khách miễn phí, cung cấp bữa ăn, chỗ nghỉ cho người dân chạy lũ và đoàn cứu trợ. Ảnh Báo Vietnamnet Tiếp nối tinh thần của các chủ homestay, người dân và các hộ kinh doanh khác tại làng Lò cũng kêu gọi nhau tham gia hoạt động hỗ trợ bà con vùng lũ, mỗi người một công việc.
Chị Mai Chi (29 tuổi), chủ một tiệm bánh online ở làng Lò 3, tạm gác việc kinh doanh để làm hướng dẫn viên, dẫn người dân tìm chỗ trú tại các homestay trong làng, đồng thời hỗ trợ cả những người chưa thể về nhà do ngập lụt.
Chị còn huy động người thân làm hàng trăm chiếc bánh mì tiếp tế cho bà con, đồng thời mua thêm thực phẩm, nước uống, quần áo, chăn màn… gửi đến người dân vùng ngập.
Ngôi làng du lịch “may mắn” trở thành nơi trú ẩn an toàn
Làng Lò vốn được biết đến là một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại Đắk Lắk, với những mái ngói đỏ, con hẻm nhỏ rêu phong và vẻ bình yên đặc trưng miền Trung – Tây Nguyên. Dù chỉ cách các vùng bị ảnh hưởng nặng như Đông Hòa và Hòa Thịnh khoảng 5 km, ngôi làng may mắn không chịu tác động từ mưa lũ, trở thành điểm dừng chân an toàn cho người dân sơ tán.
Chia sẻ trên báo Vietnamnet, chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, cho biết người dân địa phương và các hộ kinh doanh tại làng Lò đã nhanh chóng tham gia hỗ trợ các khu vực khác trong phường và các phường lân cận.
Họ thực hiện nhiều hành động thiết thực như gửi thực phẩm, đưa thuyền cứu trợ vùng ngập, mở cửa đón người dân chạy lũ và tiếp nhận các đoàn cứu trợ hoàn toàn miễn phí.
"Việc nhiều homestay ngừng kinh doanh, mở cửa đón người dân ở miễn phí là hành động tương thân tương ái, rất đáng trân trọng trong thời điểm này", ông Giang chia sẻ.
Homestay của gia đình anh Hoàng mở cửa đón người dân tới ở miễn phí. Ảnh Báo Vietnamnret Một điểm du lịch đẹp bởi con người trước khi đẹp bởi cảnh quan
Những ngày thường, du khách đến làng Lò để tìm kiếm sự bình yên. Nhưng trong mùa lũ này, làng Lò đẹp bởi một điều khác – tình người. Những căn phòng từng được du khách thuê để nghỉ dưỡng, nay trở thành mái ấm tạm thời cho các hộ dân mất chỗ ở. Những đôi tay từng phục vụ khách du lịch nay chuyển sang chèo thuyền cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm.
Với du khách, làng Lò vốn đã là điểm đến mang nét đẹp riêng. Còn giờ đây, qua câu chuyện lan tỏa khắp mạng xã hội, nơi này trở thành một “điểm sáng du lịch nhân văn”, nơi cộng đồng du lịch sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh doanh để sẻ chia với đồng bào.
