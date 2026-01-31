Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mở mộ người phụ nữ Viking, thứ bên trong khiến chuyên gia bối rối

Kho tri thức

Mở mộ người phụ nữ Viking, thứ bên trong khiến chuyên gia bối rối

Một người phụ nữ được chôn cất cùng với một cỗ xe Viking, một chiếc chìa khóa sắt và một con dao cán bạc được tìm thấy ở Đan Mạch.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Một nhóm các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Odense đã khai quật được một ngôi mộ đặc biệt đáng chú ý. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Một nhóm các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Odense đã khai quật được một ngôi mộ đặc biệt đáng chú ý. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Nó thuộc về một người phụ nữ được chôn cất trong một cỗ xe ngựa của người Viking, với quần áo và đồ dùng cá nhân cao cấp, bao gồm một vòng cổ bằng hạt thủy tinh, một chiếc chìa khóa sắt và một con dao cán bạc. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Nó thuộc về một người phụ nữ được chôn cất trong một cỗ xe ngựa của người Viking, với quần áo và đồ dùng cá nhân cao cấp, bao gồm một vòng cổ bằng hạt thủy tinh, một chiếc chìa khóa sắt và một con dao cán bạc. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Ngôi mộ này có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Ngôi mộ này có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Theo chuyên gia khảo cổ Michael Borre Lundø, người phụ nữ này được chôn cất trong chiếc xe ngựa mà bà có thể đã dùng để di chuyển trong quá khứ. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Theo chuyên gia khảo cổ Michael Borre Lundø, người phụ nữ này được chôn cất trong chiếc xe ngựa mà bà có thể đã dùng để di chuyển trong quá khứ. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Bà ấy được chôn cất cùng với quần áo và đồ đạc tốt nhất của mình. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Bà ấy được chôn cất cùng với quần áo và đồ đạc tốt nhất của mình. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Bà được trao một chiếc vòng cổ bằng hạt thủy tinh tuyệt đẹp, một chiếc chìa khóa sắt, một con dao có cán bằng bạc và trên hết là một mảnh pha lê nhỏ có thể dùng làm bùa hộ mệnh. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Bà được trao một chiếc vòng cổ bằng hạt thủy tinh tuyệt đẹp, một chiếc chìa khóa sắt, một con dao có cán bằng bạc và trên hết là một mảnh pha lê nhỏ có thể dùng làm bùa hộ mệnh. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Dưới chân xe ngựa là một chiếc rương gỗ được trang trí tinh xảo, nhưng nội dung bên trong vẫn chưa được biết. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Dưới chân xe ngựa là một chiếc rương gỗ được trang trí tinh xảo, nhưng nội dung bên trong vẫn chưa được biết. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Việc nghiên cứu ngôi mộ này có thể cung cấp những hiểu biết mới về cách người Viking sinh sống và di chuyển trong thời kỳ cũ. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Việc nghiên cứu ngôi mộ này có thể cung cấp những hiểu biết mới về cách người Viking sinh sống và di chuyển trong thời kỳ cũ. Ảnh: @Bảo tàng Odense.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
#Ngôi mộ #người phụ nữ #Viking #chôn cất #xe ngựa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT