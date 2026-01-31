Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sĩ Thanh tiếp tục “đốt mắt” netizen với bộ ảnh bikini khoe body trên biển

Cộng đồng trẻ

Sĩ Thanh tiếp tục “đốt mắt” netizen với bộ ảnh bikini khoe body trên biển

Không còn xa lạ với hình ảnh gợi cảm, Sĩ Thanh khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi tung bộ ảnh diện bikini hồng nổi bật giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng.

Thiên Anh
Giữa những ngày đầu năm ngập tràn không khí du xuân, Sĩ Thanh chọn cách “hâm nóng” trang cá nhân bằng loạt ảnh đi biển đầy cuốn hút. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với nền trời trong, sóng biển rì rào và ánh nắng tự nhiên, người đẹp vẫn đủ sức trở thành tâm điểm nhờ sắc vóc nổi bật.
Giữa những ngày đầu năm ngập tràn không khí du xuân, Sĩ Thanh chọn cách “hâm nóng” trang cá nhân bằng loạt ảnh đi biển đầy cuốn hút. Không cần bối cảnh cầu kỳ, chỉ với nền trời trong, sóng biển rì rào và ánh nắng tự nhiên, người đẹp vẫn đủ sức trở thành tâm điểm nhờ sắc vóc nổi bật.
Trong bộ ảnh, Sĩ Thanh lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh tông hồng pastel ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Phom dáng tối giản giúp tôn trọn vòng eo thon gọn, vòng hai phẳng lì cùng đường cong mềm mại.
Trong bộ ảnh, Sĩ Thanh lựa chọn thiết kế bikini hai mảnh tông hồng pastel ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Phom dáng tối giản giúp tôn trọn vòng eo thon gọn, vòng hai phẳng lì cùng đường cong mềm mại.
Điểm nhấn là lớp khăn voan trắng buộc hờ ngang hông, vừa tạo cảm giác bay bổng, vừa tăng thêm nét nữ tính, thanh thoát giữa khung cảnh biển.
Điểm nhấn là lớp khăn voan trắng buộc hờ ngang hông, vừa tạo cảm giác bay bổng, vừa tăng thêm nét nữ tính, thanh thoát giữa khung cảnh biển.
Nhiều khán giả nhận xét vóc dáng của Sĩ Thanh ngày càng săn chắc và cân đối. Phần vai thon, vòng một đầy đặn cùng đôi chân dài thẳng tắp giúp tổng thể hình thể thêm phần hài hòa.
Nhiều khán giả nhận xét vóc dáng của Sĩ Thanh ngày càng săn chắc và cân đối. Phần vai thon, vòng một đầy đặn cùng đôi chân dài thẳng tắp giúp tổng thể hình thể thêm phần hài hòa.
Dưới ánh nắng chiều, làn da nâu khỏe khoắn càng làm nổi bật tinh thần năng động, hiện đại mà nữ nghệ sĩ theo đuổi trong thời gian gần đây.
Dưới ánh nắng chiều, làn da nâu khỏe khoắn càng làm nổi bật tinh thần năng động, hiện đại mà nữ nghệ sĩ theo đuổi trong thời gian gần đây.
Không chỉ gây ấn tượng ở hình thể, thần thái của Sĩ Thanh cũng là yếu tố khiến bộ ảnh trở nên hút mắt. Khi thì cô thả dáng tự nhiên cùng mái tóc dài bay trong gió biển, lúc lại khẽ nhắm mắt tận hưởng nắng gió, tạo nên những khoảnh khắc vừa gợi cảm vừa đầy chất thơ. Ánh nhìn sắc sảo xen lẫn vẻ mềm mại nữ tính giúp mỗi khung hình đều mang cảm giác thời trang chuyên nghiệp như một bộ ảnh tạp chí.
Không chỉ gây ấn tượng ở hình thể, thần thái của Sĩ Thanh cũng là yếu tố khiến bộ ảnh trở nên hút mắt. Khi thì cô thả dáng tự nhiên cùng mái tóc dài bay trong gió biển, lúc lại khẽ nhắm mắt tận hưởng nắng gió, tạo nên những khoảnh khắc vừa gợi cảm vừa đầy chất thơ. Ánh nhìn sắc sảo xen lẫn vẻ mềm mại nữ tính giúp mỗi khung hình đều mang cảm giác thời trang chuyên nghiệp như một bộ ảnh tạp chí.
Phong cách trang điểm trong suốt, tập trung tôn lên làn da và đường nét gương mặt giúp tổng thể hình ảnh không bị “quá đà” dù trang phục khá táo bạo.
Phong cách trang điểm trong suốt, tập trung tôn lên làn da và đường nét gương mặt giúp tổng thể hình ảnh không bị “quá đà” dù trang phục khá táo bạo.
Lối make-up nhẹ nhàng với tông hồng cam, kết hợp mái tóc buông tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của nữ nghệ sĩ.
Lối make-up nhẹ nhàng với tông hồng cam, kết hợp mái tóc buông tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của nữ nghệ sĩ.
Thời gian gần đây, Sĩ Thanh theo đuổi hình ảnh gợi cảm, hiện đại và chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lẫn thời trang trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện với trang phục bikini hay đồ ôm sát, cô đều nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho sự tự tin cũng như nỗ lực giữ gìn vóc dáng của người đẹp.
Thời gian gần đây, Sĩ Thanh theo đuổi hình ảnh gợi cảm, hiện đại và chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lẫn thời trang trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện với trang phục bikini hay đồ ôm sát, cô đều nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho sự tự tin cũng như nỗ lực giữ gìn vóc dáng của người đẹp.
Bên cạnh những ý kiến trầm trồ, không ít khán giả cho rằng hình ảnh gợi cảm này rất phù hợp với tinh thần du lịch biển và phong cách cá nhân mà Sĩ Thanh xây dựng. Thay vì phô trương, bộ ảnh mang đến cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, đúng với tinh thần tận hưởng cuộc sống.
Bên cạnh những ý kiến trầm trồ, không ít khán giả cho rằng hình ảnh gợi cảm này rất phù hợp với tinh thần du lịch biển và phong cách cá nhân mà Sĩ Thanh xây dựng. Thay vì phô trương, bộ ảnh mang đến cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, đúng với tinh thần tận hưởng cuộc sống.
Thiên Anh
#Sĩ Thanh hình ảnh bikini #Khoe body trên biển #Ảnh gợi cảm nghệ sĩ #Bộ ảnh bikini nổi bật #Chia sẻ hình ảnh biển #Sĩ Thanh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT