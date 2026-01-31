Hà Nội

Linh vật 'bát mã truy phong' ở Quảng Trị gây chú ý, hút giới trẻ đến check-in

Dàn linh vật 8 con ngựa sinh động, uy phong, đặt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang là là tọa độ 'hot' khiến dân mạng rần rần tìm đến check-in.

Trầm Phương
Năm nay, "đường đua" linh vật Tết tại Việt Nam gọi tên Quảng Trị với một diện mạo đầy mạnh mẽ và bứt phá. Quảng Trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026 bằng cụm biểu tượng "Bát Mã Truy Phong" đầy ấn tượng, trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn bạn trẻ và du khách đến tham quan. (Ảnh: Trúc Dương)
Năm nay, "đường đua" linh vật Tết tại Việt Nam gọi tên Quảng Trị với một diện mạo đầy mạnh mẽ và bứt phá. Quảng Trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026 bằng cụm biểu tượng "Bát Mã Truy Phong" đầy ấn tượng, trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn bạn trẻ và du khách đến tham quan. (Ảnh: Trúc Dương)
Cụm linh vật năm nay được đặt tại không gian mở, nổi bật trên nền trời xanh và núi non trùng điệp của vùng đất Quảng Trị. Thay vì chỉ một linh vật đứng riêng lẻ, tác phẩm là một quần thể gồm 8 chú ngựa đang trong tư thế phi nước đại. (Ảnh: Trúc Dương)
Cụm linh vật năm nay được đặt tại không gian mở, nổi bật trên nền trời xanh và núi non trùng điệp của vùng đất Quảng Trị. Thay vì chỉ một linh vật đứng riêng lẻ, tác phẩm là một quần thể gồm 8 chú ngựa đang trong tư thế phi nước đại. (Ảnh: Trúc Dương)
Tổng chiều tổ hợp linh vật khoảng 17m, rộng hơn 6m. Trong đó, mỗi con ngựa cao từ 2 đến 3,5m, được sơn các màu cam, trắng, nâu, xám hài hòa. (Ảnh: Trúc Dương)
Tổng chiều tổ hợp linh vật khoảng 17m, rộng hơn 6m. Trong đó, mỗi con ngựa cao từ 2 đến 3,5m, được sơn các màu cam, trắng, nâu, xám hài hòa. (Ảnh: Trúc Dương)
Những chú ngựa được tạc với cơ bắp cuồn cuộn, bờm và đuôi tung bay trong gió, thể hiện rõ tinh thần "truy phong". (Ảnh: Trúc Dương)
Những chú ngựa được tạc với cơ bắp cuồn cuộn, bờm và đuôi tung bay trong gió, thể hiện rõ tinh thần "truy phong". (Ảnh: Trúc Dương)
Từ sắc nâu đỏ mạnh mẽ, trắng thanh khiết đến đen tuyền huyền bí, sự kết hợp màu sắc tạo nên một bức tranh phong thủy sống động, tượng trưng cho sự đoàn kết và thành công. (Ảnh: Trúc Dương)
Từ sắc nâu đỏ mạnh mẽ, trắng thanh khiết đến đen tuyền huyền bí, sự kết hợp màu sắc tạo nên một bức tranh phong thủy sống động, tượng trưng cho sự đoàn kết và thành công. (Ảnh: Trúc Dương)
"Bát Mã Truy Phong" không chỉ là lời chúc "Mã Đáo Thành Công" mà còn thể hiện khát vọng vươn mình, vượt qua mọi khó khăn của người dân vùng đất lửa. (Ảnh: Trúc Dương)
"Bát Mã Truy Phong" không chỉ là lời chúc "Mã Đáo Thành Công" mà còn thể hiện khát vọng vươn mình, vượt qua mọi khó khăn của người dân vùng đất lửa. (Ảnh: Trúc Dương)
Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về cụm linh vật được hé lộ, địa điểm này đã nhanh chóng trở thành "tọa độ" hot nhất trên các trang mạng xã hội. (Ảnh: Trúc Dương)
Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về cụm linh vật được hé lộ, địa điểm này đã nhanh chóng trở thành "tọa độ" hot nhất trên các trang mạng xã hội. (Ảnh: Trúc Dương)
Thay vì chỉ chụp ảnh cá nhân, năm nay ghi nhận rất nhiều nhóm bạn trẻ, đặc biệt là các nữ sinh trong tà áo dài truyền thống, cùng nhau thực hiện những bộ ảnh tập thể "xịn xò". (Ảnh: Tổng hợp)
Thay vì chỉ chụp ảnh cá nhân, năm nay ghi nhận rất nhiều nhóm bạn trẻ, đặc biệt là các nữ sinh trong tà áo dài truyền thống, cùng nhau thực hiện những bộ ảnh tập thể "xịn xò". (Ảnh: Tổng hợp)
Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình và người dân địa phương cũng tranh thủ những ngày thời tiết đẹp để lưu giữ những kỷ niệm đầu năm bên biểu tượng đầy ý nghĩa này. (Ảnh: Tổng hợp)
Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình và người dân địa phương cũng tranh thủ những ngày thời tiết đẹp để lưu giữ những kỷ niệm đầu năm bên biểu tượng đầy ý nghĩa này. (Ảnh: Tổng hợp)
Trầm Phương
#linh vật #Quảng Trị #Bát Mã Truy Phong #Tết 2026 #check-in linh vật #linh vật ngựa

