Mai anh đào nở rộ, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Xã hội

Mai anh đào nở rộ, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Sắc hồng mai anh đào phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khi Tết cận kề, tạo điểm nhấn thu hút du khách dịp cuối năm.

Bảo Giang
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đà Lạt bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi mai anh đào trên nhiều tuyến phố trung tâm đồng loạt bung nở, nhuộm hồng không gian, báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần.
Tại các trục đường trung tâm như Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, Hùng Vương, sắc hồng mai anh đào trải dài hai bên phố, hòa cùng nắng xuân dịu nhẹ, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng của thành phố sương mù những ngày giáp Tết.
Dọc ven hồ Xuân Hương, mai anh đào nở rộ soi bóng xuống mặt nước trong xanh, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc du xuân sớm.
Một du khách đến từ TP HCM chia sẻ, gia đình anh rất háo hức khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết và may mắn được tận mắt ngắm mai anh đào nở rộ ngay trung tâm Đà Lạt. Theo anh, sắc hồng của loài hoa này khiến chuyến đi cuối năm trở nên trọn vẹn và đáng nhớ hơn.
Không khí Tết vì thế cũng trở nên rộn ràng hơn, nhất là vào buổi sáng và chiều, khi lượng du khách đổ về khu vực trung tâm ngày một đông.
Người dân địa phương cho biết, năm nay mai anh đào nở hoa dày và đồng loạt, sắc hoa rực rỡ hơn so với nhiều mùa trước.
Càng sát Tết, khung cảnh phố núi càng trở nên thơ mộng, mang đến cảm giác yên bình, dễ chịu cho người dân và du khách.
Du khách dừng chân chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc du xuân sớm giữa mùa hoa đặc trưng của phố núi.
Những ngày cuối tháng Chạp, Đà Lạt duy trì thời tiết lý tưởng với nắng đẹp, bầu trời trong xanh, nhiệt độ dao động từ 10 đến 22 độ C.
Sắc hồng mai anh đào trải dài dọc tuyến Trần Quốc Toản, ven hồ Xuân Hương, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa lòng thành phố.
Điều kiện thuận lợi này khiến nhiều du khách lựa chọn lên Đà Lạt du xuân sớm, kết hợp nghỉ dưỡng và chiêm ngưỡng mùa hoa đặc trưng chỉ xuất hiện một lần trong năm.
Nhiều năm qua, mai anh đào đã trở thành biểu tượng mùa xuân của Đà Lạt. Việc trồng, chăm sóc loài hoa này trên các tuyến phố, khu công cộng không chỉ tạo cảnh quan đặc trưng mà còn góp phần thu hút du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về, làm nên sức hút riêng cho thành phố ngàn hoa.
