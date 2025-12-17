Đông chí cận kề, ba con giáp Thần Tài ban lộc giàu ú ụ

Hà Nội

Giải mã

Khi Đông chí sắp tới, sinh khí mới lan tỏa mang theo may mắn tài lộc. Ba con giáp này được dự báo hưởng phúc Thần Tài, giàu sang rõ rệt.

Theo Tích Thành / Thanh Niên Việt
1. Tuổi Tý - Nhanh nhạy nắm bắt, "hốt trọn" lộc cuối năm: Đầu tiên phải kể đến những người cầm tinh con Chuột. Người tuổi Tý vốn nổi tiếng là thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng trong chuyện làm ăn.
Cả năm qua, có thể bạn đã trải qua không ít thăng trầm, có lúc tưởng chừng như bế tắc vì những kế hoạch bị trì hoãn. Nhưng đừng vội nản lòng, bởi sự kiên trì âm thầm của bạn sắp đến ngày hái quả ngọt.
Trước thềm Đông chí, vận khí của người tuổi Tý bỗng trở nên sáng bừng. Những cơ hội hợp tác, làm ăn tưởng chừng đã tuột khỏi tay bỗng nhiên quay trở lại với những điều khoản thuận lợi hơn.
Đối với những người làm công ăn lương, sự chăm chỉ và những sáng kiến của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được cấp trên ghi nhận, rất có thể một khoản thưởng nóng hoặc một tin vui về thăng chức sẽ đến ngay trước khi bạn nghỉ Tết.
Điểm mạnh của tuổi Tý dịp này là khả năng xoay chuyển tình thế, biến thách thức thành cơ hội kiếm tiền, khiến túi tiền cứ vơi lại đầy một cách đáng ngạc nhiên.
2. Tuổi Tỵ - Tĩnh lặng chờ thời, "bung lụa" phút chót: Nếu tuổi Tý là sự nhanh nhạy thì người tuổi Tỵ lại đón nhận vận may theo một cách trầm tĩnh và sâu sắc hơn. Người tuổi Tỵ thường không ồn ào, họ làm việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng và có một nội lực rất đáng nể.
Khoảng thời gian trước đây, có lẽ nhiều người tuổi Tỵ cảm thấy mình đang đi chậm lại, mọi thứ cứ bình bình, không có gì đột phá khiến bạn đôi lúc hoang mang. Thực ra, đó chỉ là giai đoạn "ẩn mình chờ thời" mà thôi. Khi tiết Đông chí đến gần, mang theo năng lượng của sự tái sinh, đó là lúc người tuổi Tỵ "bung lụa".
Những dự án bạn đã âm thầm chuẩn bị bấy lâu nay sẽ gặp được "gió đông" để phất lên như diều. Đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh tay trái, trực giác nhạy bén sẽ mách bảo bạn đâu là chỗ nên đặt niềm tin và tiền bạc.
Nguồn thu nhập trong giai đoạn này của tuổi Tỵ đến từ sự tin tưởng của đối tác và khách hàng, những "mối quen" sẽ mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận khổng lồ mà bạn không ngờ tới, đủ để bạn sắm sửa một cái Tết thật tươm tất và dư dả.
3. Tuổi Dậu - Chăm chỉ như ong, đến ngày nhận mật ngọt: Con giáp thứ ba được Thần Tài ưu ái trong dịp này chính là tuổi Dậu. Nhắc đến tuổi Dậu là nhắc đến sự chăm chỉ, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao độ.
Bạn là kiểu người nói ít làm nhiều, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao mà không nề hà khó khăn. Đôi khi, bạn chịu thiệt thòi vì sự thẳng thắn quá mức, nhưng chính sự chân thành đó lại là "phúc đức" để dành của bạn.
Trước thềm Đông chí, trời không phụ người có tâm, những nỗ lực không ngừng nghỉ của người tuổi Dậu sẽ được đền đáp bằng "tiền tươi thóc thật". Công việc của bạn bước vào giai đoạn nước rút nhưng lại vô cùng suôn sẻ, các nút thắt trước đây bỗng được tháo gỡ dễ dàng nhờ có quý nhân phù trợ.
Người tuổi Dậu làm kinh doanh sẽ thấy lượng khách hàng tăng đột biến, hàng hóa lưu thông tốt. Còn người làm văn phòng thì dễ dàng đạt được KPI, hứa hẹn mức thưởng cuối năm rất hậu hĩnh.
Tiền bạc với tuổi Dậu lúc này không phải là kiểu "trên trời rơi xuống", mà là thành quả xứng đáng từ mồ hôi công sức, nên bạn nhận được với tâm thế rất an yên và tự hào. (*Thông tin mang tính chiêm nghiệm).
Theo Tích Thành / Thanh Niên Việt
thanhnienviet.vn
#Vận mệnh các con giáp cuối năm #Tài lộc mùa Đông chí #Phong thủy và chuyển giao năng lượng #Tử vi tháng cuối năm #Con giáp thịnh vượng cuối năm #Nghệ thuật đón nhận vận may

