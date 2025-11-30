Hà Nội

Dự đoán ngày mới 1/12/2025 cho 12 con giáp: Mùi thắng lợi

Dự đoán ngày mới 1/12/2025 cho 12 con giáp: Mùi thắng lợi

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có thể giành được thắng lợi lớn trong sự nghiệp, xem xét mua nhà hay tài sản giá trị khác.

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 1/12/2025, vận thế của người tuổi Tý ổn định. Tình cảm: Tuổi Tý và nửa kia ngày càng ăn ý, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Công việc: Con giáp này có công việc ổn định, hòa đồng với đồng nghiệp. Tiền bạc: Tuổi Tý có thêm một khoản thu nhỏ giúp cải thiện cuộc sống.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, vận thế của người tuổi Sửu ngày 1/12/2025 lạnh lùng. Tình cảm: Tuổi Sửu có thể cư xử lạnh lùng với mọi người nhưng có những hành động ấp áp. Công việc: Con giáp này làm việc khoa học, sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Tiền bạc: Tuổi Sửu sử dụng các mã giảm giá giúp tiết kiệm được một khoản khi đi mua sắm.
Vận thế ngày 1/12/2025 của người tuổi Dần cần mẫn. Tình cảm: Tuổi Dần có những người bạn tuyệt vời, đồng hành cùng nhau trên mọi hành trình. Công việc: Con giáp này cần mẫn, tỉ mỉ trong từng việc và được cấp trên đánh giá cao. Tiền bạc: Người tuổi Dần có thể đầu tư vào chứng khoán, bất động sản...
Vận thế ngày 1/12/2025 của người tuổi Mão dịu dàng. Tình cảm: Người tuổi Mão đối xử dịu dàng, ấm áp với người yêu. Công việc: Con giáp này có khiếu bán hàng giúp tăng doanh số cửa hàng khá nhanh. Tiền bạc: Người tuổi Mão có mức thu nhập khiến nhiều người ghen tị.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 1/12/2025, vận thế của người tuổi Thìn bị động. Tình cảm: Con giáp này có thể được gia đình, bạn bè giới thiệu cho đối tượng "xem mắt". Công việc: Tuổi Thìn có thể rơi vào thế bị động khi được cấp trên cử đột ngột cử đi công tác. Tiền bạc: Người tuổi Thìn đừng đặt đồ ăn bên ngoài quá nhiều vì không tốt cho sức khỏe cũng như khá tốn kém.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 1/12/2025, vận thế của người tuổi Tỵ phiêu lưu. Tình cảm: Con giáp này cùng nhóm bạn có chuyến du lịch, phiêu lưu tới vùng đất mới. Công việc: Tuổi Tỵ làm việc online nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc. Tiền bạc: Người tuổi Tỵ có thể phát sinh thêm chi phí ngoài kế hoạch.
Vận thế ngày 1/12/2025 của người tuổi Ngọ cầu thị. Tình cảm: Tuổi Ngọ hãy để người thân tự do chọn lựa con đường của mình. Công việc: Con giáp này có tinh thần cầu thị, ham học hỏi, phấn đấu vươn lên đỉnh cao sự nghiệp. Tiền bạc: Người tuổi Ngọ tăng tích lũy, giảm chi tiêu những khoản không cần thiết.
Vận thế ngày 1/12/2025 của người tuổi Mùi thắng lợi. Tình cảm: Người tuổi Mùi chia sẻ với người nhà về dự định sắp tới. Công việc: Con giáp này có thể giành được thắng lợi lớn và nhận được lời chúc mừng từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Tiền bạc: Người tuổi Mùi có thể quyết định mua nhà hoặc các tài sản giá trị khác với số tiền tiết kiệm được.
Vận thế ngày 1/12/2025 cho thấy tuổi Thân ưu phiền. Tình cảm: Con giáp này có thể ưu phiền vì chuyện tình yêu khi xảy ra mâu thuẫn với nửa kia, chưa biết giải quyết thế nào. Công việc: Tuổi Thân nhận thức được vấn đề nằm ở đâu để từ đó tìm cách khắc phục, giải quyết. Tiền bạc: Con giáp này áp dụng kinh nghiệm đầu tư hoặc kinh doanh vào dự án mới.
Vận thế ngày 1/12/2025 của người tuổi Dậu quan sát. Tình cảm: Người tuổi Dậu có thể kết nối với bạn bè ở nhiều nơi tham gia hoạt động xã hội ý nghĩa. Công việc: Con giáp này chú ý quan sát để có cái nhìn toàn diện từ đó vạch ra kế hoạch thực hiện khả thi. Tiền bạc: Người tuổi Dậu có thể được nhà đầu tư cấp thêm vốn để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.
Vận thế ngày 1/12/2025 cho thấy người tuổi Tuất suôn sẻ. Tình cảm: Tuổi Tuất có thể được quý nhân giúp đỡ, làm quen được với nhiều nhân vật quan trọng. Công việc: Con giáp này tập trung phát triển sự nghiệp, ưu tiên sử dụng nhân tài. Tiền bạc: Người tuổi Tuất có thể quản lý tốt tài sản giúp tài khoản ngân hàng gia tăng đều đặn.
Vận thế ngày 1/12/2025 của người tuổi Hợi chọn lựa. Tình cảm: Con giáp này chăm sóc người nhà khi gặp vấn đề về sức khỏe. Công việc: Tuổi Hợi có thể cần sớm đưa ra lựa chọn để có thể nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Tiền bạc: Con giáp này lên chiến lược kinh doanh theo phán đoán của bản thân. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Mời độc giả xem video: Từ 2024 - 2028: Bốn con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền.
