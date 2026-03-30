Dự báo thời tiết 30/3/2026: Miền Bắc có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 30/3/2026, miền Bắc vẫn có mưa nhỏ, dịu mát, riêng Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Từ 31/3, Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng. Nam Bộ nắng nóng kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/3, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Đáng lưu ý, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Thời tiết miền Bắc vẫn có mưa trước khi xuất hiện nắng nóng. Ảnh: Nam Khánh

Ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở những khu vực trên và có khả năng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 1/4, nắng nóng có khả năng dịu dần trên các khu vực.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/3, nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 30 độ.

Từ ngày 31/3, Hà Nội xuất hiện nắng nóng; cường độ gia tăng trong ngày 31/3, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm. Mặc dù nắng nóng đầu mùa không kéo dài, nhưng biên độ nhiệt biến động lớn, từ mát chuyển sang nóng rồi nhanh chóng hạ nhiệt, khiến cơ thể khó thích nghi, dễ mệt mỏi và ốm.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TP HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.