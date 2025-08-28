Dự án gần 7 tỷ tại Cần Thơ: Vì sao Liên danh Việt Trung trúng thầu?

Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Cờ Đỏ vừa phê duyệt Liên danh do Công ty Việt Trung đứng đầu trúng gói thầu thi công xây dựng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Với mức giảm giá sâu, chiến thắng của liên danh này có thuyết phục trước 3 đối thủ còn lại?

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đường GTNT tuyến kênh Lòng Ống tại Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vừa tìm được nhà thầu thực hiện. Với mức giá bỏ thầu thấp hơn đáng kể so với các đối thủ, Liên danh thi công tuyến kênh Lòng Ống, đứng đầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung, đã được phê duyệt trúng thầu. Kết quả này một lần nữa cho thấy sự cạnh tranh trong các gói thầu đầu tư công tại địa phương, đồng thời đặt ra những câu hỏi về năng lực và "duyên" trúng thầu của các doanh nghiệp.

Cuộc "đua giá" của 4 nhà thầu

Dự án Đường GTNT tuyến kênh Lòng Ống (ấp Thới Hòa - thị trấn Cờ Đỏ) là một trong những công trình hạ tầng quan trọng nhằm cải thiện đời sống người dân tại huyện Cờ Đỏ. Gói thầu chính của dự án là Thi công xây dựng (mã thông báo mời thầu IB2500284489), được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ (Chủ đầu tư) tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Nguồn MSC

Gói thầu có giá trị được duyệt là 6.618.259.205 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Theo Biên bản mở thầu ngày 05/07/2025, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), cho thấy sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với gói thầu này. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 40/BCĐG-NCL ngày 15/07/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long cho thấy, cả 4 nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Do đó, yếu tố quyết định thắng thầu nằm ở giá dự thầu. Kết quả xếp hạng tài chính như sau:

1. Liên danh thi công tuyến kênh Lòng Ống: Giá dự thầu sau giảm giá là 5.595.635.727,8598 đồng và được xếp hạng thứ nhất.

2. Liên danh gói thầu Đường GTNT tuyến kênh Lòng Ống: Giá dự thầu sau giảm giá là 5.768.661.319,707 đồng, xếp hạng thứ hai.

3. Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI: Giá dự thầu là 5.938.301.970 đồng, xếp hạng thứ ba.

4. Liên danh Tuyến Kênh Lòng Ông: Giá dự thầu là 6.262.892.780 đồng, xếp hạng thứ tư.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, ngày 20/08/2025, ông Từ Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cờ Đỏ, đã ký Quyết định số 12/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh thi công tuyến kênh Lòng Ống đã chính thức trúng thầu với giá 5.595.635.727 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,02 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm 15,45%), thể hiện hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Chân dung nhà thầu đứng đầu liên danh trúng thầu

Thành viên đứng đầu liên danh trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư và Xây dựng Việt Trung (sau đây gọi là Công ty Việt Trung), mã số thuế 6300184503, có địa chỉ tại Số 503/59 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước, Cần Thơ. Người đại diện pháp luật là Giám đốc Huỳnh Thế Trung.

Theo dữ liệu, Công ty Việt Trung có lịch sử hoạt động đấu thầu khá sôi nổi. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 80 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 50 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 85,5 tỷ đồng.

Với tỷ lệ trúng thầu chung vào khoảng 36%, câu hỏi đặt ra là đâu là yếu tố giúp Công ty Việt Trung giành chiến thắng tại các gói thầu, đặc biệt là tại thị trường Cần Thơ, nơi công ty này tham gia nhiều nhất với 46 gói thầu.

Một điểm đáng chú ý là mối quan hệ giữa Công ty Việt Trung và bên mời thầu của gói thầu này - Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Nam Cửu Long. Dữ liệu cho thấy, Công ty Việt Trung đã tham gia 3 gói thầu do Nam Cửu Long mời và đã trúng cả 3 gói, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Gói thầu vừa trúng là một minh chứng nữa cho sự "hợp duyên" này.

Hoạt động đấu thầu của Công ty Việt Trung trong năm 2025

Riêng trong năm 2025, tính đến cuối tháng 8, Công ty Việt Trung đã tham gia 18 gói thầu. Kết quả cho thấy một tần suất hoạt động khá cao: trúng 8 gói, trượt 9 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 đạt khoảng 44%, cao hơn so với tỷ lệ chung trong suốt lịch sử hoạt động của công ty. Hầu hết các gói thầu này đều tập trung tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh và minh bạch

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao ở một số bên mời thầu nhất định không phải là hiếm. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý và quản lý, điều này luôn cần được nhìn nhận một cách khách quan để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn đã tạo ra một hành lang pháp lý rất chặt chẽ, đặc biệt là việc đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính minh bạch. Việc nhà thầu quen mặt hay có mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, bên mời thầu không phải là yếu tố quyết định. Miễn là quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng quy định, hồ sơ dự thầu của nhà thầu đáp ứng yêu cầu và có giá chào thấp nhất thì việc họ trúng thầu là hoàn toàn hợp lệ."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Vũ Bảo Thông phân tích: "Dữ liệu lịch sử đấu thầu là một công cụ tham khảo quan trọng. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu ở một địa bàn hoặc một chủ đầu tư có thể cho thấy họ có lợi thế về kinh nghiệm, am hiểu địa phương, hoặc có năng lực thi công tốt với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, để đảm bảo không có sự ưu ái nào, vai trò của các đơn vị thẩm định và công tác giám sát, kiểm tra sau đấu thầu là cực kỳ quan trọng, đúng theo tinh thần của các quy định trong Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15."

Trở lại với gói thầu Thi công xây dựng tại dự án kênh Lòng Ống, theo các văn bản được công bố, việc lựa chọn Liên danh do Công ty Việt Trung đứng đầu là dựa trên kết quả đánh giá khách quan về năng lực và đặc biệt là mức giá chào thầu cạnh tranh nhất. Chiến thắng này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho ngân sách nhà nước mà còn là một minh chứng cho thấy các doanh nghiệp có năng lực thực sự và chiến lược giá hợp lý hoàn toàn có thể giành được các hợp đồng đầu tư công, góp phần tạo nên một thị trường đấu thầu công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn.