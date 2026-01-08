Giành sự sống cho trẻ xuất huyết tiêu hóa rất nặng do loét tá tràng

Cấp cứu toàn diện, truyền 25 đơn vị máu, 6 lít dịch... để cứu bệnh nhi

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ rất nặng do loét tá tràng, trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi S.B., 9 tuổi, nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ra máu tươi, đi cầu phân đen, kèm nổi mề đay sau khi ăn mì cay. Mặc dù được điều trị tích cực ngay từ đầu, tình trạng xuất huyết tiêu hóa không thuyên giảm.

Sau đó, bệnh nhi nôn ra máu tươi và đi cầu ra máu tươi ồ ạt, nhanh chóng rơi vào hôn mê, sốc mất máu nặng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, thở ngáp - nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp trực đã khẩn trương hội chẩn lãnh đạo bệnh viện, phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành cấp cứu toàn diện cho bệnh nhi. Trong quá trình hồi sức, trẻ được truyền 25 đơn vị máu và chế phẩm máu, 6 lít dịch tinh thể và cao phân tử.

Nội soi dạ dày – tá tràng ghi nhận ổ loét tá tràng đang chảy máu nhiều. Can thiệp cầm máu qua nội soi không thành công, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mở bụng cấp cứu, kịp thời cầm máu thành công, cứu sống bệnh nhi.

Nhờ sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, các dấu hiệu sinh tồn của trẻ dần ổn định, vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhi đã được chuyển sang khoa điều trị thường để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, bệnh nhi đã được cứu sống - Ảnh BVCC

Khuyến cáo phòng tránh viêm loét dạ dày – tá tràng ở trẻ em

Ăn uống hợp lý: Ăn đúng giờ, không bỏ bữa; ăn chậm, nhai kỹ; hạn chế thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, bánh kẹo, thức uống có ga, trà, cà phê…

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tránh để trẻ căng thẳng, áp lực kéo dài.

Phòng ngừa lây nhiễm vi khuẩn H. pylori: Không dùng chung ly, cốc, dụng cụ ăn uống; không uống chung nước; tầm soát H. pylori khi trẻ có triệu chứng, đặc biệt nếu trong gia đình có người nhiễm.

Không dùng thuốc bừa bãi: Chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ; tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh, không lạm dụng thuốc giảm đau kháng viêm không steroid (NSAIDs).

Không chủ quan: Khi trẻ thường xuyên đau bụng, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời chính là chìa khóa bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em.