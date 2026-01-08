Hà Nội

Sống Khỏe

Giành sự sống cho trẻ xuất huyết tiêu hóa rất nặng do loét tá tràng

Bệnh nhi đau bụng, nôn ra máu tươi, đi cầu phân đen, kèm nổi mề đay sau khi ăn mì cay được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa trên mức độ rất nặng.

Thúy Nga

Cấp cứu toàn diện, truyền 25 đơn vị máu, 6 lít dịch... để cứu bệnh nhi

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa trên mức độ rất nặng do loét tá tràng, trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi S.B., 9 tuổi, nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ra máu tươi, đi cầu phân đen, kèm nổi mề đay sau khi ăn mì cay. Mặc dù được điều trị tích cực ngay từ đầu, tình trạng xuất huyết tiêu hóa không thuyên giảm.

Sau đó, bệnh nhi nôn ra máu tươi và đi cầu ra máu tươi ồ ạt, nhanh chóng rơi vào hôn mê, sốc mất máu nặng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, thở ngáp - nguy cơ tử vong rất cao.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp trực đã khẩn trương hội chẩn lãnh đạo bệnh viện, phối hợp đa chuyên khoa, tiến hành cấp cứu toàn diện cho bệnh nhi. Trong quá trình hồi sức, trẻ được truyền 25 đơn vị máu và chế phẩm máu, 6 lít dịch tinh thể và cao phân tử.

Nội soi dạ dày – tá tràng ghi nhận ổ loét tá tràng đang chảy máu nhiều. Can thiệp cầm máu qua nội soi không thành công, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật mở bụng cấp cứu, kịp thời cầm máu thành công, cứu sống bệnh nhi.

Nhờ sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, các dấu hiệu sinh tồn của trẻ dần ổn định, vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhi đã được chuyển sang khoa điều trị thường để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

viam-da-day-copy.png
Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, bệnh nhi đã được cứu sống - Ảnh BVCC

Khuyến cáo phòng tránh viêm loét dạ dày – tá tràng ở trẻ em

Ăn uống hợp lý: Ăn đúng giờ, không bỏ bữa; ăn chậm, nhai kỹ; hạn chế thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh, bánh kẹo, thức uống có ga, trà, cà phê…

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tránh để trẻ căng thẳng, áp lực kéo dài.

Phòng ngừa lây nhiễm vi khuẩn H. pylori: Không dùng chung ly, cốc, dụng cụ ăn uống; không uống chung nước; tầm soát H. pylori khi trẻ có triệu chứng, đặc biệt nếu trong gia đình có người nhiễm.

Không dùng thuốc bừa bãi: Chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ; tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh, không lạm dụng thuốc giảm đau kháng viêm không steroid (NSAIDs).

Không chủ quan: Khi trẻ thường xuyên đau bụng, biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời chính là chìa khóa bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em.

Sống Khỏe

Bảo vệ dạ dày từ những thói quen nhỏ tránh xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết tiêu hóa thường bắt nguồn từ lối sống thiếu khoa học. Thay đổi thói quen hằng ngày chính là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất.

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu trong đường tiêu hóa, thường do tổn thương ở dạ dày hoặc tá tràng. Bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà ngày càng gặp ở người trẻ vì lối sống thiếu khoa học. Đáng nói, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày mà ít ai ngờ tới.

Nhiều người vẫn chủ quan với những thói quen tưởng chừng vô hại như uống thuốc giảm đau tùy tiện, nhịn ăn sáng hay lạm dụng rượu bia. Tuy nhiên, chính những hành động nhỏ này lại âm thầm phá hủy dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét và dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, một biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân K thực quản giai đoạn cuối, chảy máu dạ dày ồ ạt

Với người bệnh cao tuổi, thể trạng gầy yếu, không đảm bảo sức khoẻ, thì phương pháp nút mạch cầm máu tiêu hoá với nhiều ưu điểm là lựa chọn tốt nhất.

Với phương pháp nút mạch cầm máu cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã cấp cứu thành công bệnh nhân 66 tuổi chảy máu từ dạ dày.

nut-mach-dd4.jpg
Ổ chảy máu trên màn hình - Ảnh BVCC
Sống Khỏe

Can thiệp TIPS cứu bệnh nhân xơ gan nặng do rượu

Bệnh nhân 46 tuổi, xơ gan do rượu, nhiều lần xuất huyết tiêu hóa do giãn tĩnh mạch thực quản và phình vị vừa được các bác sĩ can thiệp TIPS thành công.

Kỹ thuật can thiệp Tạo luồng thông tĩnh mạch cửa-chủ qua da (TIPS viết tắt của Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt) được xem là “phao cứu sinh” cho bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối có biến chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa - nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa, cổ chướng kháng trị và tràn dịch màng phổi do gan…

Tại Việt Nam, kỹ thuật TIPS đã được triển khai đầu tiên trên bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Bạch Mai, sau đó mở rộng tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108...

