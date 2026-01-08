Can thiệp đặt stent thành công cho người bệnh nhồi máu cơ tim đã đặt 2 stent

Bệnh viện Bãi Cháy ứng dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện Azurion hiện đại can thiệp đặt stent thành công cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

Ngày 7/1/2026, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện thành công ca can thiệp tim mạch phức tạp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện Azurion của hãng Philips, qua đó khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh.

ThS. BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê kíp đang tiến hành can thiệp đặt stent cho bệnh nhân trên hệ thống DSA 2 bình diện Azurion thế hệ mới - Ảnh BVCC

Bệnh nhân trong ca can thiệp là ông Đinh Khắc Hoan, trú tại thôn 6, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử đặt 2 stent động mạch vành cách đây 4 năm. Trước khi nhập viện, ông thường xuyên xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực, khó thở, cảm giác mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

ThS. BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Bệnh nhân đã được chụp mạch vành và can thiệp hai lần trước đó.

Đợt này, bệnh nhân vào viện trong tình trạng đau ngực không ổn định trên nền đã đặt stent, kèm tổn thương hẹp cũ khoảng 70% động mạch vành phải. Chúng tôi xác định cần chỉ định chụp động mạch vành qua da để đánh giá chính xác”.

Ca can thiệp được tiến hành trên hệ thống DSA 2 bình diện Azurion thế hệ mới. Hình ảnh mạch vành hiển thị rõ nét, trực quan trong suốt quá trình thao tác.

Kết quả chụp cho thấy tổn thương hẹp tại động mạch vành phải đã tiến triển, trong khi các stent cũ vẫn thông tốt, không bị tái hẹp. Trên cơ sở đó, các bác sĩ đã quyết định đặt thêm 01 stent mới tại vị trí tổn thương.

ThS. BS Đinh Danh Trình, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê kíp đang tiến hành can thiệp đặt stent cho bệnh nhân trên hệ thống DSA 2 bình diện Azurion thế hệ mới.

Hình ảnh: Động mạch vành phải được tái thông sau khi đặt stent - Ảnh BVCC

Theo ThS. BS Đinh Danh Trình, hệ thống DSA hai bình diện mang lại nhiều lợi thế vượt trội trong thực hành lâm sàng: “Phần mềm hỗ trợ giúp hình ảnh stent hiển thị rất rõ nét khi đưa dụng cụ vào mạch máu. Điều này cho phép bác sĩ xác định chính xác vị trí đặt stent, đánh giá kích thước stent đã tối ưu với mạch vành của người bệnh hay chưa, từ đó nâng cao độ an toàn và hiệu quả can thiệp.”

Ngay sau can thiệp thành công, sức khỏe của ông Đinh Khắc Hoan ổn định nhanh chóng, cảm giác đau tức ngực không còn, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Ông Hoan bày tỏ sự tin tưởng:

“Tôi chân thành cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã rất nhiệt tình, tận tâm trong suốt quá trình điều trị. Hiện tại tôi cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái hơn rất nhiều”.

Ông Đinh Khắc Hoan sức khỏe ổn định ngay sau can thiệp - Ảnh BVCC

Việc đưa hệ thống DSA 2 bình diện Azurion vào vận hành đã tạo điều kiện để Bệnh viện Bãi Cháy triển khai thường quy nhiều kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn như chụp và can thiệp mạch, đặt stent, nút mạch cầm máu, dẫn lưu – đặt sonde dưới hướng dẫn hình ảnh…, giúp người bệnh giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và sớm phục hồi sức khỏe.