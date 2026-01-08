Ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Theo Bộ Y tế, mùa lạnh là thời điểm người dân dễ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe như cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm phổi, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thậm chí là đột quỵ và ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu...

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tiếp xúc kéo dài với môi trường lạnh hoặc do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cụ thể, nhóm đối tượng có nguy cơ cao bao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, thiếu ánh nắng, như lao động nông nghiệp, công nhân, cũng như những người đang mắc các bệnh mạn tính...

Để chủ động bảo vệ sức khỏe trong mùa lạnh, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Khi buộc phải ra ngoài, cần trang bị đầy đủ quần áo ấm có khả năng chắn gió như áo khoác dày, quần dài, khăn choàng, mũ, găng tay, tất và khẩu trang nhằm giữ nhiệt cho cơ thể. Đồng thời, việc giữ cơ thể luôn khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân, cũng góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh.

Bên cạnh đó, người dân cần tránh tiếp xúc với khói thuốc, khói bếp than và hạn chế sử dụng rượu bia, đặc biệt tại các khu vực miền núi, bởi rượu bia có thể làm co thắt mạch máu, gây tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong.

Các đồ uống chứa chất kích thích như cafein cũng nên được hạn chế trong thời tiết lạnh. Ngoài ra, không nên tắm khuya sau 22h, không tắm quá lâu hoặc tắm tại nơi không kín gió để tránh nguy cơ sốc nhiệt; thay vào đó, nên sử dụng nước ấm để tắm và vệ sinh thân thể.

Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh mùa lạnh. Người dân cần vệ sinh răng miệng, họng thường xuyên, đánh răng đều đặn và súc miệng bằng nước ấm pha muối loãng nhằm hạn chế viêm họng; rửa tay thường xuyên với xà phòng để loại bỏ vi khuẩn, vi rút và chủ động tiêm vaccine phòng cúm theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là yếu tố không thể thiếu giúp cơ thể chống chịu với giá rét. Bữa ăn hàng ngày cần đảm bảo đủ năng lượng và đầy đủ bốn nhóm chất cơ bản gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng để kịp thời xử trí các tình huống cấp cứu; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng, chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Với những người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp hay cơ xương khớp... phải tuân thủ điều trị, dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp chế độ vận động và dinh dưỡng phù hợp là vô cùng quan trọng.

Đặc biệt, các đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi cần ở phòng kín gió, mặc đủ ấm; trẻ nhỏ cần được giữ ấm đường hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng để tăng sức đề kháng... Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, hạ thân nhiệt, cước chân tay hoặc nghi ngờ đột quỵ, cần đến cơ sở y tế sớm để được khám, điều trị kịp thời.