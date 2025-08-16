Dấu hiệu có thể báo trước cơn đột quỵ

Các triệu chứng như chóng mặt bất thường, mệt mỏi kéo dài, đau đầu và tê liệt một bên có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ, cần chú ý để kịp thời xử lý.

Theo Cardiacscreen, các dấu hiệu đột quỵ thường xuất hiện đột ngột, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không có thời gian để hành động.

Cơn đột quỵ đôi khi có dấu hiệu báo trước một hai tuần, thậm chí là một tháng. Những dấu hiệu này rất khó đoán, thường bị bỏ qua như tình trạng mệt mỏi hoặc căng thẳng hàng ngày...

Những cơn chóng mặt khác lạ

Cảm giác chóng mặt thường do bỏ bữa, mất nước hoặc đứng dậy quá nhanh. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, chóng mặt đột ngột, đặc biệt là cảm giác quay cuồng hoặc gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, có thể là dấu hiệu cảnh báo về một cơn đột quỵ sắp xảy ra, đặc biệt là ở vùng sau não.

Cơn chóng mặt này có thể kéo dài hơn bình thường hoặc xảy ra mà không có nguyên nhân rõ ràng. Cảm giác này có thể khác với cảm giác choáng váng thông thường, giống như sự mất phương hướng đột ngột bên trong làm mất khả năng phối hợp của cơ thể. Kiểu chóng mặt này lặp lại một cách lặng lẽ và dai dẳng. Nó có khả năng chỉ ra cơ thể đang cố gắng đánh dấu một vấn đề về mạch máu đang âm thầm hình thành bên trong.

Thực hiện lối sống lành mạnh giảm nguy cơ đột quỵ não. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Hầu hết mọi người liên tưởng sự mệt mỏi thường do khối lượng công việc dày đặc, thiếu ngủ hoặc kiệt sức về mặt cảm xúc. Một số người từng trải qua cơn đột quỵ diễn tả cảm giác mệt mỏi sâu sắc, kéo dài nhiều tuần trước khi đột quỵ xảy ra. Đó không phải là cảm giác buồn ngủ thông thường sau bữa trưa mà là sự nặng nề kỳ lạ, giống như cơ thể đang bị "sập nguồn". Cùng với đó, các cơ bắp có thể hoạt động chậm hơn, khó thực hiện các chức năng bình thường.

Cảm giác mệt mỏi cực độ này bắt nguồn từ việc não phải làm việc nhiều hơn để bù đắp cho lưu lượng máu bị gián đoạn hoặc các cục máu đông nhỏ, có khả năng hình thành âm thầm.

Cơn đau đầu khác lạ

Một cơn đau đầu dữ dội, đột ngột và khác biệt so với các cơn đau trước đây có thể là tín hiệu của cục máu đông đang hình thành trong não.

Không phải mọi cơn đau đầu đều bắt nguồn từ căng thẳng hoặc mất nước. Khi cơn đau đi kèm buồn nôn, rối loạn thị giác, nôn ói hoặc lú lẫn, cần nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Các bác sĩ khuyến nghị, việc kiểm soát tốt đường huyết không chỉ giúp ổn định sức khỏe chung mà còn giảm khả năng hình thành huyết khối.

Nấc cụt kéo dài không rõ nguyên nhân

Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, một số nghiên cứu cho thấy nấc cụt kéo dài có thể liên quan tới đột quỵ. Hiện tượng này xảy ra khi hành tủy - vùng điều khiển hô hấp và nuốt - bị ảnh hưởng.

Nếu nấc cụt kéo dài hàng giờ hoặc nhiều ngày, kèm yếu cơ, khó nói hay các triệu chứng thần kinh khác, cần được thăm khám ngay.

Đau ngực nhưng không phải nhồi máu cơ tim

Khác với cảm giác đè nặng đặc trưng của nhồi máu cơ tim, cơn đau ngực liên quan tới nguy cơ đột quỵ có thể biểu hiện dưới dạng bỏng rát, bó chặt hoặc khó chịu bất thường, dễ bị nhầm với chứng trào ngược dạ dày hoặc khó tiêu. Một số trường hợp, tình trạng này liên quan đến giảm cung cấp oxy do huyết khối hình thành ở cả mạch máu não và tim.

Các chuyên gia cảnh báo, sức khỏe tim mạch và não bộ có mối liên hệ chặt chẽ. Vì vậy, bất kỳ cơn đau ngực nào mới xuất hiện, không rõ nguyên nhân và không thuyên giảm đều cần được kiểm tra.

Ảnh minh họa

Buồn nôn hoặc nôn ói khi căng thẳng

Khi căng thẳng, cơ thể giải phóng cortisol và adrenaline, những hormone khiến mạch máu co lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đặc biệt ở người có rối loạn đường huyết. Buồn nôn trong trường hợp này không liên quan đến ngộ độc thực phẩm hay nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, mà là phản ứng của não trước áp lực đột ngột từ bên trong.

Do ít được xem là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ, triệu chứng này thường bị bỏ qua. Nếu buồn nôn tái diễn trong tình huống căng thẳng, nhất là khi đi kèm đau đầu hoặc mờ mắt, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ.

Tê hoặc ngứa ran, chủ yếu ở một bên

Ngủ đè lên cánh tay, ngồi không thoải mái hoặc dây thần kinh bị chèn ép thường gây tê tay hoặc ngứa ran. Khi tình trạng tê hoặc ngứa ran chỉ xuất hiện ở một bên, (mặt, cánh tay hay chân) thì đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Đây là một trong những triệu chứng thần kinh sớm nhất của tình trạng giảm lưu lượng máu lên não.

Nếu tình trạng tê này xuất hiện rồi biến mất, người bệnh có thể bỏ qua. Song tình trạng kéo dài, bất thường có thể chỉ ra tình trạng cơn thiếu máu thoáng qua (TIA) diễn ra âm thầm, một dấu hiệu cảnh báo cho một cơn đột quỵ trong tương lai gần.

Mắt mờ đột ngột

Mờ mắt, nhìn đôi hoặc khó tập trung không chỉ do liên tục sử dụng màn hình thiết bị điện tử hoặc mắt có vấn đề. Khi nguồn cung cấp máu cho não bị suy yếu, thị lực thường là một trong những vùng đầu tiên bị ảnh hưởng. Nó có khả năng gây mờ mắt đột ngột, mất thị lực tạm thời.

Những rối loạn thị giác bình thường xảy ra mà không gây đau mắt, chớp nhoáng rồi mất đi trong vòng vài phút. Nhưng nếu chúng tiếp tục tái phát, đặc biệt là ở một bên mắt hoặc kèm theo chóng mặt, thì đó có thể là dấu hiệu của cơn thiếu máu thoáng qua trước đột quỵ não.

Dấu hiệu nhận biết nhanh đột quỵ theo quy tắc BEFAST. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, lối sống lành mạnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và nhận thức về dấu hiệu đột quỵ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro. Đừng để sự chủ quan khiến bạn bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời, bởi đột quỵ không chừa bất kỳ độ tuổi nào.

Ngoài ra, việc thay đổi lối sống có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, bao gồm không hút thuốc, hạn chế rượu bia, có chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.