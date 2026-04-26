Đột nhập mộ cổ, hàng chục người không thể quay về, sự thật rùng mình

Ngôi mộ được thiết kế như chiếc bẫy chết người, khiến hàng chục kẻ trộm mộ bị chôn vùi, hé lộ sự tinh vi đáng sợ của người xưa.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Người xưa, đặc biệt là tầng lớp hoàng gia và quý tộc Trung Quốc, tin rằng con người tiếp tục tồn tại sau khi chết và có thể hưởng thụ giàu sang ở thế giới bên kia. Vì vậy, họ dồn nhiều của cải để xây dựng lăng mộ xa hoa ngay từ khi còn sống. Ngôi mộ cổ ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) là một trong số đó.

Ảnh: @Sohu.

Đáng chú ý, sau khi phân tích, các chuyên gia suy đoán rằng, ngôi mộ cổ này là một ngôi mộ cát lún. Mộ cát lún được thiết kế rất tinh xảo, một khi những kẻ trộm mộ vào và kích hoạt bẫy, chúng sẽ bị mắc kẹt trong cát lún, chìm sâu dần cho đến khi chết.

Để ngăn chặn nguy hiểm hơn nữa, các chuyên gia khảo cổ ngay lập tức điều động máy móc hạng nặng để dọn sạch toàn bộ cát tích tụ trong mộ lún. Khi cát được dọn sạch hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc: hơn 30 thi thể của những kẻ trộm mộ được chôn cất bên trong.

Ảnh: @Sohu.

Thiết kế của ngôi mộ cổ này rất tinh xảo, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Sau đó, các chuyên gia khảo cổ tiếp tục khai quật bảo vệ chuyên sâu, phát hiện ra hàng ngàn hiện vật quý giá.

Các hiện vật rất đa dạng, bao gồm các đồ vật bằng ngọc bích tinh xảo, đồ đồng cổ và đồ trang sức bằng vàng lấp lánh. Mỗi hiện vật đều cho thấy sự huy hoàng và giàu có của nền văn minh Trung Hoa cổ đại.

Việc phát hiện ra ngôi mộ cổ này không chỉ chứng minh niềm tin sâu sắc của người xưa vào thế giới bên kia, mà còn thể hiện trí tuệ và nỗ lực họ bỏ ra để bảo vệ của cải và danh dự của mình.

Như ngôi mộ cổ này chứng minh, nó không chỉ là một di sản lịch sử, mà còn là một lời cảnh báo thầm lặng, trong cuộc truy tìm của cải và quyền lực từ mộ cổ, không ai có thể thoát khỏi sự thử thách của số phận.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
Bí ẩn đằng sau tục lệ hiến tế thời nhà Thương ở Trung Quốc

Tục lệ hiến tế thời nhà Thương khủng khiếp đến mức nào? Sự thật được hé lộ qua các cuộc khai quật khảo cổ còn tàn khốc hơn cả những ghi chép lịch sử.

Khi nhắc đến triều đại nhà Thương, chúng ta thường nghĩ đến những chữ khắc trên xương động vật, đồ đồng và di tích Âm Viện, tin rằng đó là một nền văn minh sơ khai huy hoàng của Trung Quốc. Nhưng một khi bước chân vào Di tích Âm Viện, nhiều người sẽ khám phá ra rằng, nền văn minh nhà Thương càng rực rỡ bao nhiêu thì lịch sử ẩn chứa bên dưới càng đẫm máu bấy nhiêu.

Bởi việc hiến tế người và cúng tế người không phải là truyền thuyết, mà là bằng chứng không thể chối cãi qua xương khảo cổ nạn nhân hiến tế bị chôn dưới lòng đất.

Đào móng nhà, phát hiện 'kho báu' 4.500 năm tuổi

Một di tích cổ 4.500 năm tuổi quy mô gần 5.000 mét vuông được khai quật ở tỉnh Sơn Tây, được xếp vào danh sách 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu ở Trung Quốc.

Làng cổ Sili thuộc huyện Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) là một ngôi làng nhỏ bình thường, yên tĩnh và không có gì đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nơi tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa một di tích cổ 4.500 năm tuổi.

anh-chup-man-hinh-2026-04-17-030834.png
Ảnh: @Sohu.
Vỡ đồ gốm cổ, lộ bí mật gây sốc, trứng hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên

Tai nạn hy hữu trong quá trình khai quật mộ ở Trung Quốc dẫn tới phát hiện gây kinh ngạc, những quả trứng cổ hơn 2.000 năm tuổi còn nguyên cấu trúc bên trong.

Các nhà khảo cổ tình cờ phát hiện một ngôi mộ thời Tây Chu tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ban đầu, địa điểm này không thu hút nhiều sự chú ý, nó trông bình thường, thậm chí có phần không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, cuộc khai quật sau đó đã bất ngờ phát hiện ra nhiều hiện vật lịch sử quý giá. Lúc đầu, những đồ gốm được nhóm khảo cổ khai quật không gây nhiều ngạc nhiên, mặc dù chúng trông tinh xảo, nhưng dường như không có nhiều giá trị. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự lại đến một cách ngoài dự kiến.

