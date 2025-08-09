Hà Nội

Sống Khỏe

Nghệ An tạm giữ hơn 3 tấn đường cát hiệu Mitr phol sugar nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu.

Bình Nguyên

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 6/8/2025, Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu Chenglong mang BKS 34H-017.93 do ông Hồ Văn Hậu sinh năm 1997, cư trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 62 bao đường cát trắng hiệu Mitr phol sugar có xuất xứ từ Thái Lan với tổng khối lượng hàng là 3,1 tấn. Tại thời điểm khám, ông Hồ Văn Hậu chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đội QLTT số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ.

Hình ảnh kiểm tra phương tiện/Ảnh DMS

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, chú trọng các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng… qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm lậu, không đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa bàn.

