Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 130 ca tay chân miệng trong tuần qua

Trong tuần (8-15/8), Hà Nội ghi nhận 130 ca tay chân miệng, 119 ca sốt xuất huyết, 16 ca sởi... Dự báo số ca mắc tiếp tục gia tăng.

Bình Nguyên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 130 ca mới tại 63 phường, xã, tăng 38 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố ghi nhận 3.633 ca, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2024. Trong tuần xuất hiện thêm 2 ổ dịch cộng đồng tại Hoàng Liệt và Thư Lâm, tuy hầu hết ca bệnh là tản phát, chưa ghi nhận ổ dịch lớn. Dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, với xu hướng tăng.

Cũng trong tuần qua, Hà Nội có 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, không có ca tử vong, tăng 24 ca so với tuần trước. Nhiều ổ dịch nhỏ xuất hiện tại Tây Hồ, Liên Minh, Dân Hoà, Hát Môn, Xuân Phương, Hà Đông… Kết quả giám sát cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc tiếp tục gia tăng theo chu kỳ hàng năm. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 817 ca mắc sốt xuất huyết, 32 ổ dịch, hiện còn 12 ổ dịch đang hoạt động.

Ảnh minh họa/VTV

Đáng chú ý, Hà Nội ghi nhận 16 ca sởi trong tuần, nâng tổng số từ đầu năm lên 4.341 ca, trong đó có 1 ca tử vong. Đây là mức tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng ghi nhận rải rác 1 ca liên cầu lợn ở Thường Tín, 1 ca ho gà tại Thuận An, 2 ca uốn ván ở Yên Bài và 22 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 từ đầu năm lên 2.186.

CDC Hà Nội nhận định, thời điểm hiện nay trùng với các hoạt động kỷ niệm lớn như 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lượng người tham gia sự kiện tập trung đông, nguy cơ dịch bệnh lây lan càng cao.

1.jpg
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn đang có dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Ảnh baodautu.vn

Một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi đều có xu hướng tăng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không kiểm soát tốt.

CDC cũng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, diệt muỗi, lăng quăng quanh nhà, ngủ màn, bôi thuốc chống muỗi đốt, giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ nhỏ, tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh. Khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà.

