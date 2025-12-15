Dồn dập trúng thầu cuối năm 2025: Bài toán áp lực của Công ty Green Life [Kỳ 3]

Chỉ tính riêng 4 gói thầu lớn trong năm 2025, tổng giá trị trúng thầu có sự góp mặt của Green Life đã lên tới gần 40 tỷ đồng. Việc trúng thầu dồn dập vào dịp cuối năm đặt ra thách thức không nhỏ về dòng tiền và nhân sự cho nhà thầu này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật Green Life đã có một "bảng vàng" thành tích đấu thầu đáng nể. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui chiến thắng là áp lực hiện hữu về năng lực tổ chức thực hiện, khi các gói thầu đều có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, diễn ra trên địa bàn rộng và dồn dập về mặt thời gian.

Ảnh minh hoạ

Bội thu gói thầu, áp lực dòng tiền

Tổng hợp dữ liệu chính xác từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Green Life tham gia trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) trong năm 2025 ước tính khoảng 38,3 tỷ đồng.

Cụ thể các mốc thời gian và giá trị trúng thầu quan trọng:

Gói thầu T7 (Nhiệt điện Bà Rịa): Trúng thầu ngày 24/01/2025, giá trị 6.750.000.000 đồng.

Gói thầu phần mềm DERMS (EVNHCMC): Trúng thầu ngày 31/10/2025, giá trị 9.500.150.000 đồng.

Gói thầu TBA Tân Quy (Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM): Trúng thầu ngày 25/11/2025, giá trị 16.854.277.671 đồng.

Gói thầu T3, T4 (Nhiệt điện Bà Rịa): Trúng thầu ngày 04/12/2025, giá trị 5.199.120.000 đồng.

Phân tích dữ liệu cho thấy, 3 trong số 4 gói thầu lớn này (với tổng giá trị hơn 31 tỷ đồng) đều được phê duyệt kết quả trúng thầu dồn dập vào Quý 4/2025 (tháng 10, 11 và 12). Đây là thời điểm "nhạy cảm" khi các doanh nghiệp thường chịu áp lực lớn về dòng tiền thanh toán cuối năm.

Theo quy định thông thường của các hợp đồng trọn gói trong ngành điện, nhà thầu thường phải ứng trước một khoản vốn lớn để đặt hàng nhập khẩu thiết bị (đối với các gói T3, T4, T7 tại Nhiệt điện Bà Rịa là các thiết bị đo lường chính xác cao từ nước ngoài), mua sắm vật tư xây lắp và chi trả nhân công. Với quy mô vốn điều lệ và nhân sự (khoảng 50 người theo hồ sơ năng lực) của Công ty Green Life, việc phải dàn trải nguồn lực tài chính để "gồng gánh" đồng loạt các gói thầu này là một bài toán quản trị rủi ro không đơn giản.

Cảnh báo về nhân sự và chất lượng công trình

Bên cạnh tài chính, nhân sự cũng là vấn đề được dư luận và giới chuyên môn quan tâm. Tại gói thầu T3, T4 vừa qua tại Nhiệt điện Bà Rịa, Green Life đã chiến thắng đối thủ Toàn Cầu chính nhờ hồ sơ năng lực nhân sự tốt hơn. Tuy nhiên, khi trúng thầu nhiều gói cùng lúc tại địa bàn TP.HCM và Nhiệt điện Bà Rịa, việc đảm bảo nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia phần mềm...) có mặt thường xuyên tại công trường/dự án là thách thức lớn.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: "Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất rõ về nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu không được kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt cho các gói thầu có thời gian thực hiện trùng nhau nếu không đảm bảo khả năng huy động. Nếu vi phạm, nhà thầu có thể bị coi là gian lận và bị xử lý vi phạm, thậm chí cấm tham gia hoạt động đấu thầu".

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cũng đưa ra khuyến nghị thẳng thắn: "Thực tế đã có không ít bài học về việc nhà thầu 'vung tay quá trán', nhận thầu quá nhiều so với năng lực thực tế dẫn đến chậm tiến độ, thi công cầm chừng, hoặc cung cấp thiết bị không đúng chủng loại, xuất xứ (CO/CQ) để cắt giảm chi phí. Đặc biệt với các thiết bị giám sát an toàn lưới điện như tại Nhiệt điện Bà Rịa hay hệ thống điều khiển tại EVN HCMC, sai sót về kỹ thuật là không được phép xảy ra. Do đó, vai trò giám sát, hậu kiểm của các Chủ đầu tư giai đoạn này là cực kỳ quan trọng để bảo vệ dòng vốn đầu tư của nhà nước".

Việc Công ty Green Life liên tiếp trúng thầu là tín hiệu tích cực về mặt kinh doanh, song việc đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước mới là thước đo quan trọng nhất cho uy tín của doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.