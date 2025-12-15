Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Dồn dập trúng thầu cuối năm 2025: Bài toán áp lực của Công ty Green Life [Kỳ 3]

Chỉ tính riêng 4 gói thầu lớn trong năm 2025, tổng giá trị trúng thầu có sự góp mặt của Green Life đã lên tới gần 40 tỷ đồng. Việc trúng thầu dồn dập vào dịp cuối năm đặt ra thách thức không nhỏ về dòng tiền và nhân sự cho nhà thầu này.

Hải Nam

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật Green Life đã có một "bảng vàng" thành tích đấu thầu đáng nể. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui chiến thắng là áp lực hiện hữu về năng lực tổ chức thực hiện, khi các gói thầu đều có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, diễn ra trên địa bàn rộng và dồn dập về mặt thời gian.

z7325789696375-1000affc9cdf5152d6859d5d73a4d8c8.jpg
Ảnh minh hoạ

Bội thu gói thầu, áp lực dòng tiền

Tổng hợp dữ liệu chính xác từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Green Life tham gia trúng thầu (bao gồm cả vai trò độc lập và thành viên liên danh) trong năm 2025 ước tính khoảng 38,3 tỷ đồng.

Cụ thể các mốc thời gian và giá trị trúng thầu quan trọng:

Gói thầu T7 (Nhiệt điện Bà Rịa): Trúng thầu ngày 24/01/2025, giá trị 6.750.000.000 đồng.

Gói thầu phần mềm DERMS (EVNHCMC): Trúng thầu ngày 31/10/2025, giá trị 9.500.150.000 đồng.

Gói thầu TBA Tân Quy (Công ty Lưới điện Cao thế TP.HCM): Trúng thầu ngày 25/11/2025, giá trị 16.854.277.671 đồng.

Gói thầu T3, T4 (Nhiệt điện Bà Rịa): Trúng thầu ngày 04/12/2025, giá trị 5.199.120.000 đồng.

Phân tích dữ liệu cho thấy, 3 trong số 4 gói thầu lớn này (với tổng giá trị hơn 31 tỷ đồng) đều được phê duyệt kết quả trúng thầu dồn dập vào Quý 4/2025 (tháng 10, 11 và 12). Đây là thời điểm "nhạy cảm" khi các doanh nghiệp thường chịu áp lực lớn về dòng tiền thanh toán cuối năm.

Theo quy định thông thường của các hợp đồng trọn gói trong ngành điện, nhà thầu thường phải ứng trước một khoản vốn lớn để đặt hàng nhập khẩu thiết bị (đối với các gói T3, T4, T7 tại Nhiệt điện Bà Rịa là các thiết bị đo lường chính xác cao từ nước ngoài), mua sắm vật tư xây lắp và chi trả nhân công. Với quy mô vốn điều lệ và nhân sự (khoảng 50 người theo hồ sơ năng lực) của Công ty Green Life, việc phải dàn trải nguồn lực tài chính để "gồng gánh" đồng loạt các gói thầu này là một bài toán quản trị rủi ro không đơn giản.

Cảnh báo về nhân sự và chất lượng công trình

Bên cạnh tài chính, nhân sự cũng là vấn đề được dư luận và giới chuyên môn quan tâm. Tại gói thầu T3, T4 vừa qua tại Nhiệt điện Bà Rịa, Green Life đã chiến thắng đối thủ Toàn Cầu chính nhờ hồ sơ năng lực nhân sự tốt hơn. Tuy nhiên, khi trúng thầu nhiều gói cùng lúc tại địa bàn TP.HCM và Nhiệt điện Bà Rịa, việc đảm bảo nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật, chuyên gia phần mềm...) có mặt thường xuyên tại công trường/dự án là thách thức lớn.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh: "Luật số 90/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất rõ về nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu không được kê khai trùng lặp nhân sự chủ chốt cho các gói thầu có thời gian thực hiện trùng nhau nếu không đảm bảo khả năng huy động. Nếu vi phạm, nhà thầu có thể bị coi là gian lận và bị xử lý vi phạm, thậm chí cấm tham gia hoạt động đấu thầu".

Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cũng đưa ra khuyến nghị thẳng thắn: "Thực tế đã có không ít bài học về việc nhà thầu 'vung tay quá trán', nhận thầu quá nhiều so với năng lực thực tế dẫn đến chậm tiến độ, thi công cầm chừng, hoặc cung cấp thiết bị không đúng chủng loại, xuất xứ (CO/CQ) để cắt giảm chi phí. Đặc biệt với các thiết bị giám sát an toàn lưới điện như tại Nhiệt điện Bà Rịa hay hệ thống điều khiển tại EVN HCMC, sai sót về kỹ thuật là không được phép xảy ra. Do đó, vai trò giám sát, hậu kiểm của các Chủ đầu tư giai đoạn này là cực kỳ quan trọng để bảo vệ dòng vốn đầu tư của nhà nước".

Việc Công ty Green Life liên tiếp trúng thầu là tín hiệu tích cực về mặt kinh doanh, song việc đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước mới là thước đo quan trọng nhất cho uy tín của doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Green Life #Nhiệt điện Bà Rịa #Công ty Green Life #trúng thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Green Life và chiến thuật "liên danh" trúng loạt gói thầu lớn tại Điện lực TP.HCM [Kỳ 2]

Không chỉ trúng thầu độc lập tại Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty Green Life còn mở rộng thị phần tại TP HCM bằng chiến thuật liên danh linh hoạt. Chỉ trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã góp mặt trong hai gói thầu lớn với tổng giá trị hơn 26 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nếu như tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật Green Life (Công ty Green Life) thường tham gia và trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập, thì tại thị trường TP HCM, doanh nghiệp này lại chọn phương án "bắt tay" với các đối tác khác để gia tăng sức mạnh tổng hợp, qua đó trúng các gói thầu có tính chất phức tạp hơn tại Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC).

Cú bắt tay gần 10 tỷ đồng tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP HCM

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhiệt điện Bà Rịa: Green Life thắng thầu liên tiếp, đối thủ giá thấp dừng bước [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty Green Life liên tiếp trúng hai gói thầu cung cấp hệ thống chuẩn đoán máy biến áp tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại gói thầu tháng 12, một đối thủ bỏ giá thấp hơn đã bị loại vì lý do năng lực.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác mua sắm vật tư, trang bị hệ thống kỹ thuật phục vụ vận hành an toàn cho các tổ máy tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (TP HCM) trong năm 2025 diễn ra khá sôi động. Trong bức tranh đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Giải pháp Kỹ thuật Green Life (gọi tắt là Công ty Green Life, Mã số doanh nghiệp: 0314652951) nổi lên là một nhà thầu "mát tay" khi liên tiếp được Chủ đầu tư "chọn mặt gửi vàng" ở các gói thầu thiết bị chuyên dụng có giá trị lớn.

Thắng gói thầu hơn 5 tỷ đồng: Đối thủ giá thấp bị loại

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Sinh Duy Thịnh: “Hat-trick” trúng thầu trong một giờ tại Phường Dĩ An [Kỳ 1]

Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ ngày 07/11/2025, Công ty Sinh Duy Thịnh liên tiếp được UBND Phường Dĩ An phê duyệt trúng 3 gói thầu xây dựng. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đang sở hữu chuỗi trúng thầu ấn tượng và xuyên suốt tại địa phương này trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại các đơn vị hành chính cấp cơ sở luôn nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, bởi đây là nơi trực tiếp triển khai các gói thầu phục vụ dân sinh. Thời gian gần đây, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận những diễn biến đáng chú ý liên quan đến Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng Sinh Duy Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Sinh Duy Thịnh) tại địa bàn Phường Dĩ An, TP HCM.

Cụ thể, vào ngày 07/11/2025, hệ thống ghi nhận một "hiện tượng" khi nhà thầu này được công bố trúng thầu liên tiếp 3 gói thầu xây lắp do Ủy ban nhân dân Phường Dĩ An làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Cần Thơ: Gói thầu thiết bị giáo dục gần 20 tỷ, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát "vượt" 9 đối thủ về đích

Vượt qua 9 đối thủ cạnh tranh, trong đó có nhà thầu chào giá giảm tới 30%, Liên danh Dazhu - Hưng Thịnh Phát đã trúng gói thầu thiết bị giáo dục tại Cần Thơ với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng loạt nhà thầu bị loại vì không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ.