Đổi vibe cuối năm với bàn phím cơ đa sắc

Số hóa

Cuối năm, bàn phím cơ đa sắc trở thành lựa chọn hoàn hảo để làm mới góc làm việc.

Thiên Trang (TH)
Cuối năm là thời điểm nhiều người muốn làm mới không gian làm việc để tăng cảm hứng.
Bàn phím cơ đa sắc giúp góc làm việc sinh động hơn nhờ màu sắc nổi bật và cảm giác gõ “đã tay”.
Các layout 75%, 80% hay TKL với keycap pudding RGB tạo hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.
Switch cơ học mang lại tốc độ phản hồi nhanh, hành trình phím rõ ràng và độ bền vượt trội.
Một số mẫu như 8BitDo 108Fami hỗ trợ hot-swap, dễ dàng tùy chỉnh switch và keycap.
Logitech POP KEYS với phím emoji tùy chỉnh cũng là lựa chọn thú vị cho dân văn phòng.
Combo bàn phím - chuột đồng màu giúp góc làm việc đồng bộ, gọn gàng và nổi bật hơn.
Những bộ như Jomaa &amp; Mofi hay GOOJODOQ mang lại trải nghiệm đồng bộ, giá hợp lý và đầy năng lượng.
Thiên Trang (TH)
