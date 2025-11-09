Hà Nội

Logitech ra mắt bàn phím cơ K98M hot-swap siêu tiện lợi

Số hóa

Logitech ra mắt bàn phím cơ K98M hot-swap siêu tiện lợi

Logitech Alto Keys K98M là bàn phím cơ hỗ trợ hot-swap, thiết kế tinh tế, pin lâu và kết nối đa thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Logitech vừa giới thiệu bàn phím cơ Alto Keys K98M dành cho người dùng thích tùy biến switch.
Sản phẩm hỗ trợ hot-swap, cho phép thay switch dễ dàng mà không cần hàn.
Bàn phím sử dụng switch Logi Marble Linear độc quyền, gõ mượt và yên tĩnh.
Thiết kế khung trong suốt, đèn nền trắng và gasket mount giúp gõ êm, giảm rung.
K98M có ba phím lập trình và ba phím Easy-Switch để chuyển đổi giữa ba thiết bị.
Hỗ trợ kết nối Bluetooth, tương thích với Windows, macOS, ChromeOS và iPadOS.
Pin dùng tới một năm nếu tắt đèn, sạc qua USB-C và có thể dùng khi đang sạc.
Với giá 119 USD, K98M là lựa chọn lý tưởng cho dân keebhead yêu thích sự tinh gọn.
Thiên Trang (TH)
